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क्या बांग्लादेश बनने जा रहा मक्का पैक्ट का हिस्सा, सऊदी में हुई बड़ी बैठक के बाद बढ़ी अटकलें?

क्या बांग्लादेश भी मक्का पैक्ट का हिस्सा बनने जा रहा है, जिसमें सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान शामिल हैं. हाल में ही एक ऐसा घटनक्रम सामने आया है, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 28, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:49 AM IST
क्या बांग्लादेश बनने जा रहा मक्का पैक्ट का हिस्सा, सऊदी में हुई बड़ी बैठक के बाद बढ़ी अटकलें?
Image Credit: बांग्लादेश को मक्का पैक्ट में शामिल होने के लिए न्योता मिला. (फोटो- एक्स)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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