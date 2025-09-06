Bangladesh Violence: सूफी संत की कब्र खोदकर लाश को लगाई आग जातीय पार्टी के कार्यालय को फूंका
Advertisement
trendingNow12910952
Hindi Newsदुनिया

Bangladesh Violence: सूफी संत की कब्र खोदकर लाश को लगाई आग जातीय पार्टी के कार्यालय को फूंका

Bangladesh Violence: यह घटना शुक्रवार देर शाम हुई, जब एक अन्य राजनीतिक दल, 'गोनो अधिकार परिषद', के नेताओं ने राजधानी के शाहबाग में एक रैली आयोजित की और जापा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 06, 2025, 02:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bangladesh Violence: सूफी संत की कब्र खोदकर लाश को लगाई आग जातीय पार्टी के कार्यालय को फूंका

शुक्रवार को बांग्लादेश में जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़क उठी. इस्लामिक कट्टरपंथियों ने जुमे की नमाज के बाद 2 दिल दहलाने वाली हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी.  सबसे पहले इन कट्टरपंथियों ने जुमे की नमाज के बाद एक सूफी संत की कब्र को अपवित्र किया और फिर इसके बाद इन दंगाइयों ने उनके शव को कब्र से निकालकर जला दिया तो वहीं दूसरी तरफ जातीय पार्टी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया.  हिंसा की इन ताजा घटनाओं ने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया है. बांग्लादेश में पिछले साल हुए तख्तापलट के बाद से देश में हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. मुस्लिम कट्टरपंथी लगातार देश के अल्पसंख्यकों को अपना निशाना बना रहे हैं.

बांग्लादेश की लोकल मीडिया ने शनिवार को बताया कि बांग्लादेश की जातीय पार्टी (जेपीए) के ढाका स्थित केंद्रीय कार्यालय में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की और आग लगा दी. दस दिन में ऐसा दूसरी बार हुआ. यह घटना शुक्रवार देर शाम हुई, जब एक अन्य राजनीतिक दल, 'गोनो अधिकार परिषद', के नेताओं ने राजधानी के शाहबाग में एक रैली आयोजित की और जापा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की. इस घटना की पुष्टि करते हुए, अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष की ड्यूटी ऑफिसर रोजीना अख्तर ने कहा, "हमें शाम लगभग 7:00 बजे सूचना मिली कि कुछ लोगों ने जातीय पार्टी कार्यालय पर ईंट-पत्थर फेंके और फिर उसे आग लगा दी."

सूफी दरवेश नूरा पगला की कब्र को कट्टरपंथियों ने बनाया निशाना
बांग्लादेश के पश्चिमी राजबारी जिले में 5 सितंबर के दिन जुमे की नमाज के बाद कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने जुल्म की इंतेहा पार कर दी. इन कट्टरपंथियों ने सूफी दरवेश नूरा पगला की कब्र को अपने आतंक का शिकार बनाया. अभी दो सप्ताह पहले ही नूरा पगला की मौत हुई थी. उसका शव कब्र में दफनाया गया था. इन उपद्रियों ने उस सूफी दरवेश नूरा पगला की कब्र खोदकर उसके शव को बाहर निकाला और आग लगा दी. इसके साथ ही उनकी दरगाह पर भी तोड़फोड़ की. इसी दौरान नूरा पगला के कुछ अनुयायी इन उपद्रियों से भिड़ गए. इस हिंसक झड़प में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ेंः संयुक्त राष्ट्र की अहम मीटिंग से भी पीएम मोदी का किनारा,भारत से कौन लेगा हिस्सा?

जातीय पार्टी कार्यालय पर कर दिया हमला, लगा दी आग
मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत बांग्लादेश में बढ़ती राजनीतिक हिंसा के बीच, एक सप्ताह के भीतर इस तरह का यह दूसरा हमला था. बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्र, ढाका ट्रिब्यून ने रमना पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर (एसआई) सज्जाद हुसैन के हवाले से कहा, "अचानक, कुछ उपद्रवियों ने जातीय पार्टी कार्यालय पर हमला कर दिया. उन्होंने अंदर कुछ फर्नीचर तोड़ दिया और आग लगा दी." जापा महासचिव शमीम हैदर पटवारी ने हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि पार्टी इसके लिए गोनो अधिकार परिषद को जिम्मेदार मानती है.

