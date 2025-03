चीन में बैठकर भारत के नॉर्थईस्ट पर मोहम्मद यूनुस ने क्या 'ज्ञान' दिया? वीडियो देखकर गुस्सा हो रहे भारतीय

Muhammad Yunus On Northeast India: बांग्लादेश और भारत के बीच इन दिनों तनाव बढ़ा है. वहीं अब इस मुल्क की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस 26 मार्च से 29 मार्च 2025 तक चीन के दौरे पर पहुंचे थे. यूनुस ने बीजिंग में चीन को अपने नए साझेदार के रूप में दिखाने की कोशिश की है. उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक की और बांग्लादेश में तकनीकी और आर्थिक विकास को लेकर बातचीत की. यूनुस ने चीन के अपने दौरे को कामयाब और एक बड़ी सफलता बताया है.

पूर्वोत्तर भारत को लेकर विवादित बयान

मोहम्मद यूनुस के बीजिंग दौरे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह पूर्वोत्तर भारत को लेकर एक विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं. मोहम्मद यूनुस इस वीडियो में बंगाल की खाड़ी में चीन को न्यौता दे रहें है. उनके भाषण से साफ जाहिर हो रहा है कि वह चीन को नॉर्थईस्ट इंडिया की ओर आमंत्रित कर रहे हैं. उन्होंने कहा,' भारत के 7 राज्य, उत्तर पूर्व भारत के 7 राज्य, जिसे सेवन सिस्टर्स भी कहा जाता है. वो लैंड लॉक्ड एरिया है. उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं है. हम उस इलाके में समुद्र के एकमात्र संरक्षक हैं. यह एक बड़े अवसर को खोलता है. यहां पर चीन अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार कर सकता है. यहां पर चीजों को बनाया जा सकता है, उनका उत्पादन कर सकता है और चीजों को बेच सकता है.'

This is disturbing

Mohd Yunus says in Beijing that 7 states of India's north east have no sea access

Bangladesh is the "guardian of the sea" and invites China to make this area an "extension"

The so called democratic uprising in Bangladesh was always an attack against India pic.twitter.com/EoEQIIS8Gp

— Abhishek (@AbhishBanerj) March 31, 2025