/भारत से हसीना को वापस मांग रहा बांग्लादेश, तारिक रहमान ने भारतीय हाई कमिश्नर से मुलाकात में उठाया मुद्दा

सोमवार की बातचीत में बांग्लादेश ने उन लोगों को भी वापस भेजने की मांग दोहराई, जिन पर उस्मान हादी की हत्या में शामिल होने का आरोप है. प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा माहौल बनाना जरूरी है, जिसमें दोनों देश बेहतर तरीके से साथ काम कर सकें. बैठक में बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ. खलीलुर रहमान, प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर और कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे.