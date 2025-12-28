फरार हो हुए उस्मान हादी कत्ल के आरोपी... नाकाम ढाका पुलिस बोली- भारत चले गए

Dhaka Police: बीते दिन बांग्लादेश में इंकलाब मोंचो के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद बांग्लादेश में लगातार बवाल हो रहा है. जगह-जगह पर हिंसा हो रही है, हिंदुओं पर भी अत्याचार किया जा रहा है, इसी बीच ढाका पुलिस ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है बांग्लादेशी स्टूडेंट लीडर शरीफ उस्मान हादी की हत्या के दो मुख्य संदिग्ध देश के मैमनसिंह शहर में हलुआघाट बॉर्डर के रास्ते भारत भाग गए और मेघालय में घुस गए.

मार दी गई थी गोली

ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (DMP) के हवाले से लोकल अखबार द डेली स्टार ने ये बात कही है, खास बात यह है कि उस्मान हादी की मौत के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, 12 दिसंबर को सेंट्रल ढाका के बिजॉयनगर इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान उनके सिर में गोली लगी थी और बाद में उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, 18 दिसंबर को हादी की चोटों के कारण मौत हो गई.

राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा देश

इसके बाद से लगातार बांग्लादेश में हिंसा हो रही है. अलग-अलग जगहों पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं, देश राजनीति अस्थिरता से गुजर रहा है. बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है. दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद राजबाड़ी जिले में बुधवार देर रात कट्टरपंथियों की भीड़ ने 29 वर्षीय हिंदू व्यक्ति को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था. जिसकी वजह से बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के अंदर भय व्याप्त है.

कौन थे उस्मान हादी

शरीफ उस्मान हादी जुलाई 2024 के विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिसके कारण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई थी. उन्हें फरवरी 2026 के राष्ट्रीय चुनाव में ढाका-8 सीट से संभावित उम्मीदवार के रूप में भी देखा जा रहा था.उनकी मौत के बाद मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने 20 दिसंबर को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया था, क्योंकि न्याय की मांग को लेकर ढाका के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए थे.