बांग्लादेश की कोर्ट में शेख हसीना को 1400 बार फांसी दिए जाने की मांग, आरोप- पूर्व PM ने करवाई छात्रों की हत्या

Sheikh Hasina: शेख हसीना को मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों की मास्टरमाइंड करार देते हुए मौत की सजा देने की मांग की है. ताजुल ने शेख हसीना पर 1400 हत्याओं को प्री प्लान और सुनियोजित भी करार दिया है.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 17, 2025, 09:45 AM IST
Bangladesh Court: बांग्लादेश के कोर्ट में अंतरिम सरकार के वकील मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने 5 दिनों तक चली लंबी बहस के बाद छात्र आंदोलन के दौरान मारे गए 1,400 युवाओं की मौत के लिए हसीना को जिम्मेदार ठहराया है. उन्‍होंने इसे मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया. उन्‍होंने यहां तक कहा कि हसीना को इन हत्याओं के लिए 1400 बार फांसी मिलनी चाहिए लेकिन ऐसा संभव नहीं है तो कम से कम एक बार मौत की सजा जरूर मिले तभी पीड़ितों के साथ न्‍याय हो सकेगा.

पूर्व आईजीपी का कबूलनामा  
ये बयान पूर्व आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल-मामू की तरफ से शेख हसीना की सरकार के दौरान लास्ट के कुछ हफ्तों में हुई हत्याओं को कबूलने के बाद आया है. जिसके बाद शेख हसीना को इन मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए अंतरिम सरकार के वकील मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने पांच दिनों तक चली बहस के बाद अपना पक्ष रखा है. शेख हसीना को मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों की मास्टरमाइंड करार देते हुए मौत की सजा देने की मांग की है. ताजुल ने शेख हसीना पर 1400 हत्याओं को प्री प्लान और सुनियोजित भी करार दिया है.

पूर्व गृहमंत्री पर आरोप
पिछले साल 2024 के जुलाई-अगस्त में सरकारी नौकरियों के कोटा सिस्टम के खिलाफ छात्रों की तरफ से शुरू हुआ था, जिसके, चलते विरोध प्रदर्शन ने धीरे-धीरे शेख हसीना सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था. इस आंदोलन में छात्रों के साथ हुई हिंसा को लेकर सरकारी वकील की तरफ से पूर्व गृह मंत्री कमाल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. ताजुल इस्लाम ने कहा ' पूर्व गृहमंत्री के आवास पर छात्रों की हत्या को लेकर योजनाए बनाई जाती थी और वो खुद उन अपराध वाली जगहों पर जाकर हत्याओं को सुनिश्चित करते थे. 

यह भी पढ़ें : कौन हैं होशाम अल-अस्‍तल जिनकी गुहार पर ट्रंप ने कहा-हमास को उतार देंगे मौत के घाट?

 

कहां हैं शेख हसीना ?
बांग्लादेश की सड़कों पर उतरे छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के कारण शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था. जिसके, बाद बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल हुई हसीना को देश छोड़कर भारत आना पड़ा था. जिसपर, कुछ समय पहले दिए एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में मोहम्मद युनूस की ने टिप्पणी की थी. यूनिस ने कहा कि " मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शेख हसीना की बांग्लादेश पर राजनीतिक टिप्पणी करने पर रोक की मांग की थी". 

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

Sheikh Hasina

