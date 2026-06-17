/बांग्लादेश में फिर दिखी कट्टरपंथियों की मानसिकता, रोका भगवान राम की मूर्ति का निर्माण; भड़के हिंदू संगठन

Bangladesh News: बांग्लादेश में भगवान राम की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण विरोध के बाद रोक दिया गया है. जिसके बाद हिंदू संगठनों में काफी गुस्सा है. अपमान के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया. प्रदर्शनकारियों ने गाइबांधा में भगवान राम की मूर्ति का निर्माण काम फिर से शुरू करने की भी मांग की.
बांग्लादेश में माइनॉरिटी ग्रुप गाइबांधा के पलाशबाड़ी उपजिला में भगवान राम की देश की सबसे बड़ी मूर्ति बनाने के प्रोजेक्ट की धमकियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं. प्रोजेक्ट को शुरू करने वालों ने प्रोजेक्ट पर बढ़ते तनाव के बाद कंस्ट्रक्शन काम को कुछ समय के लिए रोकने का ऐलान किया है. इस महीने की शुरुआत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले का ऐलान किया गया था.
गैबांधा पलाशबाड़ी कोमोरपुर श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर की मंदिर कमेटी के फाउंडर और प्रेसिडेंट हरिदास चंद्र दास ने कहा कि हम भगवान राम की मूर्ति बना रहे हैं. 81 फीट की मूर्ति में, हमने लगभग 80% काम पूरा कर लिया है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी ग्रुप अब हम पर कंस्ट्रक्शन रोकने का दबाव बना रहे हैं. हम डरे हुए हैं और डर के मारे हमने काम रोक रखा है.
बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल सेंट्रल कमेटी ने सरकार से चल रही सांप्रदायिक धमकियों पर रोक लगाने को कहा है. उन्होंने सरकार से इन घटनाओं को खत्म करने के लिए तुरंत और असरदार कदम उठाने की जोरदार अपील की है. परिषद ने गाइबांधा में राधा-गोविंद मंदिर को गिराने की लगातार धमकियों पर चिंता जताई है.
Bangladesh: People from minority Hindu community organised a protest against the demolition of a statue of Lord Shiva, saying that the act is against fundamentalism. Fundamentalists continue to target minorities in Bangladesh. pic.twitter.com/98L11SvBRE
माइनॉरिटी राइट्स बॉडी ने गैबांधा में राधा-गोबिंदा मंदिर को गिराने के लिए एक खास ग्रुप द्वारा लगातार मिल रही धमकियों पर गहरी चिंता जताई. उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की घटनाएं पूरे देश में सांप्रदायिक सद्भाव को गंभीर रूप से कमजोर कर सकती हैं. हिंदू संगठन के लोगों ने सांप्रदायिक नफरत और उकसावे के लिए जिम्मेदारी लोगों की सजा की भी मांग की है.