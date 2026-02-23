Advertisement
Hindi Newsदुनियाअंधेरे में रखा और..., क्या बांग्लादेश में यूनुस करते रहे मनमानी? राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने खोला काला चिट्ठा; कई गंभीर आरोप भी लगाए

'अंधेरे में रखा और...', क्या बांग्लादेश में यूनुस करते रहे मनमानी? राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने खोला काला चिट्ठा; कई गंभीर आरोप भी लगाए

बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पूर्व मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि डेढ़ साल के शासन के दौरान यूनुस ने कई बार संवैधानिक नियमों को ताक पर रखा और देश की गरिमा को ठेस पहुंचाई. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 23, 2026, 07:27 PM IST
फोटो- सोशल मीडिया
फोटो- सोशल मीडिया

Bangladesh President Target Yunus: बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हो चुका है. तारिक रहमान के नेतृत्व वाली नई सरकार के सत्ता संभालने के कुछ दिनों बाद बड़ा खुलासा हुआ. बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने राजनीतिक भूचाल ला देने वाला बयान दिया है और पूर्व मुख्य सलाहकार और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. 

दरअसल, बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने आरोप लगाया है कि मोहम्मद यूनुस उन्हें पद से हटाने पर तुले थे. बांग्लादेशी बंगाली दैनिक 'कलेर कोंथो' के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने यह दावा भी किया कि यूनुस ने अपने कार्यकाल के दौरान कई गलत और असंवैधानिक फैसले लिए. 

बांग्लादेश के राष्ट्रपति के बयान से मचा हंगामा 

बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने यह भी बताया कि कई मौकों पर यूनुस ने संवैधानिक परंपराओं का उल्लंघन किया. आगे कहा, "डेढ़ साल के शासन के दौरान मुझे कई अहम फैसलों से दूर रखा गया. अंतरिम सरकार के समय में कई ऐसे अध्यादेश भी जारी हुए हैं, जिनकी वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं थी. इन अध्यादेशों पर किसी ने मुझसे चर्चा करना भी उचित नहीं समझा'. उन्होंने बताया कि संवैधानिक नियमों के अनुसार, अगर मुख्य सलाहकार कोई विदेशी यात्रा करते हैं, तो उन्हें राष्ट्रपति को इसकी जानकारी देनी होती है, लेकिन यूनुस ने कभी ऐसा नहीं किया. 

अंधेरे में रखने का लगाया आरोप 

हैरान करने वाली बात है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि पिछले डेढ़ वर्षों में उन्हें अंधेरे में रखा गया. उन्होंने बताया कि बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हाल में हुई डील को लेकर भी किसी प्रकार की जानकारी उन्हें यूनुस की ओर से नहीं दी गई. राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने कहा कि कई संवैधानिक फैसलों में मुझे दूर रखा गया, जो मूल्यों को हनन है. 

यूनुस रच रहे थे साजिश? 

गौरतलब है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के इस दावे के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो सकती है. उन्होंने साक्षात्कार के दौरान यह भी कहा कि अपने शासनकाल के दौरान मोहम्मद यूनुस ने संविधान के कई नियमों का पालन नहीं किया और उनके ही खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की. बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने कहा कि युनूस ने राष्ट्रपति की गरिमा को ठेस तो पहुंचाई ही, इसके साथ ही उनके पहचान को कमजोर करने की कोशिश की.  शहाबुद्दीन ने दावा किया कि विदेशी बांग्लादेशी दूतावासों से उनकी फोटो तक हटा दी गई. 

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh news

Trending news

