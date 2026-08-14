बांग्लादेश में छाया अंधेरा, भारत बना 'संकटमोचक'! पावर क्राइसिस से उबारने के लिए पाइपलाइन से सप्लाई होगा डीजल

Bangladesh Power Outage: हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश इस समय इतिहास के सबसे भीषण ऊर्जा और बिजली संकट के मुहाने पर खड़ा है. स्थिति इतनी बेकाबू हो चुकी है कि राजधानी ढाका को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में रोजाना 8 से 10 घंटे तक बिजली गुल हो रही है. इस संकट से निपटने के लिए सरकार को कई कड़े और ऐतिहासिक फैसले लेने पड़े हैं. पूरे बांग्लादेश में अब सभी शॉपिंग मॉल, दुकानें, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 8 बजे ही बंद कराए जा रहे हैं.
भीषण गर्मी, लू और लगातार पावर कट से जनता का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है. देश के कई हिस्सों में उग्र भीड़ ने पावर सब-स्टेशनों और बिजली दफ्तरों पर हमले कर दिए हैं, जिसके बाद प्रशासन को पुलिस सुरक्षा बढ़ानी पड़ी है. इस चौतरफा तबाही और ईंधन की भारी किल्लत के बीच बांग्लादेश ने एक बार फिर संकटमोचक के रूप में अपने पड़ोसी भारत का रुख किया है और आपातकालीन आधार पर क्रॉस-बॉर्डर पाइपलाइन के जरिए अतिरिक्त डीजल की मांग की है.
बिजली की भयंकर किल्लत को देखते हुए बांग्लादेश सरकार ने पूरे देश में तत्काल प्रभाव से सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं. सरकारी आदेश के तहत:
- व्यावसायिक गतिविधियों पर लगाम: देश के सभी शॉपिंग मॉल, रिटेल दुकानें, स्थानीय बाजार और व्यावसायिक केंद्र अब सुबह 11 बजे से केवल रात 8 बजे तक ही खुल सकेंगे.
- इवेंट्स पर पाबंदी: देश भर में आयोजित होने वाले ट्रेड फेयर, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सार्वजनिक समारोहों को हर हाल में रात 8 बजे तक समाप्त करने का सख्त निर्देश दिया गया है.
- सजावटी लाइटों पर बैन: इमारतों, शादी-विवाहों और दुकानों पर डेकोरेटिव लाइटिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. सभी बिलबोर्ड्स को शाम 7 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद करने को कहा गया है.
- जरूरी सेवाओं को छूट: केवल अस्पताल, इमरजेंसी मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसी और रेस्टोरेंट/खाने-पीने से जुड़े व्यवसायों को ही इस पाबंदी से बाहर रखा गया है.
ढाका के एक व्यापारी ने स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हम अभी पिछले आर्थिक झटकों से उबर भी नहीं पाए थे कि रात 8 बजे बाजार बंद करने का फरमान आ गया. शाम के समय ही हमारी सबसे ज्यादा बिक्री होती है, ऐसे में हमारा कारोबार पूरी तरह ठप हो जाएगा.
बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (BPDB) के आंकड़ों के मुताबिक, इस समय देश में बिजली की कुल मांग लगभग 18000 मेगावाट (MW) तक पहुंच चुकी है, जबकि राष्ट्रीय ग्रिड केवल 13000 मेगावाट आपूर्ति करने में ही पसीने छूट रहे हैं. यानी हर दिन 5000 मेगावाट से अधिक का भीषण पावर डेफिसिट (घाटा) बना हुआ है. इस घाटे की सबसे ज्यादा मार ढाका के बाहर बसे ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों पर पड़ रही है. मैमनसिंह, बरिशाल, रंगपुर, सिलहट, राजशाही और खुलना जैसे संभागों में दिन में 3 से 5 घंटे और कई इलाकों में लगातार 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है.
लगातार ब्लैकआउट और भयंकर गर्मी से आक्रोशित होकर लोग अब हिंसक प्रदर्शनों पर उतर आए हैं.
1. पुलिस से मांगी गई सुरक्षा: 'बांग्लादेश पल्ली बिजली एसोसिएशन' (बिजली आपूर्ति करने वाली सहकारी समितियां) ने उपद्रवियों के डर से ग्रिड, सब-स्टेशनों और अपने दफ्तरों के बाहर पुलिस और सेना की गश्त की गुहार लगाई है.
