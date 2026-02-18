Advertisement
बांग्लादेश की सड़कों पर अब नहीं होगा कत्लेआम, गुस्साई भीड़ के आतंक पर लगेगा ब्रेक, रहमान सरकार ने कर ली तैयारी!

बांग्लादेश की सड़कों पर अब नहीं होगा कत्लेआम, गुस्साई भीड़ के आतंक पर लगेगा ब्रेक, रहमान सरकार ने कर ली तैयारी!

Bangladesh News: प्रधानमंत्री तारिक रहमान देश की कमान संभालने के बाद एक्शन मोड पर आ गई है. सरकार मॉब कल्चर पर नकेल कसने और पुलिस की खोई हुई साख को बहाल करने की पूरी कोशिश कर रही है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 18, 2026, 09:42 PM IST
बांग्लादेश की सड़कों पर अब नहीं होगा कत्लेआम, गुस्साई भीड़ के आतंक पर लगेगा ब्रेक, रहमान सरकार ने कर ली तैयारी!

PM Tarique Rahman on Action: बांग्लेदेश में तारिक रहमान ने कार्यभार संभालते ही 'मॉब कल्चर' और अराजकता पर पूरी तरह से नकेल कसने की तैयारी कर ली है. इस बारे में गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने बताया कि देश में लोकतांत्रिक अधिकार, सड़क जाम और भीड़तंत्र पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी. सरकार पुलिस बस की खोई हुई साख को बहाल करने पर खास ध्यान दे रही है और पुलिस को जनता का दोस्त बनाकर भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश कर रही है. ऐसे में गृह मंत्रालय ने कड़ी चेतावनी देते हुए बताया कि किसी भी गैर-कानूनी गतिविधि करते पकड़े जाने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा. 

भीड़तंत्र पर नकेल कसने की पूरी तैयारी
बांग्लादेश की कमान प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने संभाल ली है. इसके साथ ही देश की छवि को लगातार खराब कर रहे भीड़तंत्र पर नकेल कसने की तैयारी सरकार ने कर ली है. देश के गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने मीडिया से बातचीत में सरकार की मंशा स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि 'मॉब कल्चर' किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बांग्लादेश में यह अब बंद होना चाहिए.

'मॉब कल्चर' को नहीं दिया जाएगा बढ़ावा
द डेली स्टार ने बताया कि गृहमंत्रालय के सर्वेसर्वा ने अपने कार्यालय के पहले दिन अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपद्रवी को चेतावनी दी. सलाहुद्दीन ने कहा कि डेमोक्रेटिक अधिकार बने रहेंगे, लेकिन गैर-कानूनी कामों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा, "मैंने खास तौर पर कहा है कि बांग्लादेश में मॉब कल्चर खत्म होना चाहिए. मॉब कल्चर को किसी भी तरह से बढ़ावा नहीं दिया जाएगा." रहमान सरकार की अगुवाई में अब लोगों को रैलियों और सभाओं के साथ ही अपनी मांगों को सही तरीके से रखने का अधिकार होगा. उन्होंने कहा, "सभी कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके अपनाए जाएंगे लेकिन मांगें पूरी करने के नाम पर हाईवे और सड़कों को जाम करना, यह मॉब कल्चर जारी नहीं रहेगा. मैं यह साफ कर रहा हूं."

पुलिस की छवि सुधाने की कोशिश
ढाका ट्रिब्यून ने पुलिस की साख को फिर से बनाने के उनके प्रण का उल्लेख किया. गृहमंत्री ने कहा कि पुलिस और दूसरी एजेंसियों को अपनी खोई साख फिर से बनानी होगी. बोले, "हमारी पुलिस, और यहां कई दूसरे संगठन और एजेंसियां, नाकाफी हैं. अब मैं कह रहा हूं कि पुलिस को लोगों का दोस्त बनना चाहिए, जो इमेज पहले खराब हुई थी. उसे वापस पाना होगा." सलाउद्दीन ने कहा कि वह एक "पूरी तरह से भ्रष्टाचार-मुक्त" मंत्रालय बनाना चाहते हैं. "सभी के लिए अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. किसी भी तरह का कोई गैर-कानूनी काम नहीं होगा." उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी भी बल में कोई भी आपराधिक गतिविधि में शामिल पाया गया, तो बिना देर किए एक्शन लिया जाएगा.
--आईएएनएस

