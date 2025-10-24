क्या कमजोर हो गई यूनुस की 'रीढ़'? तख्तापलट करने वाले छात्र सलाहकारों से मांगा इस्तीफा, सरकार ने किसके सामने टेके घुटने?

Bangladesh News: शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की स्थिति कभी भी सामान्य नहीं हुई, कहीं-कहीं हमेशा अराजकता फैली रहती है, एक वक्त था जब छात्र संगठनों ने बांग्लादेश में तख्तापलट कर दिया था, इन छात्र समूहों को मोहम्मद युनूस ने कभी आंदोलन की रीढ़ बताया था हालांकि अब वो पूरी तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा है. खबर ये भी है कि यूनुस की नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने छात्र आंदोलन से जुड़े दो सलाहकारों को उनके मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा है. जानिए क्या है पूरा मामला.

विपक्षी दलों का विरोध

यूनुस ने ये फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब मुख्य विपक्षी दल नेशनलिस्ट पार्टी और उसे पूर्व सहयोगी जमात-ए-इस्लामी ने इन छात्र न नेताओं का कड़ा विरोध जताया है, विपक्ष का कहना है कि इन सलाहकारों का झुकाव NCP की तरफ काफी ज्यादा है.

किसने की थी NCP की स्थापना

NCP की स्थापना एंटी हसीना आंदोलन के नेताओं में से एक नाहिद इस्लाम ने की थी. हालांकि उन्होंने फरवरी में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, इस्तीफा देने के बाद उन्होंने नई NCP पार्टी का गठन किया था. जो छात्र आंदोलन से जुड़े लोगों के द्वारा बनाया गया था. यह वही छात्र नेतृत्व वाला एंटी-कोटा आंदोलन था जो बाद में सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया. इस छात्र संगठनों ने ऐसा विरोध किया कि शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा.

क्या है आरोप

अब छात्र सलाहकारों के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये NCP के बहुत करीब हैं, इसे लेकर BNP और जमात ए इस्लामी विरोध जता रहा है. NCP की नजदीकियों की वजह से उनपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. जिसकी वजह से उनसे इस्तीफा देने की बात भी कही जा रही है. खबर ये भी है कि आगामी फरवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव भी कराए जा सकते हैं.

छात्र सलाहकारों ने मांगा समय

प्रोथोम अलो की रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिम सरकार ने सूचना एवं प्रसारण सलाहकार महफूज आलम तथा स्थानीय प्रशासन सलाहकार आसिफ महमूद सोजिब भुइयां से इस्तीफा देने को कहा है. बता दें कि शेख हसीना की सरकार गिराने में इन दो नेताओं ने अहम भूमिका निभाई थी. महफूज आलम यूनुस के सलाहकार के तौर पर भी काम कर चुके हैं. इसके बाद उन्हें सूचना मंत्रालय का जिम्मा सौंप दिया गया, पहले वो युवा खेल और श्रम से जुड़े हुए थे, हालांकि बाद में उन्हें स्थानीय प्रशासन विभाग का दायित्व दे दिया गया. इन दोनों नेताओं ने अंतरिम सरकार से इस्तीफा देने के लिए समय की मांग की है.