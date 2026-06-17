/बांग्लादेश में फिर दिखी कट्टरपंथियों की मानसिकता, रोका भगवान राम की मूर्ति का निर्माण; भड़के हिंदू संगठन

बांग्लादेश में माइनॉरिटी ग्रुप गाइबांधा के पलाशबाड़ी उपजिला में भगवान राम की देश की सबसे बड़ी मूर्ति बनाने के प्रोजेक्ट की धमकियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं. प्रोजेक्ट को शुरू करने वालों ने प्रोजेक्ट पर बढ़ते तनाव के बाद कंस्ट्रक्शन काम को कुछ समय के लिए रोकने का ऐलान किया है. इस महीने की शुरुआत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले का ऐलान किया गया था.