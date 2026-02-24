बांग्लादेश में 50 आरक्षित महिला सीटों पर घमासान, ईद से पहले जारी होगा शेड्यूल

Reserved Women Seats: बांग्लादेश में संसदीय चुनाव तो खत्म हो गए है, लेकिन संसद की 50 आरक्षित महिला सीटों को भरन का काम अभी बाकी है. ऐसे में इ सीटों पर किस पार्टी की कौन सी महिला बैठेगी, इसे लेकर राजीतिक दलों में बवाल चल रहा है. इसी बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि वह रमजान के महीने में इन सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकते हैं. मतलब ये तय हो जाएगा कि उन 50 सीटों पर कौन कब्जा करने वाला है.

50 आरक्षित महिला सीटों पर घमासान

बांग्लादेशी मीडिया द डेली स्टार के अनुसार, चुनाव आयोग ने मंगलवार को जानकारी दी कि संसदीय सचिवालय ने 296 संसदीय सदस्यों की वोटर लिस्ट जमा की है, जो 50 आरक्षित सीटों के लिए सांसद चुनेंगे. ईसी सचिवालय के उपसचिव मोहम्मद मोनिर हुसैन ने द डेली स्टार को बताया कि महिलाओं के लिए 50 आरक्षित सीटें संसद में उनके प्रतिनिधि के हिसाब से राजनीतिक दलों को दी जाती हैं और सांसद अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए इन्हें भरते हैं.

ईद से पहले शेड्यूल का ऐलान

इलेक्शन कमिश्नर अब्दुर रहमानेल मसूद ने द डेली स्टार को बताया, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे. हम ईद से पहले शेड्यूल का ऐलान कर देंग. हर पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? इस बारे में ईसी मसूद ने कहा कि 50 सीटों में से, एक रिजर्व सीट के लिए योग्यता के हिसाब से किसी पार्टी को आम चुनाव में कम से कम छह संसदीय सीटें जीतनी होंगी.

क्या कहता है महिलाओं की आरक्षित सीटों को कंट्रोल करने वाला कानून?

द डेली स्टार ने बताया कि महिलाओं की आरक्षित सीटों को कंट्रोल करने वाले कानून के मुताबिक, बीएनपी को 34.66 सीटें मिलेंगी, जिन्हें राउंड अप करके 35 कर दिया जाएगा. बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी को 11.33 सीटें मिलेंगी, या कुल 11, और निर्दलीय उम्मीदवार को 1.16 फीसदी. अगर वे गठबंधन में आते हैं, तो यह एक सीट के बराबर होगी. नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) को एक सीट मिलेगी. दूसरी छोटी पार्टियों को तब तक कोई सीट नहीं मिलेगी जब तक वे गठबंधन न करें.

महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के लिए वोटिंग

कमिश्नर मसूद ने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के लिए वोटिंग असल में, पहले ही शुरू हो चुकी है. जब आरक्षित महिलाओं की सीटों के चुनाव के समय के बारे में पूछा गया, तो ईसी अब्दुर रहमानेल मसूद ने कहा, यह चुनाव असल में संसद में मौजूद पार्टियों के लिए है. वे जिसे भी नॉमिनेट करेंगे, हम उसे उम्मीदवार मान सकते हैं. यह प्रक्रिया शपथ लेने के 90 दिनों के अंदर पूरी करनी होगी और हम इसे टाइमफ्रेम के अंदर कर देंगे.

