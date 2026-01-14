Advertisement
trendingNow13073781
Hindi Newsदुनियानहीं थम रहा अत्याचार, बांग्लादेश में एक और हिंदू का कत्ल, कट्टरपंथियों ने पीट-पीटकर मार डाला

नहीं थम रहा अत्याचार, बांग्लादेश में एक और हिंदू का कत्ल, कट्टरपंथियों ने पीट-पीटकर मार डाला

Bangladesh News: बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, अब एक हिंदू युवक की हत्या पीट-पीटकर कर दी गई. लगातार हो रही मौतों की वजह से लोग सदमें में हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 14, 2026, 08:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नहीं थम रहा अत्याचार, बांग्लादेश में एक और हिंदू का कत्ल, कट्टरपंथियों ने पीट-पीटकर मार डाला

Bangladesh News: बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. एक तरफ जहां ये देश अस्थिरता से गुजर रहा है वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं. इसका आलम इसी बात से लगाया जा सकता है कि फेनी जिले में एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई. यहां पर ऑटो ड्राइवर समीर दास की कुछ लोगों ने पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. इससे पहले भी कई हिंदुओं की हत्या की गई थी.

इससे पहले भी हुई है मौतें
TOI की रिपोर्ट के मुताबिक 18 दिसंबर को मैमनसिंह में कपड़ा फैक्ट्री वर्कर दीपू चंद्र दास कि मौत के बाद ये आठवां मामला है जब किसी व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया. फेनी जिले के दागनभुइयां में यह घटना उस दिन हुई जब मशहूर हिंदू म्यूजिशियन और अवामी लीग के सीनियर पदाधिकारी प्रोलॉय चाकी की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, उनकी मौत के बाद परिवार वालों ने जेल एडमिनिस्ट्रेशन पर जरूरी मेडिकल केयर न देने का आरोप लगाया है और पुलिस के इस दावे को गलत बताया है कि यह एक नेचुरल मौत थी.

पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट
एक पुलिस ऑफिसर ने कहा समीर को पीट-पीटकर मार डाला गया, देसी हथियारों का इस्तेमाल किया गया. हमलावरों ने उसे चाकू मारा, और फिर उसके बैटरी से चलने वाले ऑटो-रिक्शा में भाग गए, यह एक प्री-प्लांड मर्डर लगता है, साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

खराब हो रहे हैं रिश्ते
बांग्लादेश में धार्मिक माइनॉरिटीज, खासकर हिंदुओं पर हमलों ने दिल्ली-ढाका रिश्तों को और खराब कर दिया है, पिछले हफ्ते भारत ने मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की आलोचना की थी कि वह अपराधों के पीछे कम्युनल इरादे को छिपाने की कोशिश कर रही है. भारत को जवाब देते हुए, यूनुस की सरकार ने हत्याओं समेत घटनाओं की रिपोर्ट को झूठे प्रोपेगैंडा के जरिए कम्युनल सद्भाव को खत्म करने की कोशिश बताकर कम करने की कोशिश की.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh news

Trending news

नदी में बहता था हीरा... इतना खजाना कि डच-ब्रिटिश हो गए मालामाल; जानें कहां है...
diamond river
नदी में बहता था हीरा... इतना खजाना कि डच-ब्रिटिश हो गए मालामाल; जानें कहां है...
कैसे चूके नेहरू! अक्साई चिन की सड़क का पता 5 साल बाद चला, अब शक्सगाम वैली चर्चा में
india china news
कैसे चूके नेहरू! अक्साई चिन की सड़क का पता 5 साल बाद चला, अब शक्सगाम वैली चर्चा में
ECG में सब फाइन, फिर 3 दिन बात कैसे हुई डॉक्टर की मौत, नागपुर का ये केस चौंका रहा
Chandrashekhar Pakhmode
ECG में सब फाइन, फिर 3 दिन बात कैसे हुई डॉक्टर की मौत, नागपुर का ये केस चौंका रहा
120 लोगों को घर पर रोका गया, निपाह वायरस ने बढ़ाई देशभर में चिंता
Nipah Virus
120 लोगों को घर पर रोका गया, निपाह वायरस ने बढ़ाई देशभर में चिंता
पोंगल को हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं स्टालिन? ट्रिगर हुआ सियासी बवाल
dmk stalin
पोंगल को हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं स्टालिन? ट्रिगर हुआ सियासी बवाल
हेलीपैड पर राहुल गांधी से सिद्धारमैया ने क्या की गुफ्तगू? अटकलों के बीच कही ये बात
Rahul Gandhi
हेलीपैड पर राहुल गांधी से सिद्धारमैया ने क्या की गुफ्तगू? अटकलों के बीच कही ये बात
घाटी में कोर्ट के आदेश पर CIK का एक्शन, कश्मीर में देश विरोधी डिजिटल मॉड्यूल पर वार
hindi Jammu and Kashmir news
घाटी में कोर्ट के आदेश पर CIK का एक्शन, कश्मीर में देश विरोधी डिजिटल मॉड्यूल पर वार
DNA: भारत में स्ट्रे डॉग संकट पर सुप्रीम कोर्ट अलर्ट, भारत में 9 करोड़ 50 लाख कुत्ते
DNA Analysis
DNA: भारत में स्ट्रे डॉग संकट पर सुप्रीम कोर्ट अलर्ट, भारत में 9 करोड़ 50 लाख कुत्ते
बंगाल में SIR की स्क्रूटनी में किस दल से कितनी शिकायतें मिलीं, चुनाव आयोग ने बताया
Sir
बंगाल में SIR की स्क्रूटनी में किस दल से कितनी शिकायतें मिलीं, चुनाव आयोग ने बताया
DNA: भारत की रॉकेट फोर्स Vs PAK की पूरी फोर्स, आर्मी चीफ ने मुनीर की 'मरम्मत' की?
Rocket Force
DNA: भारत की रॉकेट फोर्स Vs PAK की पूरी फोर्स, आर्मी चीफ ने मुनीर की 'मरम्मत' की?