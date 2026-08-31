'ये मुसलमानों का आंतरिक मामला...,' सऊदी-पाक और तुर्किए के बाद मक्का डिफेंस पैक्ट में बांग्लादेश की एंट्री? भारत के लिए बड़ा खतरा

बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने मक्का डिफेंस पैक्ट को अनूठा समझौता बताता हुए कहा कि इससे बांग्लादेश के लिए नए रणनीतिक अवसर पौदा हो सकते हैं. मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश इस विषय पर अपने द्विपक्षीय साझेदार देशों से बातचीत कर रहा है और यह पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही है. मंत्री ने कहा,' बांग्लादेश को अपनी फॉरेन पॉलिसी और सुरक्षा सहयोग को बैलेंस करके आगे बढ़ाना होगा. किसी एक रक्षा सहयोग में शामिल होने का अर्थ ये नहीं कि हम दूसरे मुल्कों के साथ साझेदारी नहीं रख सकते.' बता दें कि बांग्लादेश को फिलहाल इस समझौके में शामिल होने के लिए कोई ऑफीशियल इन्विटेशन नहीं मिला है. हालांकि, उसने अपने इस तरह के बयान से भारत को उकसाने की कोशिश जरूर की है.