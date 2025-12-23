Advertisement
trendingNow13050185
Hindi Newsदुनियाअंतिम बार देख भी नहीं पाए, बांग्लादेश में लिंचिंग के शिकार दीपू के भाई ने तोड़ी चुप्पी; कहा डर के साए में है परिवार

"अंतिम बार देख भी नहीं पाए", बांग्लादेश में लिंचिंग के शिकार दीपू के भाई ने तोड़ी चुप्पी; कहा डर के साए में है परिवार


Bangladesh mob lynching case: बांग्लादेश के मयमनसिंह में अफवाह के चलते हिंदू मजदूर दीपू चंद्र दास की भीड़ ने बेरहमी से हत्या कर दी, जबकि जांच में आरोप झूठे पाए गए हैं. घटना के बाद परिवार सदमे और डर में है, दीपू के छोटे भाई अपू चंद्र दास ने बताया कि उनके बड़ें भाई का चेहरा भी आखिरी बार नहीं देखने दिया गया.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 23, 2025, 06:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

"अंतिम बार देख भी नहीं पाए", बांग्लादेश में लिंचिंग के शिकार दीपू के भाई ने तोड़ी चुप्पी; कहा डर के साए में है परिवार

Hindu laborer murdered in Bangladesh: बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 28 वर्षीय हिंदू कपड़ा मजदूर दीपू चंद्र दास की भीड़ ने बेरहमी से हत्या कर दी है. 18 दिसंबर की रात फैक्ट्री से उसे जबरन बाहर निकाला गया, बुरी तरह पीटा गया और फिर पेड़ से लटकाकर जला दिया गया है. दीपू एक साल के बच्चे का पिता और आठ लोगों के परिवार का इकलौता कमाने वाला था.

सहकर्मी ने दी जानकारी
दीपू के छोटे भाई अपू चंद्र दास ने बताया कि एक सहकर्मी के फोन से उन्हें इस घटना की जानकारी मिली है. जब तक वे पूरी बात समझ पाते, तब तक दीपू की जान जा चुकी थी. आरोप लगाया गया कि दीपू ने सोशल मीडिया पर धर्म के खिलाफ कुछ लिखा था, लेकिन जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है. रैपिड एक्शन बटालियन ने साफ कहा है कि यह अफवाह थी.

देखने को नहीं दीपू का आखिरी बार चेहरा
परिवार का कहना है कि घटना के बाद भी उन्हें सम्मान नहीं मिला है. अंतिम संस्कार से पहले परिजनों को दीपु का आखिरी बार चेहरा देखने तक नहीं दिया गया, बुजुर्ग माता-पिता इस सदमे से टूट चुके हैं और पूरा परिवार डर के साए में जी रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

12 लोगों की गिरफ्तारी
पुलिस ने अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच जारी है. अधिकारियों का कहना है कि झूठी जानकारी फैलाकर हिंसा भड़काने वालों की भी पहचान की जा रही है. कोर्ट ने आरोपियों को पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

अपू कहते हैं कि उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया गया है, लेकिन डर अब भी बना हुआ है. उनका कहना है, "जिस तरह भीड़ ने यह सब किया, उसके बाद हमें समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे जिएं." यह घटना समाज में बढ़ती हिंसा और अफवाहों के खतरनाक असर को उजागर करती है.

ये भी पढ़ें: न्याय विभाग का यू-टर्न! एपस्टीन दस्तावेजों में ट्रंप की हटाई गई तस्वीर फिर आई सामने

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

bangladesh

Trending news

अगर अरावली कमजोर हुई तो… कांग्रेस नेताओं ने नए आदेश को लेकर कह दी ये बड़ी बात
Aravalli hills
अगर अरावली कमजोर हुई तो… कांग्रेस नेताओं ने नए आदेश को लेकर कह दी ये बड़ी बात
असम को लेकर PM का कांग्रेस पर हमला, 'पूर्वी पाकिस्तान' से 1946 में तय किया था सौदा!
Assam
असम को लेकर PM का कांग्रेस पर हमला, 'पूर्वी पाकिस्तान' से 1946 में तय किया था सौदा!
हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, ममता बनर्जी के नेता का फूटा गुस्सा, बीजेपी पर निशाना
West Bengal CM Mamta Banerjee
हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, ममता बनर्जी के नेता का फूटा गुस्सा, बीजेपी पर निशाना
DNA: उस्मान हादी से भी ज्यादा 'कट्टर' बहन मासूमा, इंकलाब मंच ने दी खुली चेतावनी
DNA Analysis
DNA: उस्मान हादी से भी ज्यादा 'कट्टर' बहन मासूमा, इंकलाब मंच ने दी खुली चेतावनी
'दुनिया भर के हिन्दू एकजुट...', हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ VHP की अपील
VHP
'दुनिया भर के हिन्दू एकजुट...', हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ VHP की अपील
राम का नाम नहीं ले सकते, इस्लामिक मुल्क न होकर भी क्यों कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा भारत
DNA
राम का नाम नहीं ले सकते, इस्लामिक मुल्क न होकर भी क्यों कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा भारत
DNA: सिरप कांड पर अखिलेश ने दी चुनौती, तो योगी दिया जोरदार जवाब
DNA
DNA: सिरप कांड पर अखिलेश ने दी चुनौती, तो योगी दिया जोरदार जवाब
हजारों फीट ऊंचाई पर अचानक कम हुआ ऑयल प्रेशर, हवा में अटकी 337 यात्रियों की जान
air india flight emergency landing
हजारों फीट ऊंचाई पर अचानक कम हुआ ऑयल प्रेशर, हवा में अटकी 337 यात्रियों की जान
बांग्लादेशी कहकर भीड़ ने युवक को मार डाला, छत्तीसगढ़ से काम की तलाश में आया था
Kerala News
बांग्लादेशी कहकर भीड़ ने युवक को मार डाला, छत्तीसगढ़ से काम की तलाश में आया था
महाराष्ट्र में कांग्रेस किसकी 'स्ट्रॉबेरी'? अजित पवार और राउत ने क्यों साधा संपर्क
Maharashtra
महाराष्ट्र में कांग्रेस किसकी 'स्ट्रॉबेरी'? अजित पवार और राउत ने क्यों साधा संपर्क