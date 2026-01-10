बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक का कत्ल, जॉय महापात्रो को कट्टरपंथियों ने पीटने के बाद पिला दिया जहर

Another Hindu Murder: बांग्लादेश इन दिनों राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है. यहां पर हिंसात्मक प्रदर्शन हो रहे हैं, काफी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जगह-जगह पर आगजनी भी कई गई. सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि हिंदुओं को लगातार यहां पर टारगेट किया जा रहा है. अब खबर ये है कि जॉय महापात्रो नाम के एक और हिंदू को मौत के घाट उतार दिया गया है.

पीटकर दिया गया जहर

रिपोर्ट के मुताबिक जॉय महापात्रो नाम के इस आदमी को कथित तौर पर पीटा गया और बाद में अमीरुल इस्लाम नाम के एक लोकल मुस्लिम ने जहर दे दिया. बांग्लादेश में 13वें पार्लियामेंट्री चुनाव से पहले माइनॉरिटी में हिंसा बढ़ रही है. बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के जारी डेटा के मुताबिक, दिसंबर में हिंसा की कम से कम 51 ऐसी घटनाएं रिपोर्ट की गईं.

हफ्ते की शुरुआत में हुई हत्या

इससे पहले, सोमवार रात नरसिंगडी के पलाश उपजिला के चारसिंधुर बाजार में 40 साल के किराना दुकान के मालिक मोनी चक्रवर्ती की अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी. इस घटना से व्यापारी समुदाय में बहुत गुस्सा फैल गया. सौ से ज्यादा व्यापारियों ने लोकल मार्केट एसोसिएशन के बैनर तले ह्यूमन चेन बनाई और जिम्मेदार लोगों की तुरंत पहचान और गिरफ्तारी की मांग की. चक्रवर्ती की हत्या से कुछ घंटे पहले ही जेसोर जिले में एक और हिंदू बिजनेसमैन राणा प्रताप बैरागी (38) को अज्ञात हमलावरों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी.

हिंसा में हो रही बढ़ोतरी

बांग्लादेश में माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ टारगेटेड हिंसा में अचानक बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि देश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश निकाला के बाद पहले पार्लियामेंट्री चुनाव होने वाले हैं. 18 दिसंबर को 25 साल के हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को मैमनसिंह शहर में कथित ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला और उसके शरीर में आग लगा दी, इस घटना से भारत में बहुत गुस्सा और डिप्लोमैटिक तनाव फैल गया. विदेश मंत्रालय ने हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या पर गहरी चिंता जताई और मांग की कि बांग्लादेशी अधिकारी दोषियों को सजा दें.