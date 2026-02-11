'भारत से रिश्ते जरूरी', कौन हैं जमात नेता शफीकुर रहमान, जिन्होंने कही यूनुस को चुभने वाली बात; कट्टरपंथ से रहा नाता

बांग्लादेश में होने वाले चुनाव में बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी की सीधी टक्कर होने जा रही है. चुनाव के ठीक पहले जमात-ए-इस्लामी पार्टी के प्रमुख शफ़ीकुर रहमान ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि हमारे देश का कोई नागरिक अल्पसंख्यक नहीं है.
Who is Shafiqur Rahman: 12 फरवरी यानी गुरुवार बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहे हैं. अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन और शेख हसीना के पीएम पद छोड़ने के बाद यह पहले चुनाव हैं. चुनाव से पहले देश के विभिन्न हिस्सों से छिटपुट हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं. इस बीच जमात-ए-इस्लामी पार्टी के प्रमुख शफ़ीकुर रहमान ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हमारे देश का कोई नागरिक अल्पसंख्यक नहीं है, सभी बांग्लादेशी हैं. शफ़ीकुर रहमान यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पिछले कुछ महीनों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं. आइए आपको बताते हैं कि शफ़ीकुर रहमान कौन हैं और उनका राजनीतिक इतिहास क्या रहा है...
कौन हैं शफीकुर रहमान
बांग्लादेश में होने वाले चुनाव में जमात-ए-इस्लामी और उसके प्रमुख शफीकुर रहमान की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है. शफीकुर रहमान का जन्म 31 अक्टूबर 1958 को हुआ था और वह एक बांग्लादेशी राजनीतिज्ञ हैं. शफीकुर रहमान वर्तमान में बांग्लादेश की जमात-ए-इस्लामी पार्टी के नेता के रूप में काम कर रहे हैं. सिलहट के एमएजी उस्मानी मेडिकल कॉलेज से उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की है. चिकिस्कीय पेशे के साथ-साथ वह छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं. समय बीतने के साथ वह जमात-ए-इस्लामी के छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर से जुड़ गए.
शफीकुर रहमान का राजनीतिक करियर
रिपोर्ट्स के अनुसार, रहमान ने साल 1973 में जासाद छात्र लीग में शामिल होकर अपमे राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी. इसके बाद साल 1977 में वे जमात-ए-इस्लामी के छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर में शामिल हुए थे. कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने स्थानीय छात्र शिविर मेडिकव शाखा और बाद में सिलहट जिला शाखा के अध्यक्ष के रूप में काम किया. साल 1984 में वह जमात-ए-इस्लामी में शामिल हुए फिर सिलहट इकाई के अमीर के रूप में कार्यभार संभाला.
बांग्लादेश चुनाव से पहले शफीकुर ने क्या कहा?
बांग्लादेश में कल होने वाले चुनाव से पहले शफ़ीकुर रहमान ने कह कि बांग्लादेश में हर कोई 'प्रथम श्रेणी का नागरिक' है. उन्होंने कहा कि उनका धर्म चाहे जो भी हो, वे सभी बांग्लादेशी नागरिक हैं. मेरे देश में कोई भी दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं है. मैं किसी को भी अल्पसंख्यक नहीं मानता. हम सब बांग्लादेशी हैं, और हर कोई प्रथम श्रेणी का नागरिक है. हम अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक के आधार पर विभाजन का समर्थन नहीं करते.
भारत के साथ संबंधों पर क्या कहा?
बांग्लादेश में और भारत के संबंधों पर जमात नेता ने कहा कि भारत हमेशा उनकी प्राथमिकता बना रहेगा क्योंकि वह 'निकटतम पड़ोसी' है. हालांकि, इससे इतर यूनुस ने भारत को लेकर हाल फिलहाल में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, जो भारत के पक्ष में हो. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया बने मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान की ओर करीबी बढ़ा रहे हैं.
बीएनपी और जमात में सीधी टक्कर
गुरुवार को बांग्लादेश में होने वाले चुनाव में शफीकु रहमान की जमात और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बीच सीधी टक्कर है. हालांकि, इतिहास में नजर डालें, तो पता चलता है कि एक समय पर बीएनपी और जमात गठबंधन सत्ता तक पहुंच चुका है. लेकिन इस बार हने वाले चुनाव में दोनों के बीच सीधी टक्कर होने जा रही है.
