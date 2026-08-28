/क्या बांग्लादेश बनने जा रहा मक्का पैक्ट का हिस्सा, सऊदी में हुई बड़ी बैठक के बाद बढ़ी अटकलें?

सऊदी-अरब, पाकिस्तान और तुर्किये वाले मक्का रक्षा समझौते (मक्का पैक्ट) में बांग्लादेश की एंट्री हो सकती है. बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर की हालिया सऊदी अरब और तुर्किये के विदेश मंत्रियों के संग हुई बैठ के बाद अटकलें लगाई जाने लगी हैं. अगर ऐसा होता है, तो तुर्किये के बाद बांग्लादेश ऐसा देश होगा, जो इस रक्षा समझौते का हिस्सा बनेगा.
दरअसल, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस रक्षा समझौते में शामिल होने के लिए बांग्लादेश को न्योता भेजा गया है. अगर ऐसा होता है, तो ये भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात होगी. हालांकि, इस बात इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस रक्षा समझौते का असल में कुछ खास प्रभाव नजर नहीं आ रहा है.
बांग्लादेश के विदेश मंत्री हुमायूं कबीर ने हाल में ही सऊदी अरब की यात्रा की थी, जहां जेद्दा में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के विदेश मंत्रियों की 23वीं बैठक में हिस्सा लिया. इसी समय उन्होंने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊदी से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि ढाका भी मक्का पैक्ट का हिस्सा बन सकता है.
Hon'ble State Minister for Foreign Affairs HE Humaiun Kobir called on Saudi Foreign Minister HH Prince Faisal bin Farhan Al Saud on the margins of the 23rd OIC Extraordinary Council of Foreign Ministers meeting today in Jeddah. During the meeting, HSM handed over a letter from… pic.twitter.com/s9LjtZ8aax
— Ministry of Foreign Affairs (@BDMOFA) August 27, 2026
बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि बैठक के दौरान मंत्री हुमायूं कबीर ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नाम बांग्लादेश के पीएम का एक विशेष पत्र सौंपा. इस दौरान दोनों पक्षों ने बांग्लादेश-सऊदी अरब के द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति पर संतोष भी जताया और साझेदारी को और मजबूत करने की बात कही.
बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने तुर्किये के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की. ये मुलाकातें इसलिए भी खास हो जाती हैं, क्योंकि सऊदी अरब, तुर्किये मक्का पैक्ट के हिस्सा हैं. तुर्किये के विदेश मामलों के उप-मंत्री मूसा कुलाकलिकया से मुलाकात के बाद बांग्लादेश की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि दोनों पक्षों ने हालिया घटनाक्रमों के बारे में जानकारियां आदान-प्रदान कीं. इसके अलावा मिलजुलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई.
गौरतलब है कि बांग्लादेश की ओर से जारी एक बयान में बताया कि दोनों देशों के बीच आर्थिक और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को लेकर संतोष व्यक्त किया गया. वहीं, अपने संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की बात कही गई.
मक्का पैक्ट एक प्रकार का रक्षा समझौता है, जिसमें पाकिस्तान, तुर्किये और सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं. इसका पूरा नाम मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है, ये तीनों 7 अगस्त 2026 को मक्का में हुआ त्रिपक्षीय रक्षा समझौता है. इस समझौते पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, सऊद अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन ने हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते की अहम बात है कि तीनों में से किसी भी एक देश पर अगर सशस्त्र हमला किया जाता है, तो वह तीनों पर माना जाएगा. यह फैसला NATO के आर्टिकल 5 से मेल खाता है. हालांकि, मक्का पैक्ट और नाटो के नियमों से काफी अलग है.