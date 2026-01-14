चुनाव पर हिंसा का साया, बांग्लादेश ने बंद किए ऑन-अराइवल वीजा के दरवाजे, किन देशों पर पड़ेगा असर?

Bangladesh News: बांग्लादेश इस समय राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है. जगह-जगह पर हिंसा और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है. कई हिंदुओं की हत्या भी कर दी गई है. यहां पर इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर सियासी पारा काफी ज्यादा हाई है. इसी बीच खबर है कि बांग्लादेश ने आम चुनाव और रेफरेंडम से पहले 15 जनवरी से 15 फरवरी तक वीजा ऑन अराइवल (VoA) सस्पेंड कर दिया है.

किन देशों को मिलती थी सुविधा?

भूटान और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के नागरिकों को बांग्लादेश से ऑन-अराइवल वीजा की सुविधा मिलती थी. हालांकि, उस व्यवस्था को सस्पेंड करने के फैसले के बारे में अब उन देशों की सरकारों को ऑफिशियली बता दिया गया है. बांग्लादेश सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि 15 जनवरी से 15 फरवरी तक, बांग्लादेश एक महीने के लिए ऑन-अराइवल वीजा जारी करना सस्पेंड कर देगा, यह उन सभी देशों पर लागू होता है जिन्हें आम तौर पर बांग्लादेश से ऑन-अराइवल वीजा की सुविधा मिलती है.

नहीं सामने आई वजह

हालांकि उन्होंने इस फैसले का कारण साफ तौर पर नहीं बताया, लेकिन माना जा रहा है कि यह फैसला आने वाले नेशनल पार्लियामेंट्री चुनावों को ध्यान में रखकर लिया गया है. क्योंकि चुनाव कैंपेन 22 जनवरी से शुरू होगा और बड़ी पार्टियों के नेता रैलियां करने के लिए पूरे देश में घूमेंगे, इसलिए सरकार शायद बॉर्डर इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ाने और चुनाव के दौरान किसी भी संभावित हिंसा को रोकने के लिए यह कदम उठा रही है. खबरों के मुताबिक, इस तरह के कदम पहले भी चुनावों के दौरान उठाए गए हैं.

नहीं है कोई उम्मीद

इसके अलावा, बांग्लादेश ने भारत में मौजूद अपने खास मिशन से वीजा जारी करना भी रोक दिया है. अधिकारियों ने कहा है कि चुनाव खत्म होने तक इन वीजा सर्विस के फिर से शुरू होने की कोई उम्मीद नहीं है. बांग्लादेश में 12 फरवरी को नेशनल पार्लियामेंट्री चुनाव और कुछ सुधारों पर पब्लिक रेफरेंडम होने वाला है. आम चुनाव और रेफरेंडम से पहले, बांग्लादेश ने अपने अंदरूनी सिक्योरिटी उपायों को और तेज कर दिया है. पूरे देश में मिलिट्री तैनात कर दी गई है, और सेना के जवान अलग-अलग जगहों पर सिक्योरिटी चेकपॉइंट बना रहे हैं. अंतरिम सरकार ने पहले ही मिलिट्री को मजिस्ट्रेट की पावर दे दी है. आर्मी के अलावा, पुलिस फोर्स को भी अपनी ड्यूटी करते समय बहुत ज़्यादा सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है. (ANI)