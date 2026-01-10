Advertisement
trendingNow13069697
Hindi Newsदुनियाबांग्लादेश में एक और हिंदू युवक का कत्ल, जॉय महापात्रो को कट्टरपंथियों ने पीटने के बाद पिला दिया जहर

बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक का कत्ल, जॉय महापात्रो को कट्टरपंथियों ने पीटने के बाद पिला दिया जहर

Bangladesh News: बांग्लादेश में इन दिनों हिंदुओ पर अत्याचार हो रहा है. कई हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया है. अब खबर है कि एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 10, 2026, 02:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक का कत्ल, जॉय महापात्रो को कट्टरपंथियों ने पीटने के बाद पिला दिया जहर

Another Hindu Murder: बांग्लादेश इन दिनों राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है. यहां पर हिंसात्मक प्रदर्शन हो रहे हैं, काफी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जगह-जगह पर आगजनी भी कई गई. सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि हिंदुओं को लगातार यहां पर टारगेट किया जा रहा है. अब खबर ये है कि जॉय महापात्रो नाम के एक और हिंदू को मौत के घाट उतार दिया गया है. 

पीटकर दिया गया जहर
रिपोर्ट के मुताबिक जॉय महापात्रो नाम के इस आदमी को कथित तौर पर पीटा गया और बाद में अमीरुल इस्लाम नाम के एक लोकल मुस्लिम ने जहर दे दिया. बांग्लादेश में 13वें पार्लियामेंट्री चुनाव से पहले माइनॉरिटी में हिंसा बढ़ रही है. बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के जारी डेटा के मुताबिक, दिसंबर में हिंसा की कम से कम 51 ऐसी घटनाएं रिपोर्ट की गईं. 

हफ्ते की शुरुआत में हुई हत्या
इससे पहले, सोमवार रात नरसिंगडी के पलाश उपजिला के चारसिंधुर बाजार में 40 साल के किराना दुकान के मालिक मोनी चक्रवर्ती की अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी. इस घटना से व्यापारी समुदाय में बहुत गुस्सा फैल गया. सौ से ज्यादा व्यापारियों ने लोकल मार्केट एसोसिएशन के बैनर तले ह्यूमन चेन बनाई और जिम्मेदार लोगों की तुरंत पहचान और गिरफ्तारी की मांग की. चक्रवर्ती की हत्या से कुछ घंटे पहले ही जेसोर जिले में एक और हिंदू बिजनेसमैन राणा प्रताप बैरागी (38) को अज्ञात हमलावरों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

हिंसा में हो रही बढ़ोतरी
बांग्लादेश में माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ टारगेटेड हिंसा में अचानक बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि देश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश निकाला के बाद पहले पार्लियामेंट्री चुनाव होने वाले हैं. 18 दिसंबर को 25 साल के हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को मैमनसिंह शहर में कथित ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला और उसके शरीर में आग लगा दी, इस घटना से भारत में बहुत गुस्सा और डिप्लोमैटिक तनाव फैल गया. विदेश मंत्रालय ने हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या पर गहरी चिंता जताई और मांग की कि बांग्लादेशी अधिकारी दोषियों को सजा दें.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh news

Trending news

I-PAC केस में कानूनी लड़ाई तेज, ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट
Mamata Banerjee
I-PAC केस में कानूनी लड़ाई तेज, ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट
... तो इस वजह से फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते अजीत डोभाल, खुद किया खुलासा
Ajit Doval
... तो इस वजह से फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते अजीत डोभाल, खुद किया खुलासा
नूर अहमद को मिली नई जिम्मेदारी, अब भारत में संभालेंगे अफगान की कमान
Noor Ahmad Noor
नूर अहमद को मिली नई जिम्मेदारी, अब भारत में संभालेंगे अफगान की कमान
एक दिन हिजाब वाली लड़की बनेगी भारत की PM... ओवैसी के बयान पर BJP बोली- कोई चांस नहीं
Asaduddin Owaisi
एक दिन हिजाब वाली लड़की बनेगी भारत की PM... ओवैसी के बयान पर BJP बोली- कोई चांस नहीं
खेत-जंगल-नाले के बीच चुनी गई लोकेशन, ताकि कोई देख न सके! पाकिस्तान से भेजे जा...
Pakistan
खेत-जंगल-नाले के बीच चुनी गई लोकेशन, ताकि कोई देख न सके! पाकिस्तान से भेजे जा...
'गजनी, खिलजी, औरंगजेब आए और चले गए...', PM Modi ने सोमनाथ पर शेयर किया खास वीडियो
Somnath Mandir
'गजनी, खिलजी, औरंगजेब आए और चले गए...', PM Modi ने सोमनाथ पर शेयर किया खास वीडियो
'कांग्रेस की वजह से उमर और शरजील जेल में...' ओवैसी SC के फैसले को लेकर साधा निशाना
Asaduddin Owaisi
'कांग्रेस की वजह से उमर और शरजील जेल में...' ओवैसी SC के फैसले को लेकर साधा निशाना
'हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, लेकिन...', युवाओं को अजित डोभाल का मैसेज; क्या कहा?
Ajit Doval
'हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, लेकिन...', युवाओं को अजित डोभाल का मैसेज; क्या कहा?
पुणे में पवार बनाम पवार नहीं, पवार+पवार! एक ही मंच से जारी किया घोषणा पत्र
Pune Civic Polls
पुणे में पवार बनाम पवार नहीं, पवार+पवार! एक ही मंच से जारी किया घोषणा पत्र
नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश, गिरफ्तार हुई चीनी महिला
india nepal border
नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश, गिरफ्तार हुई चीनी महिला