Advertisement
trendingNow13035873
Hindi Newsदुनिया

'... तो होने वाला है बांग्लादेश का पतन', युनूस को अब किसने दे दी चेतावनी, क्या है शेख हसीना से कनेक्शन?

Bangladesh News: बांग्लादेश की स्थिति लगातार खराब हो रही है. बीते दिन बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई थी. अब इस फैसले को लेकर इंटरनेशनल मानवाधिकार वकीलों ने ये बात कही है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 10, 2025, 12:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'... तो होने वाला है बांग्लादेश का पतन', युनूस को अब किसने दे दी चेतावनी, क्या है शेख हसीना से कनेक्शन?

Bangladesh News: शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद वहां की स्थिति एक बार भी सामान्य नहीं हुई, बीते दिन शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई थी. जिसे लेकर इंटरनेशनल मानवाधिकार वकीलों ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, अवामी लीग की सीनियर नेता और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ हाल ही में बांग्लादेश की अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों की निंदा की है. उनका कहना है कि यह फैसला कानूनी नियमों को पूरा नहीं करता है और यह लोकतांत्रिक गिरावट को दिखाता है. 

उन्होंने चेतावनी दी है कि न्याय व्यवस्था का इस्तेमाल "राजनीतिक विवाद" के टूल के तौर पर किए जाने का खतरा है. साथ ही लोकतंत्र के पतन की चेतावनी दी है. बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने 17 नवंबर को हसीना को मौत की सजा सुनाई, जब उसने उन्हें पिछले साल जुलाई में हुए प्रदर्शनों से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों में दोषी पाया. इसने हसीना के दो बड़े सहयोगियों को भी दोषी ठहराया, जिसमें पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को मौत की सजा और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून, जो सरकारी गवाह बन गए थे उन्हें पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई है.

मंगलवार को जारी एक बयान में, UK में मौजूद इंटरनेशनल बार एसोसिएशन के ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट (IBAHRI) ने कहा कि ऐसे ट्रायल के बाद मौत की सजा देना जो इंटरनेशनल फेयर ट्रायल स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करता, असल में समरी एग्जिक्यूशन और जिंदगी के अधिकार का साफ उल्लंघन होगा. IBAHRI ने  ये भी कहा कि ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन के लिए न्याय पाने की कोशिशें जरूरी हैं, जिसमें पिछली सरकार के तहत किए गए गंभीर अपराध भी शामिल हैं, IBAHRI इस बात पर जोर देता है कि सभी कार्रवाई में इंटरनेशनल फेयर ट्रायल की गारंटी बनी रहनी चाहिए और सभी हालात में मौत की सजा के इस्तेमाल की निंदा करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके अलावा 1 दिसंबर को ढाका की एक कोर्ट ने हसीना को पुर्बाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट के तहत प्लॉट के बंटवारे में गड़बड़ी के लिए पांच साल जेल की सजा सुनाई. साथ ही हसीना की बहन शेख रेहाना को सात साल की सजा सुनाई गई, जबकि उनकी भतीजी, UK की MP ट्यूलिप सिद्दीक को दो साल की सजा मिली. फैसले की बुराई करते हुए, IBAHRI के को-चेयर मार्क स्टीफेंस ने कहा, अपने क्लाइंट्स के केस में डिफेंस वकीलों को परेशान करने और डराने-धमकाने की रिपोर्ट, जैसा कि ट्यूलिप सिद्दीक के मामले में हुआ, फेयर ट्रायल के अधिकार पर चोट करती है और बांग्लादेश में कानून के राज को कमजोर करती है. इस तरह के तरीके सरकारी अथॉरिटी का गंभीर गलत इस्तेमाल दिखाते हैं. (आईएएनएस)

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh news

Trending news

Parliament Winter Session Live (Day 7): आज फिर संसद हंगामे के आसार, चुनाव सुधार पर अमित शाह देंगे विपक्ष के सवालों के जवाब
Parliament winter session
Parliament Winter Session Live (Day 7): आज फिर संसद हंगामे के आसार, चुनाव सुधार पर अमित शाह देंगे विपक्ष के सवालों के जवाब
लूथरा ब्रदर्स पर कसेगा शिकंजा या मिलेगी जमानत; भाइयों ने कोर्ट में दायर की याचिका
Goa Nightclub Fire
लूथरा ब्रदर्स पर कसेगा शिकंजा या मिलेगी जमानत; भाइयों ने कोर्ट में दायर की याचिका
NDA को सत्ता तो फिर मिल गई, वो दिन कब आएगा जब लोग गर्व से कहेंगे- चलो चलते हैं बिहार
Bihar News
NDA को सत्ता तो फिर मिल गई, वो दिन कब आएगा जब लोग गर्व से कहेंगे- चलो चलते हैं बिहार
ग्लोबल लीडर बना भारत... इन मामलों में चीन-अमेरिका को किया पीछे; रूस भी बनेगा हिस्सा?
IBCA
ग्लोबल लीडर बना भारत... इन मामलों में चीन-अमेरिका को किया पीछे; रूस भी बनेगा हिस्सा?
नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने वालों की खैर नहीं! 367 लोगों के खिलाफ कहां हो गई FIR
Fake Birth Certificates Case
नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने वालों की खैर नहीं! 367 लोगों के खिलाफ कहां हो गई FIR
'विदेश नायक ड्यूटी के बजाय...', राहुल गांधी के जर्मनी दौरे से पहले छिड़ी बहस
Rahul Gandhi Germany Tour
'विदेश नायक ड्यूटी के बजाय...', राहुल गांधी के जर्मनी दौरे से पहले छिड़ी बहस
उस गवर्नर की कहानी जिन्‍होंने 1942 में दी थी विभाजन की चेतावनी, PM मोदी ने किया याद
PM Modi
उस गवर्नर की कहानी जिन्‍होंने 1942 में दी थी विभाजन की चेतावनी, PM मोदी ने किया याद
बंगाल चुनाव के लिए कैसे सिंबल की राजनीति खेलने लगी भाजपा? पसोपेश में TMC-कांग्रेस
West Bengal
बंगाल चुनाव के लिए कैसे सिंबल की राजनीति खेलने लगी भाजपा? पसोपेश में TMC-कांग्रेस
कौन बनेगा PM मोदी का उत्तराधिकारी? RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दिया जवाब
PM Modi
कौन बनेगा PM मोदी का उत्तराधिकारी? RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दिया जवाब
हिंसक झड़प, घरों में तोड़फोड़ और...ओडिशा के इस जिले में क्यों बढ़ा तनाव?
Odisha news
हिंसक झड़प, घरों में तोड़फोड़ और...ओडिशा के इस जिले में क्यों बढ़ा तनाव?