2. इन जिलों में भड़की हिंसा: सैदपुर, निलफामारी, और कुश्तिया जैसे इलाकों में गुस्साए उपभोक्ताओं ने पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए, जहां तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें सामने आई हैं.
3. कर्मचारियों को जान से मारने की धमकियां: नेत्रोकोना जिले में बकाया बिजली बिल वसूलने गए अधिकारियों और कर्मचारियों पर हमला किया गया. बिजली बोर्ड के दफ्तरों में फोन करके कर्मचारियों को दफ्तरों में आग लगाने और मार-पीट करने की धमकियां मिल रही हैं.
बांग्लादेश का बिजली ढांचा मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस (Natural Gas) और आयातित ईंधन पर निर्भर है. बांग्लादेश अपनी जरूरत का 90% से अधिक कच्चा तेल और 30% से अधिक प्राकृतिक गैस विदेशों से आयात करता है. देश के पावर सेक्टर को चालू रहने के लिए रोजाना कम से कम 1 बिलियन क्यूबिक फीट गैस की आवश्यकता होती है, लेकिन इस समय केवल 700 मिलियन क्यूबिक फीट ही मिल पा रही है. इस भयानक फ्यूल संकट के पीछे मुख्य रूप से तीन बड़ी तकनीकी और वैश्विक वजहें जिम्मेदार हैं-
हाल ही में अमेरिकी ऊर्जा कंपनी 'एक्सेलरेट एनर्जी' (Excelerate Energy) के एक प्रमुख एफएसआरयू (Floating Storage Regasification Unit) टर्मिनल में भीषण आग लग गई थी. इस दुर्घटना के बाद बांग्लादेश की एलएनजी (LNG) सप्लाई रातों-रात आधी रह गई. हफ्तों तक ठप रहने के बाद हाल ही में इस टर्मिनल में आंशिक कामकाज शुरू हो पाया है.
तकनीकी खराबी के अलावा, बंगाल की खाड़ी में खराब मौसम और ऊंची लहरों के कारण एलएनजी लेकर आ रहे दो बड़े कार्गो जहाज (LNG Tankers) समय पर तट पर अपना माल नहीं उतार सके. इससे देश के भीतर गैस का बैकअप पूरी तरह खत्म हो गया.
मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच जारी भू-राजनीतिक तनाव ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है. वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और एलएनजी की आसमान छूती कीमतों ने बांग्लादेश के खजाने पर भारी दबाव डाला है, जिससे बांग्लादेशी सरकार महंगा ईंधन खरीदने में असमर्थ साबित हो रही है.
इस ऊर्जा संकट ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले गारमेंट (Textile & Apparel) और एग्रीकल्चर-एक्वाकल्चर सेक्टर की कमर तोड़कर रख दी है.
1. गारमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर पस्त
बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है. लेकिन पावर कट के कारण कारखानों में मशीनें घंटों ठप पड़ी हैं. विदेशी ऑर्डर समय पर पूरे न होने के कारण गारमेंट निर्यातकों को करोड़ों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है. कारखानों को चलाने के लिए महंगे डीजल जनरेटरों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिससे उत्पादन लागत काफी बढ़ गई है.
2. एक्वाकल्चर और झींगा (Shrimp) किसानों पर आफत
बांग्लादेश वैश्विक बाजार में झींगा मछली (Shrimp) का एक बड़ा एक्सपोर्टर है. झींगा पालन के लिए तालाबों में पानी को लगातार एरेट करना पड़ता है ताकि पानी में ऑक्सीजन का स्तर बना रहे. घंटों बिजली गुल रहने से एरेटर बंद हो जाते हैं, जिससे लाखों झींगे दम तोड़ने लगे हैं. तटीय इलाके के एक झींगा किसान पबित्रा रॉय ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि जब कई-कई घंटों तक लाइट नहीं आती, तो हम असहाय हो जाते हैं. एरेटर बंद होते ही पानी में ऑक्सीजन खत्म होने लगती है और हमारी महीनों की मेहनत और लाखों रुपयों की फसल आंखों के सामने मरने लगती है.
