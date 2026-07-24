/बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने सौंपा इस्तीफा, क्या शेख हसीना से फोन कॉल पर बात करना पड़ा भारी?

बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. बांग्लादेश की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है. मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति का पद संभाला था. उनका कार्यकाल अभी 2 वर्ष बचा था. स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने संसद के स्पीकर मेजर (रिटायर्ड) हाफिज उद्दीन अहमद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है.
दरअसल, इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि शहाबद्दीन अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं. हाल में ही वह उस वक्त सुर्खियों में आए थे, जब अपनी लंदन यात्रा के दौरान उन्होंने शेख हसीना के साथ संपर्क साधने की कोशिश की थी. बता दें कि शेख हसीना वर्तमान में भारत में रह रही हैं.
कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मई में सेहत की वजह से वह लंदन गए राष्ट्रपति से बात करने की कोशिश की थी. इसी के बाद से बांग्लादेश में शहाबद्दीन की राजनीतिक निष्ठा पर सवाल खड़े होने लगे थे.
बता दें कि पिछले दो दिनों में शहाबुद्दीन के इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई थीं. गौर करने वाली बात है कि शहाबुद्दीन पिछली अवामी लीग सरकार के इकलौते संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जो साल 2024 में हुए राष्ट्रव्यापी आंदोलन के समय से ही पद पर बने हुए थे.
President of Bangladesh, Mohammed Shahabuddin, has submitted his resignation letter to Major (Retd.) Hafiz Uddin Ahmed, Speaker of the Jatiya Sangsad, citing severe health reasons.
(file pic) pic.twitter.com/gyeyFKG83o
— ANI (@ANI) July 24, 2026
दावा किया जा रहा है कि मौजूदा तारिक रहमान की सरकार शहाबुद्दीन के काम से नाखुश है. वहीं, बीएनपी के वरिष्ठ नेता ने बताया कि शहाबुद्दीन और हसीना के बीच हाल में ही हुई टेलीफोन वार्ता ही केवल संभावित इस्तीफे की वजह नहीं है, बल्कि यह मामला और भी अधिक जटिल है. विशेषकर हसीना के वापस बांग्लादेश लौटने के ऐलान ने देश में सियासी पारा हाई कर दिया है.
बता दें कि जुलाई के महीने की शुरुआत में भी बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने कहा था कि वह इसी साल के दिसंबर बांग्लादेश लौटेंगी. बांग्लादेश की सरकार की ओर से उनके ढाका लौटने के फैसला का स्वागत किया गया और कहा कि उन्हें न्याय का सामना करना होगा.
शाहबुद्दीन ने अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के पद के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया था. इस बीच उनके इस्तीफे के बाद सवाल खड़ा होने लगा है कि अब बांग्लादेश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा. बांग्लादेश के संविधान के अनुसार, यदि राष्ट्रपति कार्यकाल से पहले इस्तीफा देते हैं, तो संसद के अध्यक्ष नए राष्ट्रपति चुने जाने तक उस पद का कार्यभार देखेंगे. ऐसे में संसद के अध्यक्ष हाफिजुद्दीन अहमद शाहबुद्दीन के इस्तीफे के बाद इस पद का कार्यभार देखेंगे.