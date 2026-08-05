भारत की सुरक्षा पर मंडराया खतरा! शेख हसीना के बेटे बोले-'बांग्लादेश बनेगा दूसरा पाकिस्तान'

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सत्ता से हटाए जाने और भारत आने के लगभग दो साल बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रखा. नई दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया के एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने मौजूदा अंतरिम सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि देश में दोषी उग्रवादियों को रिहा किया जा रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव है और हिंसा के मामलों की निष्पक्ष जांच रोक दी गई है.
हसीना के बेटे और पूर्व आईसीटी सलाहकार सजीब वाजेद जॉय ने भी कार्यक्रम में कहा कि बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति भारत के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए. उनके मुताबिक देश में कट्टरपंथ और राजनीतिक हिंसा बढ़ रही है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता पर असर पड़ सकता है.
अपने संबोधन में हसीना ने आरोप लगाया कि जिन लोगों को अदालतें पहले दोषी ठहरा चुकी थीं, उन्हें अब रिहा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 2024 के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए उनकी सरकार ने न्यायिक आयोग बनाया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद उस जांच को रोक दिया गया. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि नई सरकार वास्तव में न्याय चाहती थी तो जांच प्रक्रिया को बीच में क्यों बंद किया गया. उनके अनुसार पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल लोगों को कानूनी संरक्षण दिए जाने से सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं.
पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके खिलाफ कितने भी मुकदमे दर्ज हों या किसी भी तरह का खतरा क्यों न हो, वह अपने देश लौटेंगी. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि बांग्लादेश में सुरक्षा, शांति, विकास और स्थिरता को फिर से स्थापित करना है. हसीना ने कहा, 'मुझे जेल भेजा जा सकता है, मेरी हत्या भी हो सकती है, लेकिन मैं अपने लोगों के बीच लौटने का संकल्प नहीं छोड़ूंगी.'
हसीना ने दावा किया कि अगस्त 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर हुई है. उनके मुताबिक आर्थिक विकास की रफ्तार घटी है, औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ है, बैंकिंग क्षेत्र में डिफॉल्ट बढ़े हैं और निवेशकों का भरोसा कम हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि कई उद्योग बंद हो चुके हैं और बड़ी संख्या में कारोबारी या तो देश छोड़ चुके हैं या फिर छिपकर रहने को मजबूर हैं.
पूर्व प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि अवामी लीग के नेताओं, कार्यकर्ताओं, पुलिसकर्मियों, पत्रकारों, वकीलों, न्यायाधीशों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि असहमति की आवाज को दबाया जा रहा है और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े विचारों का समर्थन करने वालों को निशाना बनाया जा रहा है. उनका दावा था कि जुलाई-अगस्त 2024 का आंदोलन शुरुआत से पूरी तरह शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन नहीं था, बल्कि बाद में इसे संगठित राजनीतिक अभियान का रूप दिया गया, जिसका मकसद निर्वाचित सरकार को हटाना था.
हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय ने कहा कि मौजूदा हालात में बांग्लादेश तेजी से अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक हिंसा और चरमपंथ बढ़ रहा है तथा अर्थव्यवस्था भी गंभीर संकट का सामना कर रही है. जॉय ने यह भी कहा कि 2024 के आंदोलन में मारे गए लोगों के आंकड़ों को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए हैं और इनकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मीडिया से सत्ता परिवर्तन के बाद हुई हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों की निष्पक्ष पड़ताल करने की अपील की.
कार्यक्रम में शामिल बांग्लादेश के पूर्व राजनयिक और खुफिया अधिकारी अमीनुल हक पोलाश ने कहा कि देश में उग्रवाद का खतरा पहले भी सामने आ चुका है. उन्होंने 21 अगस्त 2004 को अवामी लीग की रैली पर हुए ग्रेनेड हमले और चिटगांव के चर्चित 'टेन ट्रक आर्म्स हॉल' मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौर में बांग्लादेश का इस्तेमाल हथियारों की तस्करी के लिए किया गया था. उन्होंने कहा कि यदि आज यह दावा किया जा रहा है कि उग्रवाद वापस नहीं लौटा है, तो इतिहास के कई उदाहरण इस दावे पर सवाल खड़े करते हैं.
कार्यक्रम में वक्ताओं ने यह भी कहा कि अगस्त 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों में तेजी से सुधार देखने को मिला है. उनके अनुसार दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय राजनीतिक संपर्क बढ़े हैं, 1971 के बाद पहली बार समुद्री व्यापार फिर शुरू हुआ, द्विपक्षीय कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, वीजा प्रक्रिया आसान हुई और प्रत्यक्ष उड़ान सेवाएं भी बहाल कर दी गईं. इसे पिछले डेढ़ दशक की तुलना में संबंधों में बड़ा बदलाव माना जा रहा है.
कार्यक्रम के अंत में वक्ताओं ने कहा कि यदि बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा, कट्टरपंथ और संस्थागत अस्थिरता का सिलसिला जारी रहता है तो इसका असर केवल देश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा और स्थिरता पर भी पड़ सकता है.
यह भी पढ़ेंः