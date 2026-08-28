/क्या बांग्लादेश बनने जा रहा मक्का पैक्ट का हिस्सा, सऊदी में हुई बड़ी बैठक के बाद बढ़ी अटकलें?

मक्का पैक्ट एक प्रकार का रक्षा समझौता है, जिसमें पाकिस्तान, तुर्किये और सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं. इसका पूरा नाम मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है, ये तीनों 7 अगस्त 2026 को मक्का में हुआ त्रिपक्षीय रक्षा समझौता है. इस समझौते पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, सऊद अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन ने हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते की अहम बात है कि तीनों में से किसी भी एक देश पर अगर सशस्त्र हमला किया जाता है, तो वह तीनों पर माना जाएगा. यह फैसला NATO के आर्टिकल 5 से मेल खाता है. हालांकि, मक्का पैक्ट और नाटो के नियमों से काफी अलग है.