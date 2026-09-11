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5 घंटे की पैरोल: गुजर गई मां, फूट-फूटकर रोए चिन्मय दास, अंतिम संस्कार के लिए मिली कुछ घंटों की मोहलत, आखिरी बार नहीं कर पाए मुलाकात

ढाका की जेल में बंद हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास अपनी मां के आखिरी समय में उनसे मुलाकात भी नहीं कर सके. दास सकी मां संध्या देवी के निधन के बाद उन्हें केवल 5 घंटे की पैरोल दी गई.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 11, 2026, 07:08 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 07:13 AM IST
5 घंटे की पैरोल: गुजर गई मां, फूट-फूटकर रोए चिन्मय दास, अंतिम संस्कार के लिए मिली कुछ घंटों की मोहलत, आखिरी बार नहीं कर पाए मुलाकात

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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