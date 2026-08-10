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भारत से हसीना को वापस मांग रहा बांग्लादेश, तारिक रहमान ने भारतीय हाई कमिश्नर से मुलाकात में उठाया मुद्दा

Sheikh Hasina: बांग्लादेश ने एक बार फिर भारत के सामने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग रखी है. सोमवार को भारतीय हाई कमिश्नर के साथ मुलाकात में फिर से अपनी मांगद दोहराई है.

Written BySiddhant SibbalEdited ByTahir Kamran
Published: Aug 10, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:55 PM IST
भारत से हसीना को वापस मांग रहा बांग्लादेश, तारिक रहमान ने भारतीय हाई कमिश्नर से मुलाकात में उठाया मुद्दा

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