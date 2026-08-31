'ये मुसलमानों का आंतरिक मामला...,' सऊदी-पाक और तुर्किए के बाद मक्का डिफेंस पैक्ट में बांग्लादेश की एंट्री? भारत के लिए बड़ा खतरा

Makkah Joint Defense Agreement: बांग्लादेश लगातार कुछ न कुछ भड़काऊ बयान दे रहा है. अब उसने बड़ी चालाकी से सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के मक्का समझौते से जुड़ने में शामिल होने का संकेत दिया है. ढाका ने रविवार ( 31 अगस्त 2026) को कहा कि उसे मक्का संयुक्त रक्षा समझौते में शामिल होने में कोई खतरा नहीं दिखता. उसने यह भी कहा कि इस कदम से ढाका के अन्य साझेदारों के साथ संबंध सीमित नहीं होंगे.
बांग्लादेश का यह बयान विदेश मंत्री खलीलुर रहमान की ओर से संसद में दिए गए उस बयान के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बांग्लादेश के न्यौता मिलता है, तो वह समझौते में शामिल होने पर सकारात्मक रूप से विचार करेगा. उन्होंने कहा था कि यह 'हमारे मुस्लिम परिवार' का आंतरिक मामला है, जिससे दूसरों को चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है.
बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने मक्का डिफेंस पैक्ट को अनूठा समझौता बताता हुए कहा कि इससे बांग्लादेश के लिए नए रणनीतिक अवसर पौदा हो सकते हैं. मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश इस विषय पर अपने द्विपक्षीय साझेदार देशों से बातचीत कर रहा है और यह पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही है. मंत्री ने कहा,' बांग्लादेश को अपनी फॉरेन पॉलिसी और सुरक्षा सहयोग को बैलेंस करके आगे बढ़ाना होगा. किसी एक रक्षा सहयोग में शामिल होने का अर्थ ये नहीं कि हम दूसरे मुल्कों के साथ साझेदारी नहीं रख सकते.' बता दें कि बांग्लादेश को फिलहाल इस समझौके में शामिल होने के लिए कोई ऑफीशियल इन्विटेशन नहीं मिला है. हालांकि, उसने अपने इस तरह के बयान से भारत को उकसाने की कोशिश जरूर की है.
भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मक्का डिफेंस पैक्ट को लेकर शुक्रवार ( 28 अगस्त 2026) को कहा कि नई दिल्ली सिक्योरिटी से संबंधित सभी घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और इसकी रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं. फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स और पूर्व डिप्लोमैट्स ने कहा कि बांग्लादेश की इस समझौते में शामिल होने की इच्छा उसके लंबे समय से चले आ रही निष्पक्षता के सिद्धांत को तोड़ना है. इससे उसके विदेश संबंध खासतौर से पड़ोसी देश भारत के साथ संबंध कठिन हो सकते हैं.
एक तरफ पाकिस्तान इस समझौते में शामिल होकर पहले से काफी उछल रहा है, तो वहीं अब बांग्लादेश भी लगातार इसमें शामिल होने की रुचि दिखा रहा है और अगर ऐसा होता है, तो भारत के लिए 2 तरफ से चिंता बढ़ सकती है. हालांकि, अच्छी बात ये है कि भारत का खाड़ी देशों के साथ संबंध काफी ठीक है. इसके बावजूद नई दिल्ली लगातार इसपर नजर बनाए हुए है और अलर्ट है.
सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किए ने बीते 7 अगस्त 2026 को एक डिफेंस डील पर हस्ताक्षर किए थे. इसके तहत किसी भी एक सदस्य देश पर हुए हमले को तीनों देशों पर हमला माना जाएगा. इसके साथ ही तीनों देश एक-दूसरे के साथ डिफेंस टेक्नीक भी शेयर करेंगे. इस डिफेंस पैक्ट को इस्लामिक NATO की शुरुआत भी बताया जा रहा है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और घटते अमेरिकी प्रभाव के चलते अब मुस्लिम देश अपनी सुरक्षा का नया विकल्प देख रहे हैं और इस्लामिक NATO इस दिशा में बड़ा कदम हो सकता है.