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बांग्लादेश में फिर दिखी कट्टरपंथियों की मानसिकता, रोका भगवान राम की मूर्ति का निर्माण; भड़के हिंदू संगठन

Bangladesh News: बांग्लादेश में भगवान राम की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण कार्य रोक दिया गया. जिसके बाद हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया और इस विरोध में मशाल जुलूस निकाला.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 17, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:13 AM IST
बांग्लादेश में फिर दिखी कट्टरपंथियों की मानसिकता, रोका भगवान राम की मूर्ति का निर्माण; भड़के हिंदू संगठन

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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