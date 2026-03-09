Advertisement
Hindi Newsदुनियामैं कर्ज कैसे चुकाऊंगा...विदेश भेजने के नाम पर 5 सालों से हो रहा था युवक के साथ स्कैम; एयरपोर्ट पर फिरा मंसूबों पर पानी, ऐसे हुआ खुलासा

मैं कर्ज कैसे चुकाऊंगा...विदेश भेजने के नाम पर 5 सालों से हो रहा था युवक के साथ स्कैम; एयरपोर्ट पर फिरा मंसूबों पर पानी, ऐसे हुआ खुलासा

Bangladesh News: कई सालों से विदेश जाने का सपना देख रहे एक युवक के साथ धोखाधड़ी हुई है. जब एयरपोर्ट पर उसे पता चला कि उसका वीजा और टिकट नकली है तो वो फूट-फूटकर रोने लगा. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 09, 2026, 12:30 PM IST
मैं कर्ज कैसे चुकाऊंगा...विदेश भेजने के नाम पर 5 सालों से हो रहा था युवक के साथ स्कैम; एयरपोर्ट पर फिरा मंसूबों पर पानी, ऐसे हुआ खुलासा

Bangladesh Airport: साइबर फ्रॉड से बचने के लिए तमाम तरह के अभियान चलाए जा रहें हैं. हालांकि दुनियाभर से फ्रॉड के मामले सामने आते रहते हैं. अब बांग्लादेश एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन फ्रॉड स्कीम का शिकार हुआ युवक फूट-फूट कर रोने लगा. बांग्लादेशी युवक को एयरपोर्ट पर पता चला कि उसका वीजा और टिकट नकली है. इससे पहले भी उसके साथ कई बार स्कैम हो चुका है. जानिए क्या है पूरा मामला.

अजकर पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद बाबुल हुसैन की उम्र 35 साल है और वो पेशे से दर्जी है. बांग्लादेश के मानिकगंज के बलिया भादा गांव का रहने वाला है. वो अच्छी लाइफ के लिए विदेश जाना चाहता था. साल 2020 से ही वो विदेश जाने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था. 

हालांकि उसके मंसूबों पर पिछले कई सालों से पानी फिर रहा है और वो कई बार फ्रॉड का शिकार हुआ, पहली बार ये आलम साल 2021 में देखने को मिला, उसने एक व्यक्ति को लगभग 250,000 टका (₹1.8 लाख) दिए, जिसने उसे विदेश भेजने का वादा किया था. हालांकि उसे विदेश नहीं भेजा गया और उसका पैसा भी नहीं मिला. 

इसके बाद में उसने सऊदी अरब पहुंचने की उम्मीद में एक और आदमी को 50,000 टका और दिए. उसे फिर भी वीजा नहीं मिला. इसके बाद साल 2024 में उसने बांग्लादेशी आदमी ने बेलारूस जाने के लिए एक एजेंसी के साथ 750,000 टका का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. उसने किश्तों में 30,000 टका (लगभग ₹22,000) दिए. यहां पर भी उसके साथ स्कैम हुआ और फिर पैसा वापस नहीं मिला.

हुसैन बाद में एक YouTube चैनल के जरिए “सोहेल” नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में आया. सोहेल ने दावा किया कि वह अफरीदी नाम के एक आदमी को जानता है, जो थाईलैंड में BD फूड नाम की कंपनी चलाता है. उसने हुसैन से कहा कि वह उसे BD फ़ूड में 50,000 टका हर महीने की सैलरी पर नौकरी दिला सकता है. उसके वादे पर यकीन करके हुसैन ने सोहेल को 360,000 टका (₹2.7 लाख) भेज दिए. बाद में, उन्होंने वीजा, प्लेन टिकट और नौकरी के कागजात भेजे गए. फ्लाइट तय थी लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचा, तो उसे पता चला कि सारे कागजात नकली थे. जिसे देखकर वो एयरपोर्ट पर फूट-फूटकर रोने लगा. वो नौकरी के लिए लोगों से कर्ज लिया था. 

