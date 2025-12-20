Advertisement
trendingNow13047488
Hindi Newsदुनियाझूठी ईशनिंदा की खौफनाक सजा, तसलीमा नसरीन ने उठाए हिंदू युवक की हत्या पर सवाल, कैसे भड़की थी चिंगारी?

'झूठी ईशनिंदा की खौफनाक सजा', तसलीमा नसरीन ने उठाए हिंदू युवक की हत्या पर सवाल, कैसे भड़की थी चिंगारी?

Bangladesh News: बांग्लादेश के हालात बेकाबू हो गए हैं. यहां पर गुस्साई भीड़ ने एक हिंदू युवक की हत्या कर दी. जिसे लेकर सलीमा नसरीन ने दावा किया है कि हिंदू युवक दीपू चंद्र दास पर ईशनिंदा का झूठा आरोप लगाया गया था.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 20, 2025, 12:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'झूठी ईशनिंदा की खौफनाक सजा', तसलीमा नसरीन ने उठाए हिंदू युवक की हत्या पर सवाल, कैसे भड़की थी चिंगारी?

Bangladesh News: बांग्लादेश की स्थिति धीरे-धीरे खराब होती जा रही है, यहां पर एक बार फिर हिंसा भड़क गई है, इसी बीच निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका और मानवाधिकार कार्यकर्ता तसलीमा नसरीन ने शनिवार को दावा किया कि बांग्लादेश में भीड़ द्वारा मार दिए गए हिंदू युवक दीपू चंद्र दास पर ईशनिंदा का झूठा आरोप लगाया गया था. यह आरोप मैमनसिंह जिले की एक फैक्ट्री में काम करने वाले उसके एक मुस्लिम सहकर्मी ने लगाया था.

तसलीमा नसरीन के अनुसार यह भयावह घटना तब हुई जब दीपू पुलिस की सुरक्षा में था. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर दीपू का एक वीडियो साझा करते हुए बताया कि दीपू चंद्र दास मैमनसिंह के भालुका में एक फैक्ट्री में काम करता था. वह एक गरीब मजदूर था, एक दिन किसी छोटी बात पर उसके मुस्लिम सहकर्मी ने उसे सबक सिखाने की ठान ली इसलिए भीड़ के बीच उसने घोषणा की कि दीपू ने पैगंबर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है, बस इतना ही काफी था.

नसरीन ने लिखा कि इसके बाद उग्र भीड़ ने दीपू पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया, बाद में पुलिस ने उसे भीड़ से बचाकर हिरासत में ले लिया, यानी वह पुलिस की सुरक्षा में था. उनका कहना है कि दीपू ने पुलिस को पूरी घटना बताई और साफ कहा कि उसने पैगंबर के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की थी, उसने यह भी बताया कि यह सब उसके सहकर्मी की साजिश थी. तसलीमा नसरीन ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उस सहकर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. उन्होंने कहा, "पुलिस में से कई लोग जिहाद के प्रति सहानुभूति रखते हैं, क्या कट्टर सोच के कारण पुलिस ने दीपू को फिर से उग्र लोगों के हवाले कर दिया, या फिर कट्टरपंथियों ने थाने से उसे जबरन निकाल लिया? 

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बाद दीपू के साथ मारपीट की गई, उसे लटकाया गया और जला दिया गया. उन्होंने यह भी कहा कि दीपू अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला था. उसकी कमाई से उसके दिव्यांग पिता, मां, पत्नी और बच्चे का पालन-पोषण होता था. अब उसके परिवार का क्या होगा, यह बड़ा सवाल है, दोषियों को सजा कौन दिलाएगा और परिवार की मदद कौन करेगा? नसरीन ने दुख जताया कि दीपू के परिवार के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वे भारत भागकर अपनी जान बचा सकें, गरीबों का कोई सहारा नहीं होता, उनके पास न देश बचता है और न ही सुरक्षा, यहां तक कि कोई धर्म भी नहीं बचता है. (आईएएनएस)

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh news

Trending news

मोदी ने WHO चीफ से की मुलाकात, टेड्रोस बोले- भारत ने बताया परंपरा-विज्ञान की ताकत
Who Global Summit
मोदी ने WHO चीफ से की मुलाकात, टेड्रोस बोले- भारत ने बताया परंपरा-विज्ञान की ताकत
13 साल से कोमा में बेटे को देख रहे माता-पिता; मौत के लिए अदालत में होगी सुनवाई
Harish Rana Coma Case
13 साल से कोमा में बेटे को देख रहे माता-पिता; मौत के लिए अदालत में होगी सुनवाई
'उन्हें भगवान राम से दिक्कत है...', BJP ने फिर कसा राहुल गांधी पर तंज
Rahul Gandhi
'उन्हें भगवान राम से दिक्कत है...', BJP ने फिर कसा राहुल गांधी पर तंज
'यह कोई अयोध्या नहीं, जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे', हुमायूं कबीर के बयान पर सियासत
Humayun Kabir Statement
'यह कोई अयोध्या नहीं, जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे', हुमायूं कबीर के बयान पर सियासत
आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
Punjab news
आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
Viral News
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, जानें पूरे हफ्ते का अपडेट
weather update
देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, जानें पूरे हफ्ते का अपडेट
असम में ट्रेन ने कुचले 8 हाथी, पोस्टमार्टम के लिए भेजे; कई डिब्बे पटरी से उतरे
elephants accident
असम में ट्रेन ने कुचले 8 हाथी, पोस्टमार्टम के लिए भेजे; कई डिब्बे पटरी से उतरे
कबीर की बगावत के बीच बंगाल में PM मोदी की एंट्री, नदिया से फूकेंगे चुनावी बिगुल
PM Modi Bengal Visit
कबीर की बगावत के बीच बंगाल में PM मोदी की एंट्री, नदिया से फूकेंगे चुनावी बिगुल
15 साल बाद ढाका में ISI की एंट्री! पाक हाई कमीशन के भीतर बना सीक्रेट सेल, भारत अलर्ट
bangladesh
15 साल बाद ढाका में ISI की एंट्री! पाक हाई कमीशन के भीतर बना सीक्रेट सेल, भारत अलर्ट