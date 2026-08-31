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'ये मुसलमानों का आंतरिक मामला...,' सऊदी-पाक और तुर्किए के बाद मक्का डिफेंस पैक्ट में बांग्लादेश की एंट्री? भारत के लिए बड़ा खतरा


Bangladesh On Makkah Joint Defence Agreement: बांग्लादेश ने सऊदी अरब, तुर्किए और पाकिस्तान की तरह ही मक्का समझौते से जुड़ने में इंटरेस्ट दिखाया है. उसने इसे अनूठा समझौता बताते हुए मुस्लिम परिवार का आंतरिक मामला तक बता दिया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 31, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 11:34 AM IST
'ये मुसलमानों का आंतरिक मामला...,' सऊदी-पाक और तुर्किए के बाद मक्का डिफेंस पैक्ट में बांग्लादेश की एंट्री? भारत के लिए बड़ा खतरा

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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