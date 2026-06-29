पत्रकारों ने की PAK जैसी हालत से तुलना? बांग्लादेशी विदेश मंत्री बोले- 'रुको जरा सब्र करो, हमारे PM भीख का कटोरा लेकर नहीं गए'

Bangladesh PM China visit: दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यस्था चीन के पास छोटे देशों को पैसा बांटकर (कर्ज के तले दबाने) में ऐसी महारथ हासिल है कि चीनी ऑफर देख कुछ नेताओं की आंखें चौधिया जाती होंगी. अब चीनी मृगमरीचिका के वशीभूत हो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान बीजिंग-ढाका के रिश्ते मजबूत करने के लिए चीन दौरे पर गए थे.
इस कड़ी में वो भारत-बांग्लादेश के ऐतिहासिक रिश्तों की अहमियत भुलाकर मंगला पोर्ट चीन को सौंप चुके हैं. पाकिस्तान का हाल देख बांग्लादेशी पत्रकारों ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान के चीन दौरे पर ऐसा सवाल पूछा कि बांग्लादेशी विदेश मंत्री खलीलुर रहमान भड़क उठे.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल-जवाब की टाइमिंग देंखे तो पत्रकार के सवाल का तीर सटीक निशाने पर लगा कि बांग्लादेशी विदेशमंत्री को ये अपील करनी पड़ गई कि ऐसा सवाल न पूछें, जिससे सरकार को दुनिया के आगे रुस्वा होने पड़े.
दूरदर्शी नेता की पहचान होती है कि वो ऐसी नीतियां बनाता है कि उसके देश की जनता को दिक्कत न हो. जैसे चीन ने श्रीलंका को कर्ज दिया, जिसे वो चुका नहीं पाया तो एक डील के परिणाम स्वरूप बनी लीज के तहत हंबनटोटा पोर्ट पर चीन का नियंत्रण हो गया.
तारिक रहमान को चीनी झूले में झूलता देख बांग्लादेशी पत्रकार ने सवाल दागा.
सवाल- प्रधानमंत्री चीन गए तो वहां से कितना कैश मिला?
खलीलुर रहमान- 'कृपया थोड़ा आत्मसम्मान बनाए रखें... कृपया ऐसे सवाल मत पूछिए, हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है. वह वहां भीख मांगने का कटोरा लेकर नहीं गए थे. वह वहां दो देशों के बीच संबंधों की दिशा तय करने, उसके स्वरूप, महत्व, दायरे और गहराई को स्थापित करने के लिए गए थे.'
‘Please maintain a little self-respect… please do not ask such questions; we feel very embarrassed. He didn’t go there carrying a begging bowl. He went there 2 establish the direction of the relationship between 2 countries, its content, and its height, scope, and depth.’ pic.twitter.com/XZwWhbsSkQ
— Raheed Ejaz (@RaheedEjaz) June 28, 2026
पाकिस्तान की इमेज 'भीख का कटोरा' वाली है. पाकिस्तानी पीएम कहीं भी जाते हैं तो सऊदी, यूएई, अमेरिका हो या चाइना, वहां से चार पैसे का जुगाड़ कर लाते हैं. उन्हें एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ता है. वर्ल्ड बैंक के पैकेज, अमेरिकी फंडिंग और चीनी लोन के सहारे आज भी उसका काम चल रहा है. शेख हसीना के तख्तापलट के बाद ढाका की स्थिति खराब हुई है. ऐसे में रहमान को लगता है कि चीन की पतवार के सहारे ढाका की नाव का बेड़ा पार हो सकता है.
फरवरी महीने में बांग्लादेश के हुए 13वें आम चुनाव में जीत के बाद बीएनपी के मुखिया तारिक रहमान अपनी पहली विदेश यात्रा पर 21 जून को मलेशिया पहुंचे थे. 22 जून को डालियान में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद, वो तीन दिन के राजकीय दौरे पर बीजिंग पहुंचे.
बुधवार को शुरु हुआ दौरा शनिवार को खत्म हुआ. शनिवार को उनके विदेश दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी. उस ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों ने उनसे बार-बार पूछा-
प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेशमंत्री ने बताया, 'बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अलग-अलग क्षेत्रों में 17 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं. ढाका और बीजिंग के बीच 13 समझौतों पर दस्तखत हुए. जिनमें मंगला पोर्ट और अनवारा के पास आर्थिक क्षेत्र का विकास, तीस्ता नदी मास्टर प्लान और मानव संसाधन से जुड़ी योजनाओं पर मुख्य फोकस रहा.