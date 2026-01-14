15 दिनों में 3 नेताओं की हत्या! चुनाव से पहले बढ़ती राजनीतिक हिंसा ने फैलाया खौफ; BNP ने अंतरिम सरकार पर साधा निशाना

Bangladesh Political Violence: बांग्लादेश में फरवरी चुनाव से पहले राजनीतिक हिंसा तेज हो गई है. महीने भर के अंदर कई लोगों की मौत हो गई है. राजधानी ढाका में रैडिकल इस्लामिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी के नेता अनवर उल्लाह को उनके घर में मार डाला गया है. अनवर की उम्र 65 साल थी. घटना मंगलवार की सुबह हुई थी.

लोहे की ग्रिल काटकर अंदर आएं हत्यारे

पुलिस के अनुसार, हमलावरों ने उनके दो मंजिला घर में प्रवेश करने के लिए लोहे की ग्रिल काट दी थी. इसके बाद उन्होंने अनवर की पत्नी को बांध दिया और अनवर को मार डाला. हमलावरों ने घर से नकदी और सोने के आभूषण भी ले लिए. परिवार का कहना है कि यह हत्या पहले से योजना बनाकर की गई थी.

अनवर के दामाद मो. शम्सुद्दोहा ने बताया कि दो मास्क पहने हमलावर सुबह 2 बजे घर में घुसे और अनवर को बांधकर पीटा. सुबह 5 बजे उनकी सास ने उन्हें घटना की जानकारी दी है. शम्सुद्दोहा तुरंत घर पहुंचे और अनवर को बेहोश पाया गया था. उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

3 नेताओं की हत्या

यह हत्या हाल ही में हुई अन्य राजनीतिक हत्याओं की कड़ी में आती है. पिछले हफ्ते, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के युवा संगठन जुबो दल के सदस्य यानुल हुसैन को पञ्चबीबी उपजिला में रात के समय मारा गया था. उनकी 22 साल की छोटे भाई अब्दुल मोमिन भी घायल हुए. इसके अलावा 7 जनवरी की रात, BNP के स्वयंसेवी संगठन जतियातादी स्वेच्छासेवक दल के नेता अजिजुर रहमान मोसाब्बिर को ढाका में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

BNP ने चुनाव से पहले कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है. पार्टी ने मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की पुलिस और कानून-व्यवस्था व्यवस्था की आलोचना की है. अगस्त 2024 में यूनुस सरकार के सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है.

