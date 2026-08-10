/भारत से हसीना को वापस मांग रहा बांग्लादेश, तारिक रहमान ने भारतीय हाई कमिश्नर से मुलाकात में उठाया मुद्दा

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस भेजने की मांग एक बार फिर दोहराई है. सोमवार को ढाका में भारतीय हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी से मुलाकात के दौरान उन्होंने हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया. दोनों के बीच इस मुलाकात में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों से जुड़े कई दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत हुई.
यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब कुछ दिन पहले ही शेख हसीना ने दिल्ली में विदेशी पत्रकारों के एक क्लब की तरफ से आयोजित वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था. इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश लौटने की अपनी योजना के बारे में बताया और अपने देश की मौजूदा हालात पर सवाल उठाए थे. हसीना के बयान के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया था कि भारत उनके बयानों का समर्थन नहीं करता है.
सोमवार की बातचीत में बांग्लादेश ने उन लोगों को भी वापस भेजने की मांग दोहराई, जिन पर उस्मान हादी की हत्या में शामिल होने का आरोप है. प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा माहौल बनाना जरूरी है, जिसमें दोनों देश बेहतर तरीके से साथ काम कर सकें. बैठक में बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ. खलीलुर रहमान, प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर और कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे.
ढाका में मौजूद भारतीय हाई कमीशन ने भी इस मुलाकात को लेकर बयान जारी किया. इसमें कहा गया कि दिनेश त्रिवेदी और तारिक रहमान ने आपसी हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और भारत-बांग्लादेश के रिश्तों को और मजबूत करने के तरीकों पर विचार किया. इस दौरान लोगों को केंद्र में रखकर दोनों देशों के रिश्ते आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया.
यह मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को सितंबर में होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली आने का न्योता दिया है. उन्हें BIMSTEC के अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक में आमंत्रित किया गया है. BIMSTEC में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, थाईलैंड और म्यांमार शामिल हैं.
भारत सितंबर के दूसरे हफ्ते में BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है. ऐसे में शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग और भारत-बांग्लादेश के रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश, दोनों एक साथ सामने आना काफी अहम माना जा रहा है.