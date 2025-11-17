Advertisement
अपहरण, मर्डर और...क्या है शेख हसीना पर लगे वो गंभीर आरोप? जिसपर हो रही मौत की सजा की मांग

बांग्लादेश में हुए तख्तापलट को आज तक कोई भूला नहीं है. शेख हसीना के खिलाफ भीषण प्रदर्शन हुआ और इसका ये नतीजा निकला की उनकी सरकार गिर गई है और उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा, आंदोलनकारियों ने कई जगह पर आगजनी और तोड़फोड़ भी की थी.

Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 17, 2025, 12:04 PM IST
Bangladesh News: बांग्लादेश में हुए तख्तापलट को आज तक कोई भूला नहीं है. शेख हसीना के खिलाफ भीषण प्रदर्शन हुआ और इसका ये नतीजा निकला की उनकी सरकार गिर गई है और उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा, आंदोलनकारियों ने कई जगह पर आगजनी और तोड़फोड़ भी की थी. तख्तापलट के करीब 16 महीने बीत चुके हैं लेकिन हालात वैसे ही बने हुए हैं. अब सड़कों पर आवामी लीग के समर्थक उतर आए हैं और पूरे बांग्लादेश में बंद का आह्वान किया गया है, कई जगह पर ब्लास्ट की खबरे आई हैं, इसी बीच हम जानते हैं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर लगे वो 5 कौन से आरोप हैं, जिस पर मौत की सजा की मांग हो रही है. 

बांग्लादेश के बिगड़ते हालात
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक बार फिर बांग्लादेश के हालात गड़बड़ होने लगे हैं. बीती रात राजधानी ढाका में कॅाकटेल ब्लास्ट हुए, बसों में आगजनी की गई, इतना ही नहीं भारी संख्या में आवामी लीग के समर्थक सड़कों पर आ गए हैं, बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (DMP) आयुक्त शेख मोहम्मद सज्जाद अली ने एक बड़ा फैसला लिया है. जिसके तहत अगर कोई भी हिंसा करते हुए दिखाई देता है तो उसे गोली मारने का आदेश दिया है.

  • शेख हसीना पर लगे हैं ये गंभीर आरोप
  • शेख हसीना पर ऐसे कई तरह के आरोप लगे हैं जिसकी वजह से मौत की सजा की मांग की जा रही है. बता दें कि उनपर बेगम रोकैया विश्वविद्यालय के छात्र अबू सईद की हत्या करवाने का आरोप है.
  • इसके अलावा पूर्व पीएम शेख हसीना पर ढाका के चंखर पुल में 6 लोगों की हत्या का भी आरोप लगाया गया है.
  • साथ ही साथ बता दें कि हसीना के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) में मामले दर्ज हैं और उनपर विपक्षी नेताओं को जबरन गायब करवाने का भी आरोप लगा था.
  • शेख हसीना को लेकर 12 मई 2025 को एक जांच रिपोर्ट आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि शेख हसीना ने हत्याओं के आदेश दिए थे जिसकी वजह से हिंसा भड़क गई और इस हिंसा में बच्चे सहित 1400 लोगों की हत्या कर दी गई थी और करीब 25000 लोग घायल हो गए थे. 
  • कुल मिलाकर शेख हसीना के खिलाफ 5 आरोपों में 13 लोगों की हत्या का आरोप लगा है. जिसकी वजह से उनके खिलाफ मौत की सजा की मांग हो रही है.
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं.

Bangladesh news

Trending news

