बांग्लादेश में फिर दहशत! NCP के बड़े नेता को मारी गोली, महिला की गिरफ्तारी से हड़कंप

Bangladesh Political Shooting: बांग्लादेश के खुलना शहर में नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के एक बड़े नेता पर गोली चलने के मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है. पुलिस की शुरुआती जांच में यह मामला साजिश से ज्यादा आपसी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है. घायल नेता की हालत अब खतरे से बाहर है. मोहम्मद मोतालेब सिकदर NCP के खुलना डिविजन के प्रमुख हैं. पार्टी की मजदूर इकाई एनसीपी श्रमिक शक्ति के केंद्रीय आयोजक भी हैं. गोली लगने के बाद उन्हें स्थानीय लोग तुरंत Khulna Medical College Hospital लेकर पहुंचे.

अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एमडी अख्तरुज्जामान ने बताया कि गोली उनके बाएं कान के पास लगी. सिर के अंदर नहीं गई है. सिर की त्वचा को चोट जरूर पहुंची है. अब उनकी हालत पहले से स्थिर है. वे खतरे से बाहर हैं.

इस मामले में पुलिस ने तनिमा उर्फ तन्वी नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी सोमवार रात खुलना शहर के सदर थाना इलाके से की गई. पुलिस अधिकारियों ने फिलहाल उसकी पहचान से जुड़ी ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है.

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तनिमा NCP की युवा इकाई जुबो शक्ति की खुलना जिला शाखा में संयुक्त सदस्य सचिव बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि गोली चलने की घटना उसी किराए के मकान में हुई, जहां तनिमा रहती थी. शुरुआत में सिकदर ने पुलिस को बताया था कि बाइक सवार हमलावरों ने सड़क पर उन्हें गोली मारी और फरार हो गए. जांच के दौरान पुलिस को घर के अंदर खून के निशान मिले, जिससे साफ हो गया कि घटना घर के भीतर हुई थी.

खुलना मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डिप्टी कमिश्नर (साउथ) मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने बताया कि मौके से विदेशी शराब की बोतलें, नशे से जुड़ा सामान और एक खाली कारतूस भी बरामद किया गया है. पुलिस का मानना है कि यह मामला घर के अंदर मौजूद लोगों के बीच हुए आपसी विवाद का नतीजा हो सकता है. बता दें कि पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि घटना के वक्त वहां कौन-कौन मौजूद था और गोली किसने चलाई थी.

यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब बांग्लादेश में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. हाल ही में ढाका में एक कट्टरपंथी नेता शरिफ उस्मान हादी को भी गोली मारी गई थी. मौजूदा हालात को लेकर कहा जा रहा है कि मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान हिंसा के मामले बढ़े हैं.

