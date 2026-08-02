/India-म्यांमार बॉर्डर के पास बांग्लादेश की बड़ी चाल! 3 सरहदों के करीब सैन्य विस्तार, भारत की क्या है तैयारी?

बांग्लादेश में एक बार फिर ऐसी सैन्य गतिविधियां सामने आई हैं, जिन पर भारत समेत पूरे क्षेत्र की नजर टिक गई है. चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते रणनीतिक संबंधों के बीच अब बांग्लादेश म्यांमार सीमा से सटे इलाके में नया सैन्य ढांचा तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है. स्थानीय स्तर पर मिल रही जानकारी के अनुसार बांदरबन जिले के नाइखोंगछारी क्षेत्र में सेना की मौजूदगी बढ़ाने के लिए जमीन तैयार की जा रही है.
यह इलाका पहले से ही संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि यहां लंबे समय से हथियारबंद रोहिंग्या समूहों की गतिविधियों को लेकर चर्चाएं होती रही हैं. ऐसे में इस क्षेत्र में सैन्य विस्तार की कोशिशों ने सुरक्षा विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.
स्थानीय सूत्रों के मुताबिक सेना ने जिस जमीन का चयन किया है, वहां सीमांकन का काम शुरू हो चुका है. कई स्थानों पर झंडे लगाकर क्षेत्र को चिन्हित किया जा रहा है, ताकि भविष्य में यहां सैन्य प्रतिष्ठान विकसित किया जा सके. नाइखोंगछारी, कॉक्स बाजार जिले के रामू इलाके के करीब स्थित है, जहां पहले से ही बांग्लादेश सेना की 10वीं इन्फैंट्री डिवीजन का मुख्यालय मौजूद है. यही वजह है कि नए सैन्य केंद्र की योजना को सेना की मौजूदा रणनीति का विस्तार माना जा रहा है.
बांदरबन जिले का अंतिम गांव केओकराडोंग उस क्षेत्र के नजदीक पड़ता है, जहां भारत, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाएं अपेक्षाकृत करीब आती हैं. भारतीय सीमा की ओर मिजोरम का इलाका पड़ता है, जहां सीमा सुरक्षा बल (BSF) की तैनाती है. ऐसे संवेदनशील भूभाग में किसी भी नए सैन्य ढांचे का निर्माण स्वाभाविक रूप से भारत के लिए भी अहम रणनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है. इसी कारण भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं.
नाइखोंगछारी के अलावा तेकनाफ से उत्तर दिशा में स्थित छोटे तटीय गांव सिल्खाली में भी सैन्य तैयारियां तेज होने की जानकारी सामने आई है. यहां जमीन की सफाई और समतलीकरण का काम शुरू हो चुका है. बताया जाता है कि बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे इस इलाके का निरीक्षण पिछले वर्ष फरवरी में बांग्लादेश सेना प्रमुख जनरल वाकर-उज-जमान ने किया था. उसी दौरान यहां सैन्य सप्लाई बेस स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन किया गया था. माना जा रहा है कि भविष्य में यह केंद्र सैन्य रसद और लॉजिस्टिक्स का अहम आधार बनेगा.
इस इलाके में बांग्लादेश सेना पहले से तोपखाने के अभ्यास के लिए फायरिंग रेंज संचालित करती है. यहां तुर्की निर्मित फील्ड गन, एंटी-टैंक मिसाइल सिस्टम, मोर्टार और अन्य हथियारों का प्रशिक्षण और अभ्यास होता रहा है. हाल के दिनों में ऐसी रिपोर्टें भी सामने आई हैं कि बांग्लादेश तुर्की से आधुनिक ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है. हालांकि इन हथियारों की संभावित तैनाती को लेकर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
सुरक्षा मामलों के जानकारों का मानना है कि नाइखोंगछारी और सिल्खाली जैसे क्षेत्रों में सैन्य ढांचे का विस्तार कई कारणों से महत्वपूर्ण है. एक ओर यह इलाका रोहिंग्या गतिविधियों के कारण संवेदनशील माना जाता है, वहीं दूसरी ओर इसकी भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम बनाती है. यदि यहां स्थायी सैन्य ढांचा विकसित होता है, तो इसका असर सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय सामरिक संतुलन पर पड़ सकता है. फिलहाल जमीन की मार्किंग, बुनियादी ढांचे की तैयारी और सप्लाई बेस की योजना यह संकेत देती है कि बांग्लादेश इस परियोजना को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहा है.