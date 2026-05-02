सारे घुसपैठिए दीदी के मेहमान हैं... बंगाल EXIT POLL पर बांग्लादेश में मची खलबली देख बोली BJP

Bangladeshi MP on West Bengal Election: पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले बांग्लादेश के अंदर घबराहट देखी जा रही है. दोनों ही राज्यों के विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भाजपा ने तेजी से उठाया. चुनाव खत्म होने के बाद 4 मई के नतीजे आने हैं, इससे पहले आए ज्यादातर एग्जिट पोल्स में भाजपा की सरकार बनती दिखाई जा रही है. ऐसे में बांग्लादेश के नेताओं में टेंशन बढ़ गई है कि भारत से घुसपैठियों के निकाला जा सकता है. इस पर अब भाजपा के दिग्गज नेता शाहनवाज हुसैन का जवाब आ गया है.

बांग्लादेश के सांसद अख्तर हुसैन के बयान पर BJP नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा,'अब तो बांग्लादेशियों को भी यह लगने लगा है कि BJP की सरकार बनने जा रही है और वे घुसपैठियों को भेजना बंद कर देंगे.' उनको लगने लगा है कि भाजपा की सरकार में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस वहीं बसाना पड़ेगा, जहां से वो आए हैं. दीदी तो मेहमान बनाकर रखती है, लेकिन भाजपा की सरकार बनी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों की खैर नहीं है, पहले ही कह चुके हैं और उन्हें भी उसी अपने देश वापस जाना चाहिए, जिस तरह हमें अपने देश से प्यार है, उन्हें भी बांग्लादेश से प्यार होना चाहिए.

Patna, Bihar: On Bangladesh MP Akhtar Hussain’s statement, BJP leader Syed Shahnawaz Hussain says, "Now even Bangladeshis feel that a BJP government is going to be formed, and they will stop sending infiltrators..." pic.twitter.com/mJQGonFdnY Add Zee News as a Preferred Source — IANS (@ians_india) May 1, 2026

'वे सभी 'कांगलू' लोगों को बांग्लादेश धकेल देंगे'

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में, बांग्लादेशी सांसद को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल में भाजपा की जीत दिखती है और पार्टी सरकार बनाती है, तो वे उन सभी 'कांगलू' लोगों को बांग्लादेश धकेल देंगे. जिससे उनके लिए संकट पैदा हो जाएगा. नेशनल सिटीजन पार्टी के सांसद अख्तर हुसैन ने चेतावनी दी कि अगर भाजपा पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती है, तो वह कथित अवैध प्रवासियों को वापस बांग्लादेश धकेल सकती है, जिससे शरणार्थी संकट पैदा हो सकता है.

Bangladeshi MP Akhter Hossen says exit polls showing BJP victory in West Bengal is a big worry for Bangladesh. He says if BJP wins, illegal Bangladeshis will be thrown back to Bangladesh creating crisis for them. Now understand why Bangladeshis love TMC pic.twitter.com/m1x21HF7Mq — Frontalforce (@FrontalForce) April 30, 2026

यह घबराहट सब कुछ बयां करती है

पश्चिम बंगाल चुनावों में घुसपैठियों का मुद्दा प्रमुख चर्चा का विषय रहा है और भाजपा नेता इसे अक्सर उठाते रहे हैं. ये टिप्पणियां हालिया तनावों के बीच आई हैं, जिनमें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के जरिए बांग्लादेशी अप्रवासियों पर दिए गए बयानों पर ढाका की टेंशन ज्यादा बढ़ गई है. उनके इस बयान पर कई लोग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा,'यह घबराहट सब कुछ बयां करती है. अगर ढाका को बंगाल में भाजपा की जीत का डर है, तो इसका मतलब है कि वर्षों से चली आ रही नरम सीमा नीति ने अवैध घुसपैठियों को बेफिक्री का माहौल दिया है. बांग्लादेश की चिंता बस इतनी है कि अब यह मुफ्त का फायदा आखिरकार खत्म हो सकता है.'