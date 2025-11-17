अपहरण, मर्डर और...क्या है शेख हसीना पर लगे वो गंभीर आरोप? जिसपर हो रही मौत की सजा की मांग

Trending Photos
Bangladesh News: बांग्लादेश में हुए तख्तापलट को आज तक कोई भूला नहीं है. शेख हसीना के खिलाफ भीषण प्रदर्शन हुआ और इसका ये नतीजा निकला की उनकी सरकार गिर गई है और उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा, आंदोलनकारियों ने कई जगह पर आगजनी और तोड़फोड़ भी की थी. तख्तापलट के करीब 16 महीने बीत चुके हैं लेकिन हालात वैसे ही बने हुए हैं. अब सड़कों पर आवामी लीग के समर्थक उतर आए हैं और पूरे बांग्लादेश में बंद का आह्वान किया गया है, कई जगह पर ब्लास्ट की खबरे आई हैं, इसी बीच हम जानते हैं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर लगे वो 5 कौन से आरोप हैं, जिस पर मौत की सजा की मांग हो रही है.
बांग्लादेश के बिगड़ते हालात
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक बार फिर बांग्लादेश के हालात गड़बड़ होने लगे हैं. बीती रात राजधानी ढाका में कॅाकटेल ब्लास्ट हुए, बसों में आगजनी की गई, इतना ही नहीं भारी संख्या में आवामी लीग के समर्थक सड़कों पर आ गए हैं, बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (DMP) आयुक्त शेख मोहम्मद सज्जाद अली ने एक बड़ा फैसला लिया है. जिसके तहत अगर कोई भी हिंसा करते हुए दिखाई देता है तो उसे गोली मारने का आदेश दिया है.