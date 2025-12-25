Advertisement
trendingNow13052791
Hindi Newsदुनियाकैफे नहीं, आत्मा पर चोट..., बांग्लादेश की ऐतिहासिक कैंटीन में तोड़फोड़, कट्टरपंथी ने लगाए नारे

'कैफे नहीं, आत्मा पर चोट...', बांग्लादेश की ऐतिहासिक कैंटीन में तोड़फोड़, कट्टरपंथी ने लगाए नारे

Bangladesh News: बांग्लादेश राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है. कई शहरों में हिंसा हो रही है, इसी बीच सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि युवक ऐतिहासिक मधुर कैंटीन में तोड़फोड़ कर रहा है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 25, 2025, 11:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'कैफे नहीं, आत्मा पर चोट...', बांग्लादेश की ऐतिहासिक कैंटीन में तोड़फोड़, कट्टरपंथी ने लगाए नारे

Bangladesh Viral Video: इन दिनों बांग्लादेश राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है. छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने देश में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है. कई शहरों में माहौल हिंसात्मक हो गया है, हिंदूओं पर अत्याचार की भी चर्चाएं हैं, हिंदू युवक को गुस्साई भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला, राजनीतिक अस्थिरता के बीच एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ढाका में एक कट्टरपंथी ने इस्लामी नारे लगाए और काजी नजरुल इस्लाम को कोट करते हुए ऐतिहासिक मधुर कैंटीन में तोड़फोड़ की. जिसके बाद लोग बांग्लादेश की वर्तमान परिस्थितियों पर तरह-तरह की टिप्पणी कर रहे हैं. 

युवक ने लगाए इस्लामी नारे
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कट्टरपंथी ने इस्लामी नारे लगा रहा है. इतना ही नहीं वो कैंटीन की कुर्सियों को तोड़ता है और कुर्सियों को एक-एक कर पटकता है, इसके बाद नारे लगाता है और फिर नारे लगाते हुए जमीन पर लेट जाता है. उसके रिएक्शन को देखने पर लग रहा है कि जैसे वो किसी को चेतावनी दे रहा है, कैंटीन से कई और लोग भी गुजरते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए एक ने लिखा यूनुस बांग्लादेश को बर्बाद कर रहा है. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों ने की टिप्पणी
इस वीडियो पर टिप्पणी करते हुए एक यूजर्स ने लिखा कि एक जिहादी पागल का मधुर कैंटीन में घुसकर नारे लगाते हुए फर्नीचर तोड़ना, बांग्लादेश की आत्मा पर हमला है, सिर्फ एक कैफे पर नहीं, जब यूनुस के राज में भाषा आंदोलन और आजादी की लड़ाई देखने वाली जगह को इस तरह से बेइज्जत किया जाता है, तो यह अच्छी तरह दिखाता है कि इस “अस्थायी” सेटअप में कट्टरपंथी कितने हिम्मती महसूस करते हैं, इतिहास की किताबें पत्थरों और तोड़-फोड़ से फिर से लिखी जा रही हैं, जबकि सरकार बयान जारी करती रहती है.

क्या है मधुर कैंटीन?
मधुर कैंटीन, ढाका विश्वविद्यालय में स्थित एक ऐतिहासिक कैंटीन है. जो बांग्लादेश के भाषा आंदोलन और मुक्ति संग्राम के दौरान छात्र-छात्राओं और नेताओं का एक महत्वपूर्ण मिलन स्थल और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र थी. यह कैंटीन 1948 और 1952 के भाषा आंदोलनों सहित कई बड़े छात्र आंदोलनों का केंद्र थी. यहां से कई राजनीतिक आंदोलन शुरू हुए थे.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh news

Trending news

बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
Political funding
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
All India Weather update
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
Atal Bihari Vajpayee
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
BMC elections
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
CM Siddaramaiah
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
Karnataka News
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
Atal Sansmaran
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
kolkata News
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
Kuldeep Sengar Bail
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
weather update
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा