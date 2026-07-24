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बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने सौंपा इस्तीफा, क्या शेख हसीना से फोन कॉल पर बात करना पड़ा भारी?

बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इस बात की जानकारी बांग्लादेश की स्थानीय मीडिया ने दी है. जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है, उस वक्त तक संसद के अध्यक्ष नए राष्ट्रपति चुने जाने तक उस पद का कार्यभार देखेंगे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 24, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 05:15 PM IST
बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने सौंपा इस्तीफा, क्या शेख हसीना से फोन कॉल पर बात करना पड़ा भारी?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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