राजनीति उथल-पुथल में गए जेल, साल 2008 में छोड़ा देश, अब चुनावी समर में बांग्लादेश लौटेगा ये नेता

Bangladesh News: बांग्लादेश में सियासी पारा काफी ज्यादा हाई हो गया है. सियासी तकरार के बीच अब बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे वतन वापसी करने जा रहे हैं. साल 2008 में तारिक रहमान ब्रिटेन चले गए थे.

Dec 13, 2025, 02:45 PM IST
Bangladesh News: बांग्लादेश में अगले साल संसदीय चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव को लेकर सियासी तकरार छिड़ी हुई है. पूर्व पीएम शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है. वो बांग्लादेश में नहीं हैं हालांकि उनकी पार्टी आज भी बांग्लादेश में संघर्ष कर रही है. सियासी माहौल में बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे वतन वापसी करने जा रहे हैं. आगामी चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान भी चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं. 

तारिक रहमान 25 दिसंबर को को बांग्लादेश आ सकते हैं. बीएनपी सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि पार्टी ढाका में तारिक रहमान रहमान के आने पर उनका औपचारिक स्वागत करेगी. बता दें कि तारिक रहमान को 2007 में राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान गिरफ्तार किया गया था. 2008 में जेल से रिहा होने के बाद वह अपने परिवार के साथ इलाज के लिए ब्रिटेन चले गए थे और तब से वहीं हैं.

पिछले साल 5 अगस्त को लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई अवामी लीग की सरकार के गिरने के दौरान देश में भारी हिंसा देखने को मिली. हिंसक विद्रोह के बाद अलग-अलग मामलों में तारिक रहमान को सजा देने वाले कोर्ट के कई फैसलों को पलट दिया गया था. कुछ दूसरे मामलों में उन्हें कानूनी कार्रवाई के जरिए बरी कर दिया गया था. मां खालिदा जिया के स्वास्थ्य खराब होने के बाद से तारिक रहमान की वापसी की चर्चा ने जोर पकड़ लिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

तारिक ने भी बांग्लादेश चुनाव में अपनी वापसी का ऐलान किया था. चुनाव आयोग ने गुरुवार शाम 6 बजे चुनावी तारीख का ऐलान किया है. चुनाव कार्यक्रम मुताबिक संसदीय चुनाव के लिए नामांकन 29 दिसंबर तक दाखिल किए जाएंगे. 30 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक नामांकन की स्क्रूटनी होगी. 20 जनवरी नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है. वहीं, 21 जनवरी को चुनाव चिन्ह आवंटन और अंतिम उम्मीदवार सूची जारी होगी. 22 जनवरी से 10 फरवरी सुबह 7:30 बजे तक चुनाव प्रचार की अनुमति होगी. (आईएएनएस)

