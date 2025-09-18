Bangladesh: बांग्लादेश राजनीति में बड़ा ड्रामा, शेख हसीना का NID कार्ड ब्लॉक, नहीं दे सकेंगी चुनाव में वोट
Advertisement
trendingNow12927070
Hindi Newsदुनिया

Bangladesh: बांग्लादेश राजनीति में बड़ा ड्रामा, शेख हसीना का NID कार्ड ब्लॉक, नहीं दे सकेंगी चुनाव में वोट


Sheikh Hasina NID Blocked: शेख हसीना और उनके परिवार के वोटिंग अधिकारों को खत्म कर दिया गया है. यह कदम बांग्लादेश की राजनीतिक व्यवस्था में नए संकट का संकेत है, खासकर तब जब अवामी लीग पार्टी के चुनाव चिन्ह को भी आयोग की वेबसाइट से हटा दिया गया है.

Written By  IANS|Edited By: Sharda singh|Last Updated: Sep 18, 2025, 02:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bangladesh: बांग्लादेश राजनीति में बड़ा ड्रामा, शेख हसीना का NID कार्ड ब्लॉक, नहीं दे सकेंगी चुनाव में वोट

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगी. उनके परिवार के कई सदस्यों के लिए भी अगले साल होने वाले चुनाव में वोट डालना मुश्किल हो गया है. उनके राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया है. इससे वे देश के बाहर से भी वोट नहीं डाल पाएंगे. यह जानकारी बांग्लादेश निर्वाचन आयोग (ईसी) के वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमद ने दी. 

उन्होंने कहा कि जिन लोगों का एनआईडी ब्लॉक है, वे विदेश से वोट नहीं डाल सकेंगे. विदेश से वोट डालने के लिए केवल उन्हीं लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनुमति है जिनका एनआईडी कार्ड एक्टिव है. अख्तर अहमद ने साफ किया कि शेख हसीना और उनके परिवार के नौ सदस्यों के एनआईडी कार्ड लॉक कर दिए गए हैं, इसलिए वे वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाएंगे.

इसे भी पढ़ें- महबूबा मुफ्ती को किया गया 'नजरबंद', कहा- ये है जम्मू-कश्मीर की कड़वी और गैर-लोकतांत्रिक सच्चाई

Add Zee News as a Preferred Source

पूरे परिवार का कार्ड ब्लॉक

इस ब्लॉकिंग की कार्रवाई राष्ट्रीय पहचान पंजीकरण विंग के महानिदेशक एएसएम हुमायूं कबीर के निर्देश पर की गई है. शेख हसीना के परिवार में शेख रेहाना सिद्दीकी, सजीब वाजेद जॉय, साइमा वाजेद सहित कुल नौ सदस्य शामिल हैं. यह कदम बांग्लादेश की राजनीतिक व्यवस्था में नए संकट का संकेत है, खासकर तब जब अवामी लीग पार्टी के चुनाव चिन्ह को भी आयोग की वेबसाइट से हटा दिया गया है.

'आतंकवाद विरोधी अधिनियम' के तहत बैन

12 मई को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अवामी लीग और उसके सहयोगी संगठनों की गतिविधियों पर 'आतंकवाद विरोधी अधिनियम' के तहत प्रतिबंध लगाया है, जो चुनावों में पार्टी की भागीदारी को रोकने की कोशिश माना जा रहा है. विश्लेषकों का मानना है कि यह सब राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है, जिससे शेख हसीना और उनकी पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों से दूर रखा जा सके.

इसे भी पढ़ें- पाकिस्तान ने फिर शुरू किया भारत में 'आतंकवाद' का गंदा खेल, सीमा लांघने की फिराक में आतंकी, J&K के जंगल खंगालने उतरा सुरक्षा बल

पार्टी को साफ करने की तैयारी

शेख हसीना जो लंबे समय से बांग्लादेश की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभा रही हैं, अब वोट भी नहीं दे सकेंगी. इससे न केवल उनके राजनीतिक करियर पर असर पड़ेगा, बल्कि अवामी लीग पार्टी की चुनावी संभावनाओं को भी बड़ा झटका लगेगा. इस मामले ने देश में राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है. विपक्षी पार्टियां इस कदम की कड़ी आलोचना कर रही हैं और इसे लोकतंत्र की हत्या बताया जा रहा है.

About the Author
author img
IANS

TAGS

Sheikh Hasina NID card blocked

Trending news

संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बन गई कांग्रेस की आदत, BJP ने साधा राहुल पर निशाना
BJP
संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बन गई कांग्रेस की आदत, BJP ने साधा राहुल पर निशाना
महबूबा मुफ्ती को किया गया 'नजरबंद', कहा- ये है जम्मू-कश्मीर की कड़वी सच्चाई
Mehbooba Mufti home arrest
महबूबा मुफ्ती को किया गया 'नजरबंद', कहा- ये है जम्मू-कश्मीर की कड़वी सच्चाई
पीएम मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम PM सुशीला कार्की को दिया समर्थन का भरोसा
PM Modi and Sushila Karki conversation
पीएम मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम PM सुशीला कार्की को दिया समर्थन का भरोसा
'वोट ऑनलाइन नहीं किया जा सकता डिलीट..' राहुल गांधी के दावे पर आया चुनाव आयोग का जवाब
Election Commission
'वोट ऑनलाइन नहीं किया जा सकता डिलीट..' राहुल गांधी के दावे पर आया चुनाव आयोग का जवाब
नवरात्र पर भक्तों को मिलेंगे देवी के दर्शन, दोबारा शुरू वैष्णो देवी यात्रा
vaishno devi yatra resumes
नवरात्र पर भक्तों को मिलेंगे देवी के दर्शन, दोबारा शुरू वैष्णो देवी यात्रा
'चुनाव आयोग में हमारे आदमी...' हमें अंदर से मिल रही जानकारी; राहुल गांधी का दावा
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग में हमारे आदमी...' हमें अंदर से मिल रही जानकारी; राहुल गांधी का दावा
सबरीमाला मंदिर से कहां गया 4 किलो सोना? केरल हाईकोर्ट ने कहा- 3 हफ्ते में दो रिपोर्ट
Sabarimala temple gold missing
सबरीमाला मंदिर से कहां गया 4 किलो सोना? केरल हाईकोर्ट ने कहा- 3 हफ्ते में दो रिपोर्ट
1000 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा, पेथापुर में शुरू मेगा डिमोलिशन ड्राइव
Pethapur demolition drive
1000 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा, पेथापुर में शुरू मेगा डिमोलिशन ड्राइव
'जब मैं नहीं रुका तो मोदी क्यों रुकें', प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बदले शरद पवार
17 September PM Modi birthday
'जब मैं नहीं रुका तो मोदी क्यों रुकें', प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बदले शरद पवार
EC लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा, CEC वोट चोरों के रक्षक हैं: राहुल गांधी
rahul gandhi press conference
EC लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा, CEC वोट चोरों के रक्षक हैं: राहुल गांधी
;