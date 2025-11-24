Bangladesh: अपराधी बेलगाम, पुलिस बेबस! चुनाव से पहले बांग्लादेश में मचा हाहाकार

Bangladesh crime rate: भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अगले साल फरवरी महीने में आम चुनाव होने जा रहे हैं. लेकिन फिलहाल के दौर में बांग्लादेश के हालात सही नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते 2026 में होने वाले चुनाव से पहले वहां लोगों में चिंता देखी जा रही है. 2024 में छात्रों के हिंसक आंदोलन के बाद शेख हसीना की सरकार की सत्ता हट गई थी और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था. मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद से ही बांग्लादेश के हालात खराब बताए जा रहे हैं. जिसके चलते वहां हिंसा की घटनाएं आम हो चली हैं लेकिन पुलिस बांग्लादेश में लगातार बढ़ रहे अपराध के आंकड़ों से पल्ला झाड़ रही है.

पुलिस ने नकारा

बांग्लादेशी मीडिया में आपराधिक आंकड़ों का हवाला दिया जा रहा है. जिसमें आम चुनाव से पहले बांग्लादेश में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ने की बात कही जा रही है, लेकिन पुलिस इस आंकड़ों को शेख हसीना की सरकार के मुकाबले ज्यादा अच्छा बता रही है. इतना ही नहीं बांग्लादेश की पुलिस देश में लॉ एंड ऑर्डर में देखी जा रही गिरावट को भी अनदेखा कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश पुलिस के सीनियर अधिकारी आम चुनाव में सुरक्षा बहाल करने के लिए अपनी फोर्स को पूरी तरह तैयार बता रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा 'पिछली सरकार और अभी के आपराधिक आंकड़ों की तुलना गुमराह करने वाली हो सकती है. क्योंकि पहले की सरकार में कई अपराधिक घटनाओं को स्थानीय पुलिस स्टेशनों के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जाता था. लेकिन अब लगभग हर घटना को डॉक्यूमेंट किया जा रहा है. जिसके चलते पहले और अब के समय में आपराधिक घटनाओं की तुलना करना सही नहीं हैं. हालांकि ऐसा नजर जरूर आ रहे हैं लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है और बांग्लादेश के कई इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर पहले से बेहतर है'.

हसीना सरकार में अपराध

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश में फिलहाल सोशल मीडिया के आधार पर केस रजिस्टर करने में पहले के मुकाबले ज्यादा सहायता मिल रही है. पिछली सरकार में आपराधिक घटनाएं समय पर रिकॉर्ड में नहीं चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब किसी भी घटना के बाद सोशल मीडिया तुरंत एक्टिव मोड पर आ जाता है. जिसके कारण पुलिस को तुरंत और सही तरीके से केस दर्ज करना पड़ता है. कुछ समय पहले बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे ने देश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए थे. उन्होंने बांग्लादेश में की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार यूनुस के आदेश पर जेलों में बंद अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गैर-कानूनी तरीके से हत्या करने का आरोप लगाया था. जिसके बाद से बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों में राजनीतिक दलों के बीच आपसी तनाव देखने को मिल रहा है. अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बांग्लादेश की सड़कों पर शिक्षक अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं.