सरकार घटना की न्यायिक जांच करवाएः शमीम हैदर पटवारी
शमीम हैदर पटवारी ने कहा, "सरकार को इस घटना की न्यायिक जांच करानी चाहिए. अगर दोषी पाया जाता है, तो गोनो अधिकार पार्टी का पंजीकरण रद्द कर दिया जाना चाहिए." पत्रकारों को संबोधित करते हुए, जापा प्रेसीडियम के सदस्य रेजाउल करीम ने गोनो अधिकार परिषद पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि शाहबाग में रैली आयोजित करने वालों का ही इस हमले के पीछे हाथ है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अंतरिम सरकार सुरक्षा प्रदान करने और भीड़ के हमलों को रोकने में विफल रही है. उन्होंने कहा, "जातीय पार्टी बांग्लादेश में थी और भविष्य में भी रहेगी." हालांकि, गोनो अधिकार परिषद ने इन आरोपों का खंडन किया है.

इसके पहले जापा के केंद्रीय कार्यालय में 30 अगस्त को हुई थी तोड़फोड़
रिपोर्टों से पता चलता है कि इसी तरह के एक हमले में, जापा के केंद्रीय कार्यालय में 30 अगस्त को तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई, जो ककरैल में उसके कार्यकर्ताओं और गोनो अधिकार परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पों के एक दिन बाद हुआ था. उस हमले के बाद, अवामी लीग ने जापा कार्यालय में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की कड़ी निंदा की. इसने यह भी आरोप लगाया कि यह घटना यूनुस शासन के प्रत्यक्ष समर्थन से हुई, जिसके शासन में बांग्लादेश में भीड़-आतंकवाद बड़े पैमाने पर व्याप्त है.शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के सत्ता से हटने के बाद से, यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत बांग्लादेश हिंसा और अत्यधिक अराजकता की चपेट में है.

यह भी पढ़ेंः लादेन की तरह किम जोंग उन को भी मारने की तैयारी में था अमेरिका, कैसे चौपट हुआ प्लान? 

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

bangladesh

Trending news

इंडिगो फ्लाइट में हड़कंप! 2 घंटे हवा में अटकी रही यात्रियों की सांसें
Mid-air technical snag
इंडिगो फ्लाइट में हड़कंप! 2 घंटे हवा में अटकी रही यात्रियों की सांसें
सस्पेंड नेताओं को पार्टी में वापस लाना चाहते थे मंत्री जी... उन्हीं को कर दिया बाहर
KA Sengottaiyan
सस्पेंड नेताओं को पार्टी में वापस लाना चाहते थे मंत्री जी... उन्हीं को कर दिया बाहर
मैंने भारत-रूस को चीन के हाथों खो दिया...ट्रंप के बयान पर जयशंकर का जवाब
S Jaishankar
मैंने भारत-रूस को चीन के हाथों खो दिया...ट्रंप के बयान पर जयशंकर का जवाब
जब सोने-हीरे से सजी रहती थीं लाल किले की दीवारें, कैसे कोहिनूर समेत सबकुछ चला गया?
Lal Qila
जब सोने-हीरे से सजी रहती थीं लाल किले की दीवारें, कैसे कोहिनूर समेत सबकुछ चला गया?
बीड़ी पर सियासी बवाल… भारत कैसे बन गया दुनिया का दूसरा सबसे उत्पादक?
Bihar election
बीड़ी पर सियासी बवाल… भारत कैसे बन गया दुनिया का दूसरा सबसे उत्पादक?
जब नेहरू के जमाने में हजरतबल से गायब हो गए थे पैगम्बर मोहम्मद साहब के पवित्र बाल
Hazratbal Dargah
जब नेहरू के जमाने में हजरतबल से गायब हो गए थे पैगम्बर मोहम्मद साहब के पवित्र बाल
हम पहले इंसान फिर नागरिक और आखिर में सैनिक...एयर चीफ मार्शल ने किससे कहा ऐसा?
Passing Out Parade 2025
हम पहले इंसान फिर नागरिक और आखिर में सैनिक...एयर चीफ मार्शल ने किससे कहा ऐसा?
'PM मोदी हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे...', ट्रंप के यू-टर्न के बाद पीएम मोदी का जवाब
PM Modi
'PM मोदी हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे...', ट्रंप के यू-टर्न के बाद पीएम मोदी का जवाब
ईद मिलादुन्नबी को लेकर कश्मीर में सियासत, क्यों भड़के उमर अब्दुल्ला? PDP भी आग बबूला
Jammu and Kashmir
ईद मिलादुन्नबी को लेकर कश्मीर में सियासत, क्यों भड़के उमर अब्दुल्ला? PDP भी आग बबूला
सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान को मारता रहा भारत? आर्मी चीफ बोले 10 मई को खत्म नहीं हुआ
operation sindoor
सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान को मारता रहा भारत? आर्मी चीफ बोले 10 मई को खत्म नहीं हुआ
;