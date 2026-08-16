/ठंडे पड़े रिश्तों में आएगी गरमाहट, दिल्ली BRICS समिट में भाग लेंगे बांग्लादेशी PM तारिक रहमान; इन तारीखों के बीच हो सकता है दौरा

हालांकि, भारत ने बयान जारी कर हसीना के इस कार्यक्रम से खुद को अलग कर लिया था. उन्होंने कहा था कि देश की राजधानी में हसीना से जुड़े इस कार्यक्रम में सरकार की कोई संलिप्तता नहीं है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जोर देकर कहा कि यह कार्यक्रम एक निजी मीडिया संस्था की ओर से आयोजित किया गया था और भारत सराकर वहां व्यक्त किए जाने वाले किसी भी विचार का समर्थन नहीं करती है.