जब बांग्लादेश में अंधेरा छाने लगा और ईंधन का संकट अंतिम पराकाष्ठा पर पहुंच गया, तो बांग्लादेशी सरकार ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक बार फिर भारत का रुख किया है. ढाका में भारतीय उच्चायुक्त ने बांग्लादेश के बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्री इकबाल हसन महमूद से शिष्टाचार मुलाकात की. इस उच्चस्तरीय बैठक में बांग्लादेश ने भारत से क्रॉस-बॉर्डर पाइपलाइन के जरिए अतिरिक्त डीजल की तत्काल आपूर्ति करने की अपील की. बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए ऊर्जा मंत्री इकबाल हसन महमूद ने स्वीकार किया कि गैस की कमी ने हमारे पावर प्लांट्स को बुरी तरह प्रभावित किया है. भारत के साथ हमारी एक रणनीतिक पाइपलाइन है जिसके माध्यम से डीजल की आपूर्ति होती है. हमने भारत सरकार से अपनी आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया है. भारत हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है और हमारे कई साझा हित हैं. हमें उम्मीद है कि इस कठिन समय में भारत से अतिरिक्त डीजल मिलने से हमें इस संकट को प्रबंधित करने में काफी मदद मिलेगी.
बांग्लादेश को डीजल भेजने के लिए जिस पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह इंडिया-बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन (IBFP) है.
- इतिहास और क्षमता: इस ऐतिहासिक 131 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का उद्घाटन वर्ष 2017 में हुआ था. यह पाइपलाइन भारत के असम राज्य की नुमालीगढ़ रिफाइनरी (Siliguri Marketing Terminal) से निकलकर बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पारबतीपुर डिपो तक जाती है.
- 15 साल का समझौता: दोनों देशों के बीच हुए 15 साल के दीर्घकालिक समझौते के तहत भारत हर साल बांग्लादेश को न्यूनतम 180000 मीट्रिक टन हाई-स्पीड डीजल (HSD) सप्लाई करने के लिए प्रतिबद्ध है.
मुश्किल वक्त में पहले भी की मदद: यह पहला मौका नहीं है जब भारत ने बांग्लादेश को उबारा हो. इससे पहले भी मार्च और अप्रैल के दौरान जब मिडिल ईस्ट संकट के कारण ईंधन के दाम बढ़े थे, तब भारत ने विशेष राहत के तौर पर बांग्लादेश को 30000 टन से अधिक अतिरिक्त डीजल की खेप भेजी थी.
यह मदद ऐसे समय में सामने आ रही है जब भारत और बांग्लादेश के कूटनीतिक संबंधों में थोड़ी कड़वाहट और संवेदनशीलता देखी जा रही है. पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के ढाका छोड़ने के बाद से दोनों देशों के बीच राजनीतिक समीकरण बदले हैं. इसके बावजूद, भारत ने अपनी 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति का परिचय देते हुए बांग्लादेश की आम जनता की मानवीय जरूरतों और ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दी है.
विशेषज्ञों का मानना है कि केवल भारत से आने वाला अतिरिक्त डीजल बांग्लादेश के लिए एक अल्पकालिक 'फर्स्ट एड' (फौरी राहत) का काम कर सकता है. लेकिन जब तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की सप्लाई सामान्य नहीं होती और बांग्लादेश अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता नहीं लाता, तब तक इस संकट से पूरी तरह उबर पाना नामुमकिन है. फिलहाल, बांग्लादेश के करोड़ों नागरिक और व्यापारी इस भीषण गर्मी में बिजली आने का इंतजार कर रहे हैं, और उनकी नजरें भारत से आने वाले उस ईंधन पर टिकी हैं जो उनके बुझते हुए शहरों को एक बार फिर रोशन कर सकता है.
इस बीच, बांग्लादेश की अवामी लीग ने सत्ताधारी बीएनपी सरकार पर देश को अभूतपूर्व ऊर्जा संकट में धकेलने का आरोप लगाया है. पार्टी का कहना है कि सरकार ने मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली पिछली अंतरिम सरकार की 'घातक नीतिगत सुस्ती' को जारी रखा है. पार्टी ने दावा किया कि रोजाना 6 से 12 घंटे तक बिजली कटौती के कारण पूरे देश में लोगों का जीवन बहुत मुश्किल हो गया है. अवामी लीग ने हालात पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि यह संकट अब कोई छोटी-मोटी या कुछ समय की परेशानी नहीं रह गई है, यह पूरी तरह से सिस्टम के फेल होने जैसा है. जब बिजली की भारी कमी ने बड़े शहरों और जिलों, दोनों को ही ठप कर दिया है तो दुनिया भर में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या कोई सभ्य, विकासशील देश इतने बड़े पैमाने पर संस्थागत विफलता के बावजूद ठीक से काम कर सकता है?
