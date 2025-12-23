Advertisement
trendingNow13050591
Hindi Newsदुनियाबांग्लादेश में फिर दहशत! NCP के बड़े नेता को मारी गोली, महिला की गिरफ्तारी से हड़कंप

बांग्लादेश में फिर दहशत! NCP के बड़े नेता को मारी गोली, महिला की गिरफ्तारी से हड़कंप

Bangladesh Political Shooting: बांग्लादेश के खुलना शहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के नेता Mohammad Motaleb Sikder को गोली मार दी गई. यह घटना सोमवार को सोनाडांगा इलाके में गाजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पास एक घर में हुई.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 23, 2025, 01:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बांग्लादेश में फिर दहशत! NCP के बड़े नेता को मारी गोली, महिला की गिरफ्तारी से हड़कंप

Bangladesh Political Shooting: बांग्लादेश के खुलना शहर में नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के एक बड़े नेता पर गोली चलने के मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है. पुलिस की शुरुआती जांच में यह मामला साजिश से ज्यादा आपसी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है. घायल नेता की हालत अब खतरे से बाहर है. मोहम्मद मोतालेब सिकदर NCP के खुलना डिविजन के प्रमुख हैं. पार्टी की मजदूर इकाई एनसीपी श्रमिक शक्ति के केंद्रीय आयोजक भी हैं. गोली लगने के बाद उन्हें स्थानीय लोग तुरंत Khulna Medical College Hospital लेकर पहुंचे.

अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एमडी अख्तरुज्जामान ने बताया कि गोली उनके बाएं कान के पास लगी. सिर के अंदर नहीं गई है. सिर की त्वचा को चोट जरूर पहुंची है. अब उनकी हालत पहले से स्थिर है. वे खतरे से बाहर हैं.

इस मामले में पुलिस ने तनिमा उर्फ तन्वी नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी सोमवार रात खुलना शहर के सदर थाना इलाके से की गई. पुलिस अधिकारियों ने फिलहाल उसकी पहचान से जुड़ी ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तनिमा NCP की युवा इकाई जुबो शक्ति की खुलना जिला शाखा में संयुक्त सदस्य सचिव बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि गोली चलने की घटना उसी किराए के मकान में हुई, जहां तनिमा रहती थी. शुरुआत में सिकदर ने पुलिस को बताया था कि बाइक सवार हमलावरों ने सड़क पर उन्हें गोली मारी और फरार हो गए. जांच के दौरान पुलिस को घर के अंदर खून के निशान मिले, जिससे साफ हो गया कि घटना घर के भीतर हुई थी.

खुलना मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डिप्टी कमिश्नर (साउथ) मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने बताया कि मौके से विदेशी शराब की बोतलें, नशे से जुड़ा सामान और एक खाली कारतूस भी बरामद किया गया है. पुलिस का मानना है कि यह मामला घर के अंदर मौजूद लोगों के बीच हुए आपसी विवाद का नतीजा हो सकता है. बता दें कि पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि घटना के वक्त वहां कौन-कौन मौजूद था और गोली किसने चलाई थी.

यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब बांग्लादेश में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. हाल ही में ढाका में एक कट्टरपंथी नेता शरिफ उस्मान हादी को भी गोली मारी गई थी. मौजूदा हालात को लेकर कहा जा रहा है कि मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान हिंसा के मामले बढ़े हैं.

यह भी पढ़ें: यूनुस सरकार पर खतरा! इंकलाब मंच ने दे दी ये बड़ी चेतावनी; सड़कों पर उतरेगा हादी का संगठन

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज डिजिटल में ट्रेनी हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के ...और पढ़ें

TAGS

NCP leadermohammad motaleb sikder shot

Trending news

बांग्लादेश के दीपू की मॉब लिंचिंग के खिलाफ दिल्ली में भयंकर विरोध प्रदर्शन, लगे नारे
Dipu Chandra das
बांग्लादेश के दीपू की मॉब लिंचिंग के खिलाफ दिल्ली में भयंकर विरोध प्रदर्शन, लगे नारे
ममेरे भाई से करा दी गई शादी, कई बार रेप; डॉन की बेटी ने PM मोदी से लगाई गुहार
Haseen Mastan Mirza
ममेरे भाई से करा दी गई शादी, कई बार रेप; डॉन की बेटी ने PM मोदी से लगाई गुहार
विदेशी फुटबॉल कोच को हिंदी न आने पर चेतावनी, BJP पार्षद का वीडियो वायरल
Renu Chaudhary Controversy
विदेशी फुटबॉल कोच को हिंदी न आने पर चेतावनी, BJP पार्षद का वीडियो वायरल
हार्ट अटैक समझी गई मौत निकली खौफनाक हत्या, पत्नी और प्रेमी ने मिलकर रची थी साजिश
Logistics Manager Murder
हार्ट अटैक समझी गई मौत निकली खौफनाक हत्या, पत्नी और प्रेमी ने मिलकर रची थी साजिश
NIA चीफ सदानंद दाते की महाराष्ट्र कैडर में वापसी, बनाए जा सकते हैं राज्य के नए DGP
IPS Sadanand Vasant Date
NIA चीफ सदानंद दाते की महाराष्ट्र कैडर में वापसी, बनाए जा सकते हैं राज्य के नए DGP
IGMC हॉस्पिटल के वार्ड में मरीज पर हमला करने का वीडियो वायरल, डॉक्टर सस्पेंड
Viral Video Of Assault Patient
IGMC हॉस्पिटल के वार्ड में मरीज पर हमला करने का वीडियो वायरल, डॉक्टर सस्पेंड
वाजपेयी के PM पद की शपथ लेते ही दिग्गज कांग्रेसी ने चुपके से चिट क्यों थमाया था?
Atal Sansmaran
वाजपेयी के PM पद की शपथ लेते ही दिग्गज कांग्रेसी ने चुपके से चिट क्यों थमाया था?
भाजपा-कांग्रेस के धुरंधर लौट रहे! 75 सीटों पर राज्यसभा चुनाव पॉलिटिक्स बदल देंगे?
Rajya Sabha Chunav
भाजपा-कांग्रेस के धुरंधर लौट रहे! 75 सीटों पर राज्यसभा चुनाव पॉलिटिक्स बदल देंगे?
अगर अरावली कमजोर हुई तो… कांग्रेस नेताओं ने नए आदेश को लेकर कह दी ये बड़ी बात
Aravalli hills
अगर अरावली कमजोर हुई तो… कांग्रेस नेताओं ने नए आदेश को लेकर कह दी ये बड़ी बात
असम को लेकर PM का कांग्रेस पर हमला, 'पूर्वी पाकिस्तान' से 1946 में तय किया था सौदा!
Assam
असम को लेकर PM का कांग्रेस पर हमला, 'पूर्वी पाकिस्तान' से 1946 में तय किया था सौदा!