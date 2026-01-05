Advertisement
Hindi Newsदुनियामहिला से रेप, पत्रकार की हत्या, 18 दिन में 5 हिंदुओं का कत्ल...क्यों मौन बैठी है बांग्लादेश की यूनुस सरकार?

महिला से रेप, पत्रकार की हत्या, 18 दिन में 5 हिंदुओं का कत्ल...क्यों मौन बैठी है बांग्लादेश की यूनुस सरकार?

Bangladesh Violence Against Hindus: बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है. ओसमान हादी की हत्या के बाद से यहां अब तक 5 हिंदुओं को मौत के घाट उतारा जा चुका है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 05, 2026, 10:35 PM IST
महिला से रेप, पत्रकार की हत्या, 18 दिन में 5 हिंदुओं का कत्ल...क्यों मौन बैठी है बांग्लादेश की यूनुस सरकार?

Bangladesh Hindu Violence: बांग्लादेश में अगस्त 2025 में शेख हसीना की सरकार को सत्ता से हटाए जाने के बाद से वहां की स्थिति खराब हो चुकी है. यह देश अब गंभीर राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहा है. हाल ही के दिनों में युवा नेता ओसमान हादी की हत्या के बाद से यहां कई अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर जारी है. दीपू चंद्रा दास की हत्या के बाद से यहां आए दिन किसी न किसी हिंदू को टारगेट किया जा रहा है. उन्हें दर्दनाक तरीके से मौत दी जा रही है. 

दीपू चंद्र दास की हत्या

बांग्लादेश में 18 दिसंबर 2025 को कट्टरपंथी ओसमान हादी की मौत के बाद से अबतक 18 दिनों में 5 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है. हादी की मौत वाली रात को ही कुछ भीड़ ने मैमनसिंह जिले के भालुका में 27 साल के दीपू चंद्र दास की ईशनिंदा के आरोप में हत्या कर दी थी. सबसे पहले भीड़ ने उसे अधमरा कर खूब पीटा और फिर उसे पेड़ से बांधकर आग लगी दी. इंटरनेट पर इस हत्या का वीभत्स वीडियो खूब वायरल हुआ था. दीपू चंद्र दास के बाद 24 दिसंबर 2025 को एक और हिंदू की हत्या की गई. 

ये भी पढ़ें- बांग्लादेश में नीचता की हद पार, हिंदू विधवा महिला के साथ 2 पुरुषों ने किया दुष्कर्म; फिर पेड़ से बांधकर काट दिए बाल 

अमृत मंडल और बृजेंद्र बिस्वास को मौत के घाट उतारा  

राजबाड़ी जिले के पांगशा इलाके में 24 दिसंबर 2025 को जबरन वसूली के आरोप में 29 साल के अमृत मंडल की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. अमृत मंडल को पुलिस गंभीर हालत में पंगसा सबडिस्ट्रिक्ट में एक हेल्थ कैंपस में ले गए, जहां रात लगभग 2 बजे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद 30 दिसंबर 2025 को मैमनसिंह के भालुका सबडिस्ट्रिक्ट में एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर तैनात हिंदू कर्मचारी बृजेंद्र बिस्वास की हत्या हुई. उसे उसी के मुस्लिम पार्टनर नौमान मियां ने गोली मारी थी.      

ये भी पढ़ें- सच हुई 500 साल पुरानी अफवाह, पेरू में इस मंदिर के नीचे मिली 1.6 किलोमीटर लंबी सुरंगें; रहस्य में उलझे वैज्ञानिक    

 

खोकन चंद्र दास और जर्नलिस्ट राणा प्रताप बैरागी को भी मारा  

बांग्लादेश में नए साल की पूर्व संध्या पर बिजनेसमैन खोकन चंद्र दास नाम के एक और हिंदू की हत्या की गई. बांग्लादेशी मीडिया 'प्रथम ओलो' के मुताबिक खोकन राम रात 9 बजकर 30 मिनट पर अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे कि तभी बदमाशों के एक झुंड ने उन्हें रोककर उनपर धारदार हथियार से हमला किया. उन्होंने उनके शरीर को पेट्रोल से भी जलाने की कोशिश की. खोकन दास की ढाका के नेशनल बर्न इंस्टीट्यूट में इलाज के दौरान मौत हो गई. अब ताजे मामले में कट्टरपंथियों ने दिनदहाड़े 5 जनवरी 2025 को जेसोर जिले के रहने वाले राणा प्रताप बैरागी की गोली मारकर हत्या कर दी. 

हिंदू विधवा महिला के साथ दुष्कर्म 

बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है. भारत की ओर से एक बयान जारी कर वहां की युनुस सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने को कहा है. दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 में लगातार हिंदुओं की हो रही मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. हाल ही में वहां एक हिंदू विधवा महिला के साथ 2 आदमियों ने दुष्कर्म भी किया, जिसको लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज की गई. इन घटनाओं के चलते बांग्लादेशी हिंदू अपनी सुरक्षा को लेकर सहमे हुए हैं.     

