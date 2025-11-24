Advertisement
trendingNow13016104
Hindi Newsदुनिया

'फिर आई चिट्ठी...', बांग्लादेश ने की शेख हसीना की मांग, विदेश मंत्रालय को लिखा लेटर

Bangladesh News: बांग्लादेश ने मानवता के खिलाफ अपराध करने के मामले में पूर्व पीएम शेख हसीना को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. इस फैसले के बाद अब अंतरिम सरकार ने भारत सरकार को एक लेटर लिखा है. जिसमें शेख हसीना की मांग की है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 24, 2025, 09:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'फिर आई चिट्ठी...', बांग्लादेश ने की शेख हसीना की मांग, विदेश मंत्रालय को लिखा लेटर

Sheikh Hasina: बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. मानवता के खिलाफ अपराध करने के मामले में पूर्व पीएम शेख हसीना को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. अब मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने एक बार फिर उन्हें लेकर भारत को लेटर लिखा है. इस लेटर को बांग्लादेश उच्चायोग ने यह डिप्लोमैटिक नोट भारत के विदेश मंत्रालय को भेजा है. इसकी जानकारी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने दी है.

मचा था राजनीतिक उथल-पुथल
अगस्त 2024 में बांग्लादेश में भीषण राजनीतिक उथल-पुथल मचा था. इस उथल-पुथल की वजह से शेख हसीना की सरकार गिर गई थी. आंदोलनकारियों ने कई घरों को आगे के हवाले कर दिया था. कई नेताओं के घरों में तोड़फोड़ भी की थी. आंदोलन इतना ज्यादा उग्र हो गया कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा. इसके बाद वो भारत आ गईं और तब से यहीं रह रही हैं. 

बांग्लादेश ने की थी अपील
बीते दिन शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई थी, इस फैसले के बाद, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि हम भारत सरकार से पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल और शेख हसीना के बिना किसी और देरी के बांग्लादेश में अधिकारियों को सौंपने की अपील करते हैं. दोनों पक्षों के बीच मौजूदा एक्सट्रैडिशन ट्रीटी (प्रत्यर्पण संधि) के अनुसार यह भारत की भी जिम्मेदारी है. उनकी इस बात का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उन्होंने फैसले को 'नोट' कर लिया है, लेकिन यह नहीं बताया कि भारत इस पर विचार करेगा या नहीं. 

Add Zee News as a Preferred Source

शुरू हुआ नया राउंड
The Hindu की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को ICT के चीफ प्रॉसिक्यूटर ताजुल इस्लाम ने बताया कि मिस हसीना पर जबरन गायब होने की रिपोर्ट के लिए सुनवाई का एक नया राउंड शुरू हो रहा है. इसे लेकर मिस्टर इस्लाम ने कहा कि मिस्टर Z.I. खान पन्ना को हटाई गई प्रधानमंत्री हसीना के लिए स्टेट डिफेंस लॉयर अपॉइंट किया गया है. ICT जबरन गायब होने की सुनवाई के लिए कई लॉ एंड ऑर्डर अधिकारियों को भी बुला सकता है. अगर हम जानकारों की मानें तो ये मामला केवल कानूनी नहीं है बल्कि राजनीतिक भी है. इसका असर भारत, बांग्लादेश दोनों पर पड़ सकता है.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh news

Trending news

प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? बदायूं में क्या हुआ था
Badaun news
प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? बदायूं में क्या हुआ था
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया
karnataka
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया
'अजित पवार समझदार हैं लेकिन...' फंड के लिए वोट वाले बयान पर चाचा की पार्टी का पलटवार
Ajit Pawar
'अजित पवार समझदार हैं लेकिन...' फंड के लिए वोट वाले बयान पर चाचा की पार्टी का पलटवार
उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज, दिल्ली पुलिस पेश करेगी दलील
Supreme Court
उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज, दिल्ली पुलिस पेश करेगी दलील
धान से आम तक हर फसल की कीमत गिरी! सीएम के खर्चों पर पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल
Andhra pradesh news
धान से आम तक हर फसल की कीमत गिरी! सीएम के खर्चों पर पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल
जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नई रणनीति से सुरक्षा एजेंसिया हैरान, कैसे देगी जवाब?
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नई रणनीति से सुरक्षा एजेंसिया हैरान, कैसे देगी जवाब?
बिहार फतह के बाद BJP जोश से लबरेज, बंगाल जीतने के लिए बना लिया ये 'महा-प्लान'
west bengal news in hindi
बिहार फतह के बाद BJP जोश से लबरेज, बंगाल जीतने के लिए बना लिया ये 'महा-प्लान'
'कलाम मुसलमानों के सच्चे आइकॉन, उन्हें आदर्श बनाइए; अरशद मदनी को CM फडणवीस का जवाब
Maharashtra politics
'कलाम मुसलमानों के सच्चे आइकॉन, उन्हें आदर्श बनाइए; अरशद मदनी को CM फडणवीस का जवाब
दिल्ली में आंदोलन के बीच लगे हिडमा की शान में नारे! 20 आरोपी पुलिस हिरासत में
Delhi pollution
दिल्ली में आंदोलन के बीच लगे हिडमा की शान में नारे! 20 आरोपी पुलिस हिरासत में
'अत्याचारी प्यार दिखाए तो अलर्ट हो जाओ', जावेद अख्तर ने इस पोस्ट से किस पर कसा तंज?
suhel Seth
'अत्याचारी प्यार दिखाए तो अलर्ट हो जाओ', जावेद अख्तर ने इस पोस्ट से किस पर कसा तंज?