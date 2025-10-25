Advertisement
trendingNow12975260
Hindi Newsदुनिया

यूनुस की नीयत में खोट! नया बांग्लादेश बनाने की उम्मीदों पर फिरा पानी; 'जुलाई चार्टर' पर 'जंग' जारी

छात्र आंदोलन से उपजी नेशनल सिटिजन्स पार्टी (NCP) के मेंबर सेक्रेटरी अख्तर हुसैन ने कहा है कि उनकी पार्टी जुलाई चार्टर पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगी जब तक वे मसौदा कार्यान्वयन आदेश (ड्राफ्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर) की समीक्षा नहीं कर लेते.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 25, 2025, 08:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यूनुस की नीयत में खोट! नया बांग्लादेश बनाने की उम्मीदों पर फिरा पानी; 'जुलाई चार्टर' पर 'जंग' जारी

छात्र आंदोलन से उपजी नेशनल सिटिजन्स पार्टी (NCP) के मेंबर सेक्रेटरी अख्तर हुसैन ने कहा है कि उनकी पार्टी जुलाई चार्टर पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगी जब तक वे मसौदा कार्यान्वयन आदेश (ड्राफ्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर) की समीक्षा नहीं कर लेते. उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी पार्टी के दबाव में चार्टर को धोखे का हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए. ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, उन्होंने ये बातें शनिवार दोपहर को नेशनल पार्लियामेंट बिल्डिंग में एनसीपी प्रतिनिधियों और कंसेंसस कमीशन के बीच हुई बैठक के बाद कहीं. जुलाई चार्टर को लेकर यह बैठक शनिवार सुबह 10:15 बजे शुरू हुई थी.

अख्तर हुसैन ने कहा, 'कमीशन ने हमें बताया कि जुलाई चार्टर को लागू करने के लिए एक ऑर्डर तैयार किया गया है, जिसे हम एक अच्छा कदम मानते हैं. हालांकि, उन्होंने अभी तक हमें ऑर्डर का ब्योरा नहीं दिया है, इसलिए हम इस समय पॉजिटिव नहीं हो सकते.' उन्होंने आगे कहा, 'जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर करना सिर्फ एक औपचारिकता मात्र है. हमने कमीशन को बताया है कि ड्राफ्ट ऑर्डर और उसका स्कोप आम लोगों के लिए स्पष्ट होना चाहिए. हम इनकी समीक्षा करने के बाद हस्ताक्षर करने के बारे में फैसला करेंगे.' 

कोई जुलाई चार्टर को मिटाना चाहता है तो कोई...
कुछ पार्टियों का नाम लिए बिना उन्होंने आरोप लगाया, 'एक पार्टी जुलाई चार्टर को मिटाना चाहती है, और दूसरी इसे खराब करना चाहती है. हमने इस बात पर बल दिया है कि किसी भी दबाव में चार्टर को धोखे का हथियार न बनाया जाए.' हुसैन ने कहा, 'हमारा संघर्ष जारी है ताकि जुलाई चार्टर को पूरी तरह से कानूनी आधार मिल सके. जब तक चार्टर को कानूनी मान्यता नहीं मिल जाती, हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे.' एनसीपी के सदस्य सचिव ने कहा, 'हम शापला सिंबल के तहत चुनाव लड़ना चाहते हैं. अब तक गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है.' हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन संभव है.

Add Zee News as a Preferred Source

2024 की जुलाई क्रांति के बाद 'जुलाई चार्टर' संवैधानिक?
जुलाई चार्टर 2024 की जुलाई क्रांति के बाद संवैधानिक, चुनावी और प्रशासनिक सुधारों पर एक समझौता है. इस मूवमेंट की बुनियाद पर 'जुलाई नेशनल चार्टर' में 80 से ज्यादा सुधार प्रस्तावों का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया. इसमें इलेक्शन सिस्टम, ज्यूडिशियरी, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में बड़े बदलाव की बात है. हाल ही में करीब 30 दलों ने इस पर सहमति जताई लेकिन तब भी एनसीपी ने समारोह का बायकॉट किया था.

यह भी पढ़ेंः  रूस पर फिर नकेल कसने कसेंगे डोनाल्ड ट्रंप! कई अन्य प्रतिबंध लगाने की तैयारी

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

bangladesh

Trending news

महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
Satara Doctor Suicide
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
youth beaten to death
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
Kurnool bus fire
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
Beating Retreat Ceremony
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
Eknath Shinde
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
Mehbooba Mufti
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
Mangalore
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
कोहनी मारी, चिकोटी काटी...मंच पर गडकरी के सामने लड़ने लगीं महिला अफसर, वीडियो वायरल
Nitin Gadkari
कोहनी मारी, चिकोटी काटी...मंच पर गडकरी के सामने लड़ने लगीं महिला अफसर, वीडियो वायरल
क्या नशे में था बाइक सवार? कुरनूल बस हादसे के लिए जिम्‍मेदार शख्स का Video आया सामने
Kurnool Bus Accident
क्या नशे में था बाइक सवार? कुरनूल बस हादसे के लिए जिम्‍मेदार शख्स का Video आया सामने