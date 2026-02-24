नोबेल विजेता यूनुस गरीबों का मसीहा बनकर बांग्लादेश को कर दिया बर्बाद? चुपके से अमेरिका से की डील, तानाशाही-हिंसा, कट्टरता को दिया बढ़ावा; राष्ट्रपति ने खोल दी सारी पोल!

Advertisement
बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीन ने नोबेल विजेता मुहम्मद यूनुस के अंतरिम शासनकाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि यूनुस ने उन्हें नजरअंदाज किया, गुप्त तरीके से अमेरिका के साथ समझौते किए और देश को संवैधानिक संकट में धकेला. राष्ट्रपति के बयान के बाद बांग्लादेश की राजनीति में नया विवाद शुरू हो गया है.

Feb 24, 2026
बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा तूफान खड़ा हो गया है.देश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीन ने नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के अंतरिम शासनकाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. राष्ट्रपति का कहना है कि यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने उन्हें पद पर रहते हुए भी कई अहम फैसलों से दूर रखा और देश में संवैधानिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की. उनका बयान ऐसे समय आया है, जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद पुराने फैसलों की समीक्षा तेज हो गई है.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय

Mohammed Shahabuddin