लंबे समय तक बिजली कटौती से लोगों और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले तुरंत और विनाशकारी असर को बताते हुए पार्टी ने कहा कि ऊर्जा संकट ने लोगों की निजी जिंदगी को तो प्रभावित किया ही है, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्योग और पूरी अर्थव्यवस्था जैसे अहम क्षेत्रों पर भी बुरा असर डाला है. अवामी लीग ने कहा कि आम जिंदगी अब बस गर्मी, अंधेरे और कमी के हिसाब-किताब तक सिमट कर रह गई है. परिवारों की नींद उड़ गई है. छोटी-छोटी दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं. खाना पकाने और रोजमर्रा के कामों में घंटों रुकावट आती है. शिक्षा पर बहुत बुरा असर पड़ा है. ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में छात्र फोन की रोशनी में पढ़ाई करते हैं या शाम का काम पूरी तरह छोड़ देते हैं. पिछले दस सालों में तैयार किए गए डिजिटल लर्निंग टूल लंबी बिजली कटौती के दौरान बेकार हो जाते हैं.
पार्टी ने आगे कहा कि उद्योगों और फैक्टरियों में उत्पादन के घंटे और प्रतिस्पर्धा की क्षमता कम हो रही है. औद्योगिक इलाकों में कपड़ा इकाइयों में बार-बार घंटों तक काम रुकने की खबरें आ रही हैं. चावल की मिलें बंद पड़ी हैं. खुलना में झींगा पालन करने वाले खेतों में एरेटर (ऑक्सीजन देने वाली मशीनें) फेल होने से ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है, जिससे पूरा स्टॉक बर्बाद होने का खतरा रहता है. राजशाही और नटोर में सिंचाई पंप बंद हो जाते हैं. पहले से ही गैस की कमी से जूझ रहे निर्माताओं को अब बिजली की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है, जिससे डीजल की लागत बढ़ रही है और निर्यात शिपमेंट में देरी हो रही है.
अवामी लीग ने इस बात पर जोर दिया कि बांग्लादेश का स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र बहुत ज्यादा जोखिम में काम कर रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय अस्पताल और क्लीनिक गहन देखभाल इकाइयों (आईसीयू) को चलाने, सर्जरी करने और वैक्सीन कोल्ड चेन बनाए रखने के लिए डीजल जनरेटर पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं. पार्टी ने कहा कि ऐसे स्वास्थ्य सेवा सिस्टम में, जो अभी भी अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है, लंबे समय तक बिजली कटौती मरीजों की सुरक्षा के लिए सीधा और गंभीर खतरा पैदा करती है. पार्टी ने कहा कि पूरी अर्थव्यवस्था को इसका मिला-जुला नुकसान उठाना पड़ता है. बांग्लादेश का विकास मॉडल विनिर्माण, कृषि और विदेशी खरीदारों के भरोसे पर टिका है. लगातार कमी से लागत बढ़ती है, निवेश कम होता है और देश की वह विश्वसनीयता खत्म होती है जिसे बनाने में सालों लगे हैं. अवामी लीग ने कहा कि देश की ऊर्जा सुरक्षा कोई विलासिता की चीज नहीं है, बल्कि 'आधुनिक जीवन, शिक्षा, उद्योग और स्वास्थ्य सेवा' की नींव है.
2024 की राजनीतिक उथल-पुथल के बाद सत्ता में आईं सरकारों की कड़ी आलोचना करते हुए अवामी लीग ने कहा कि बांग्लादेश के मौजूदा शासकों, पहले अंतरिम प्रशासन और अब चुनी हुई बीएनपी सरकार ने एक ऐसे संकट को, जिसे हल किया जा सकता था, राष्ट्रीय आपातकाल का रूप लेने दिया है. बत्तियां गुल हो रही हैं. सवाल यह है कि जनता और कितने समय तक इस अंधेरे को बर्दाश्त करेगी.
एजेंसी इनपुट के साथ.....