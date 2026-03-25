टीचरों, बेगुनाहों पर चलाई अंधाधुंध गोलियां...तारिक रहमान ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खोटी, 1971 के नरसंहार पर छलका दर्द

Tarique Rahman: बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान ने जेनोसाइड डे पर शोक जताया. उन्होंने 25 मार्च 1971 के पीड़ितों को भी याद किया. देशवासियों को उन्होंने ये भी बताया कि कैसे बांग्लादेशियों को 'ऑपरेशन सर्चलाइट' के नाम पर मारा गया, इतना ही नहीं इस दिन को उन्होंने आजादी के इतिहास में सबसे शर्मनाक दिन बताया, ये नरसंहार पाकिस्तानी सेना के द्वारा पहले से प्लान किया गया था. इसके अलावा क्या कुछ कहा आइए जानते हैं.

X पर पोस्ट करते हुए कहा कि आजादी पसंद बांग्लादेश के इतिहास में, 25 मार्च 1971 सबसे शर्मनाक और क्रूर दिनों में से एक है. उस अंधेरी रात में, पाकिस्तानी सेना ने 'ऑपरेशन सर्चलाइट' के नाम पर बांग्लादेश के निहत्थे लोगों के खिलाफ इतिहास के सबसे भयानक नरसंहारों में से एक को अंजाम दिया. उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी, पिलखाना और राजरबाग पुलिस लाइन्स समेत कई जगहों पर टीचरों, जानकारों और बेगुनाह लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसमें कई लोग मारे गए.

25 मार्च का नरसंहार पहले से प्लान किया गया नरसंहार था. इस संगठित हत्याओं का विरोध क्यों नहीं किया जा सका, यह उस समय के राजनीतिक नेतृत्व की साफ भूमिका के बारे में ऐतिहासिक रिसर्च का विषय है. आगे कहा कि 25 मार्च की रात को, चटगांव में 8वीं ईस्ट बंगाल रेजिमेंट ने 'वी रिवोल्ट' का ऐलान करके नरसंहार के खिलाफ हथियारबंद विरोध शुरू किया. नरसंहार के इस विरोध के जरिए, नौ महीने तक चलने वाला लंबा हथियारबंद मुक्ति युद्ध शुरू हुआ.

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आज और आने वाली पीढ़ियों को आजादी की कीमत और अहमियत बताने के लिए, 25 मार्च के नरसंहार के बारे में भी जानना जरूरी है. आइए हम सब मिलकर राज्य और समाज में महान मुक्ति युद्ध की भावना - बराबरी, इंसानी इज्जत और सामाजिक न्याय को स्थापित करके शहीदों की कुर्बानियों का सम्मान करने की कोशिश करें.

वहीं बांग्लादेश के माइनॉरिटी ग्रुप ने US कांग्रेस में 1971 के नरसंहार को मान्यता देने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव का स्वागत किया. संगठन की सेंट्रल कमेटी द्वारा जारी एक प्रेस स्टेटमेंट में धार्मिक माइनॉरिटीज की सुरक्षा के लिए प्रस्ताव में की गई मांग को भी सही और समय पर बताया गया है. बयान में आगे इस बात पर गहरी चिंता जताई गई कि आजादी के बाद से 54 सालों में भी, अलग-अलग सरकारों के तहत, बांग्लादेश में धार्मिक और एथनिक माइनॉरिटीज-हिंदू, बौद्ध, ईसाई और आदिवासी समुदायों को अलग-अलग पॉलिटिकल मामलों में एक्सट्रीमिस्ट कम्युनल ग्रुप्स द्वारा बार-बार टारगेट किया गया है. यह लिबरेशन वॉर के दौरान किए गए अत्याचारों की याद दिलाता है.

बयान में इस बात पर भी चिंता जताई गई है कि आज तक इन अपराधों में शामिल लोगों को न्याय नहीं मिला है. सजा से बचने के लगातार चल रहे कल्चर ने सांप्रदायिक अपराधियों की हिम्मत और बढ़ा दी है, जिन्हें कई बार अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों की सरकारों का भी साथ मिला है. इस माहौल का फायदा उठाकर, ऐसे ग्रुप अपनी घिनौनी हरकतों को जारी रखने के मौके ढूंढने में एक्टिव रहते हैं. (ANI)