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ठंडे पड़े रिश्तों में आएगी गरमाहट, दिल्ली BRICS समिट में भाग लेंगे बांग्लादेशी PM तारिक रहमान; इन तारीखों के बीच हो सकता है दौरा

Tariq Rahman BRICS Summit 2026 News: भारत और बांग्लादेश के ठंडे पड़े रिश्तों में फिर गरमाहट आने वाली है. BRICS समिट में भाग लेने बांग्लादेशी PM तारिक रहमान दिल्ली आने वाले हैं. इसके लिए तारीख लगभग तय हो गई है और एक-दो दिन में इसका एलान हो सकता है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 16, 2026, 02:31 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 02:34 AM IST
ठंडे पड़े रिश्तों में आएगी गरमाहट, दिल्ली BRICS समिट में भाग लेंगे बांग्लादेशी PM तारिक रहमान; इन तारीखों के बीच हो सकता है दौरा

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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