भारत के लिए बांग्लादेश ने खोला हिलसा का खजाना, लेकिन पिछले साल के मुकाबले मार्केट में कम दिखेंगी मछलियां, जेब पर दिखेगा असर
Durga Puja Fish Import: दुर्गा पूजा पर देश में हिलसा मछली की डिमांड बहुत बढ़ जाती है. पिछली बार बांग्लादेश ने 2420 टन मछली निर्यात किया था. लेकिन इस बार सिर्फ भारत को 1200 टन मछलियां ही मिल पाएगी.

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 09, 2025, 11:25 AM IST
बांग्लादेश ने एक बार फिर दुर्गा पूजा के मौके पर भारत को खास तोहफा देने का फैसला किया है. इस बार बांग्लादेश सरकार ने 1,200 टन हिलसा मछली (इलिश) भारत को निर्यात करने की मंजूरी दी है. हिलसा मछली बांग्लादेश की एक खास पहचान मानी जाती है और भारत, खासकर पश्चिम बंगाल में इसे बड़े चाव से खाया जाता है. दुर्गा पूजा के समय इसकी मांग बहुत बढ़ जाती है.

बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर इस फैसले की जानकारी दी. अधिसूचना के अनुसार, हिलसा मछली का निर्यात कुछ शर्तों के साथ किया जाएगा और इच्छुक निर्यातकों को 11 सितंबर 2025 तक आवेदन करना होगा. यह कदम दोनों देशों के व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूत करेगा, साथ ही त्योहार के समय उपभोक्ताओं को भी ताजे हिलसा का स्वाद लेने का अवसर मिलेगा.

क्या कहा गया है अधिसूचना में?

बांग्लादेश वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि इस साल दुर्गा पूजा के अवसर पर भारत को 1,200 मीट्रिक टन हिलसा मछली निर्यात करने की नीति तय की गई है. निर्यातकों से 11 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक आवेदन मांगे गए हैं. आवेदन के साथ व्यापार लाइसेंस, ईआरसी. आयकर प्रमाण पत्र, वैट प्रमाण पत्र, बिक्री अनुबंध और मत्स्य विभाग से लाइसेंस जैसे दस्तावेज देना अनिवार्य होगा. मछली का न्यूनतम निर्यात मूल्य 12.50 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम तय किया गया है. जो कंपनियां पहले से आवेदन कर चुकी हैं, उन्हें भी इस अधिसूचना के अनुसार नया आवेदन देना होगा.

पिछली बार कितनी हिलसा भेजी गई थी?

पिछले साल यानी 27 सितंबर 2024 को बांग्लादेश से लगभग 45-50 टन पद्मा हिलसा की पहली खेप भारत पहुंची थी. 2024 में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कुल 2,420 टन हिलसा मछली भारत को निर्यात की थी. यह मछली पेट्रापोल-बेनापोल बॉर्डर के रास्ते हावड़ा के थोक मछली बाजार तक पहुंची, जहां से इसे कोलकाता और आसपास के इलाकों में वितरित किया गया. वर्तमान में हावड़ा थोक बाजार में हिलसा की कीमत ₹1,400 से ₹1,600 प्रति किलोग्राम तक है.

क्यों है हिलसा इतनी खास?

हिलसा मछली को उसके खास स्वाद और मुलायम मांस के लिए जाना जाता है. भारत में खासकर पश्चिम बंगाल में यह मछली बंगालियों के बीच त्योहारों में बेहद लोकप्रिय है. बांग्लादेश की पद्मा नदी की हिलसा को सबसे स्वादिष्ट माना जाता है. हालांकि जुलाई 2012 से बांग्लादेश ने हिलसा मछली के निर्यात पर रोक लगा दी थी. लेकिन फिर 2019 से दुर्गा पूजा के अवसर पर भारत के लिए विशेष अनुमति के तहत निर्यात शुरू हुआ.

 

