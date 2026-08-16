/ठंडे पड़े रिश्तों में आएगी गरमाहट, दिल्ली BRICS समिट में भाग लेंगे बांग्लादेशी PM तारिक रहमान; इन तारीखों के बीच हो सकता है दौरा

Tariq Rahman India visit News: भारत में होने जा रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान 20 से 25 अगस्त के बीच भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आ सकते हैं. फिलहाल ढाका और नई दिल्ली तारिक रहमान की सटीक तारीखों पर चर्चा कर रहे हैं. राजनयिक सूत्रों के हवाले से बांग्लादेश के 'डेली स्टार' अखबार ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की है.
'डेली स्टार' के अनुसार, भारत और बांग्लादेश, दोनों पक्ष द्विपक्षीय बातचीत आयोजित करने के इच्छुक हैं. हालांकि समय का तालमेल अब तक एक बाधा बना हुआ था. इसके लिए दोनों मुल्कों के राजनयिक शेड्यूल तय करने पर विचार कर रहे हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों पक्ष तारिक रहमान की द्विपक्षीय यात्रा में रुचि रखते हैं, लेकिन समय की समस्या थी. अब विभिन्न शेड्यूल पर विचार करने के बाद दोनों देशों के अधिकारी 20 से 25 अगस्त के बीच की तारीख पर सहमत होने के करीब पहुंच चुके हैं."
सूत्र का कहना है कि फिलहाल अधिकारी दो संभावित तिथियों पर विचार कर रहे हैं. इनमें पहली है, 20-21 अगस्त और दूसरी है 21-22 अगस्त. ढाका में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश सरकार के साथ मिलकर इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और एक-दो दिन में इस बारे में ऐलान हो सकता है. हालांकि, भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
यह ताजा घटनाक्रम ढाका में दिनेश त्रिवेदी की तारिक रहमान और बाद में दिल्ली में पीएम मोदी के साथ आमने-सामने की बैठक के बाद सामने आया है. अगर यह दौरा तय हो जाता है तो फरवरी में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद तारिक रहमान की पहली भारत यात्रा होगी.
बताते चलें कि 2024 में छात्र आंदोलन के बाद देश से बेदखल की गईं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में निर्वासित जीवन गुजार रही हैं. उन्होंने हाल में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस को संबोधित किया था. जिसमें उन्होंने बांग्लादेश के हालात मुश्किल बताते हुए दिसंबर तक वहां जाने का एलान किया था. इस बयान पर बांग्लादेश की रहमान सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई थी और हसीन का प्रत्यर्पण करने की मांग की थी.
हालांकि, भारत ने बयान जारी कर हसीना के इस कार्यक्रम से खुद को अलग कर लिया था. उन्होंने कहा था कि देश की राजधानी में हसीना से जुड़े इस कार्यक्रम में सरकार की कोई संलिप्तता नहीं है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जोर देकर कहा कि यह कार्यक्रम एक निजी मीडिया संस्था की ओर से आयोजित किया गया था और भारत सराकर वहां व्यक्त किए जाने वाले किसी भी विचार का समर्थन नहीं करती है.
भारत के इस स्पष्टीकरण के बाद दोनों मुल्कों के रिश्ते फिर से पटरी पर लौटते दिख रहे हैं. अब बयानबाजी के बाद तारिक रहमान की प्रस्तावित यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अगर तारिक रहमान का दौरा सफल रहता है तो दोनों मुल्कों के ठंडे पड़े रिश्तों में फिर से गरमाहट आ सकती है. साथ ही, आर्थिक बदहाली से जूझ रहे बांग्लादेश के लिए भारत बड़े कदम भी उठ सकता है.