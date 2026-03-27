जमात लीडर को खटक रहा हिंदू धर्मग्रंथ, नेशनल इवेंट पर पढ़ने से लगाई रोक

Mujibur Rahman: बांग्लादेश के 56वें स्वतंत्रता दिवस और नेशनल डे के मौके पर तनोर उपजिला (राजशाही) में एक सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में राजशाही-1 (गोदागरी-तनोर) के MP और जमात-ए-इस्लामी के लॉमेकर प्रोफेसर मुजीबुर रहमान ने तनोर UNO को इंडिपेंडेंस और नेशनल डे परेड में हिंदू धर्मग्रंथ गीता के पाठ पर रोक लगाने का निर्देश दिया. यहां पर ऐसे पर किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत कुरान पाठ के साथ होती है इसके बाद श्रीमद् भगवद गीता के पाठ पढ़ा जाता था.

निर्देश के बाद हो रहा विरोध

इस निर्देश के बाद ही लोग कड़ा विरोध जताने लगे. बांग्लादेश नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस (सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी) ने इसकी निंदा की और कड़ा विरोध जताया. देश भर में सरकारी प्रोग्राम के जरिए स्वतंत्रता और नेशनल डे मनाने के लिए, ऐसे इवेंट की शुरुआत धार्मिक ग्रंथों के पाठ से करने का रिवाज है. पवित्र कुरान के पाठ के साथ-साथ, पारंपरिक रूप से श्रीमद् भगवद् गीता के हिस्से भी शामिल किए जाते हैं. हालांकि, MP प्रोफेसर मुजीबुर रहमान (राजशाही-1: तनोर-गोदागरी) और बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के नायब-ए-अमीर ने कथित तौर पर निर्देश दिया कि श्रीमद् भगवद् गीता का पाठ नहीं किया जाना चाहिए.

अधिकारियों से मांगी गई सफाई

इस हरकत की कड़ी निंदा की गई है और इसका विरोध किया गया है. सेक्रेटरी जनरल डॉ. मृत्युंजय कुमार रॉय (डॉ. एम.के. रॉय) ने सवाल उठाया कि एक महत्वपूर्ण राज्य कार्यक्रम में ऐसा निर्देश कैसे दिया जा सकता है. उन्होंने राज्य के अधिकारियों से सफाई मांगी. हालांकि कहा ये भी जा रहा है कि UNO नईमा खान की कोशिशों से श्रीमद् भगवद् गीता के पाठ सहित प्रोग्राम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया. संगठन ने UNO नैमा खान का दिल से शुक्रिया भी अदा किया.

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कब दिया गया था निर्देश

ये निर्देश बांग्लादेश के 56वें ​​स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया था. 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान द्वारा पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी. उसी को याद करते हुए राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन और पीएम तारिक रहमान ने सावर में राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की. (ANI)