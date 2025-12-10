'... तो होने वाला है बांग्लादेश का पतन', युनूस को अब किसने दे दी चेतावनी, क्या है शेख हसीना से कनेक्शन?

Bangladesh News: शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद वहां की स्थिति एक बार भी सामान्य नहीं हुई, बीते दिन शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई थी. जिसे लेकर इंटरनेशनल मानवाधिकार वकीलों ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, अवामी लीग की सीनियर नेता और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ हाल ही में बांग्लादेश की अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों की निंदा की है. उनका कहना है कि यह फैसला कानूनी नियमों को पूरा नहीं करता है और यह लोकतांत्रिक गिरावट को दिखाता है.

उन्होंने चेतावनी दी है कि न्याय व्यवस्था का इस्तेमाल "राजनीतिक विवाद" के टूल के तौर पर किए जाने का खतरा है. साथ ही लोकतंत्र के पतन की चेतावनी दी है. बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने 17 नवंबर को हसीना को मौत की सजा सुनाई, जब उसने उन्हें पिछले साल जुलाई में हुए प्रदर्शनों से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों में दोषी पाया. इसने हसीना के दो बड़े सहयोगियों को भी दोषी ठहराया, जिसमें पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को मौत की सजा और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून, जो सरकारी गवाह बन गए थे उन्हें पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई है.

मंगलवार को जारी एक बयान में, UK में मौजूद इंटरनेशनल बार एसोसिएशन के ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट (IBAHRI) ने कहा कि ऐसे ट्रायल के बाद मौत की सजा देना जो इंटरनेशनल फेयर ट्रायल स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करता, असल में समरी एग्जिक्यूशन और जिंदगी के अधिकार का साफ उल्लंघन होगा. IBAHRI ने ये भी कहा कि ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन के लिए न्याय पाने की कोशिशें जरूरी हैं, जिसमें पिछली सरकार के तहत किए गए गंभीर अपराध भी शामिल हैं, IBAHRI इस बात पर जोर देता है कि सभी कार्रवाई में इंटरनेशनल फेयर ट्रायल की गारंटी बनी रहनी चाहिए और सभी हालात में मौत की सजा के इस्तेमाल की निंदा करता है.

इसके अलावा 1 दिसंबर को ढाका की एक कोर्ट ने हसीना को पुर्बाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट के तहत प्लॉट के बंटवारे में गड़बड़ी के लिए पांच साल जेल की सजा सुनाई. साथ ही हसीना की बहन शेख रेहाना को सात साल की सजा सुनाई गई, जबकि उनकी भतीजी, UK की MP ट्यूलिप सिद्दीक को दो साल की सजा मिली. फैसले की बुराई करते हुए, IBAHRI के को-चेयर मार्क स्टीफेंस ने कहा, अपने क्लाइंट्स के केस में डिफेंस वकीलों को परेशान करने और डराने-धमकाने की रिपोर्ट, जैसा कि ट्यूलिप सिद्दीक के मामले में हुआ, फेयर ट्रायल के अधिकार पर चोट करती है और बांग्लादेश में कानून के राज को कमजोर करती है. इस तरह के तरीके सरकारी अथॉरिटी का गंभीर गलत इस्तेमाल दिखाते हैं. (आईएएनएस)