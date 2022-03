इस मुस्लिम देश के स्कूल ने बुर्के पर लगाया बैन, क्लास में चेहरा ढककर आने पर रोक

ढाका: भारत में हिजाब (Hijab) को लेकर मचे बवाल के बीच बांग्लादेश (Bangladesh) के एक स्कूल ने बुर्के पर बैन (Burqa Ban) लगा दिया है. नोआखाली के सेनबाग उपजिले में स्थित स्कूल में अब छात्राएं बुर्का पहनकर नहीं आ सकेंगी. स्कूल के इस आदेश के बाद जगह-जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. स्कूल की तरफ एक नोटिस में कहा गया है कि लड़कियां अपना चेहरा ढककर कक्षा में दाखिल नहीं हो सकतीं.

वहीं, स्कूल प्रशासन का कहना है कि प्रबंधन कमेटी के चुनाव के कारण इस मुद्दे को उछाला गया है और नोटिस की गलत व्याख्या की गई है. भ्रम की स्थिति के कारण नोटिस वापस ले लिया गया है. हालांकि, इसके बावजूद स्कूल के बाहर विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं. स्टूडेंट्स इसे अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन बता रहे हैं.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि लड़कियों की क्लास में लड़कों के बुर्का पहनकर आने की कई घटना सामने आई हैं. लड़कियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रशासन ने इस तरह का फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन ने कक्षा में प्रवेश करने के बाद चेहरा नहीं ढकने का एक निर्देश जारी किया. बुर्का पहनने के चलते कई बार स्कूल में नहीं पढ़ने वाली लड़कियां भी क्लास में आ जाती थी.

मीडिया रिपोर्ट्स में स्कूल प्रबंधन के हवाले से कहा गया है कि स्कूल के पास के बाजार में लड़कों ने एक अड्डा बना लिया था. जब बाजार समिति ने कार्रवाई की, तो लड़के स्कूल के आसपास मंडराने लगे. छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्लास के अंदर चेहरा नहीं ढकने का आदेश जारी किया गया है.

Noakhali's Sher-e-bangla high school's headmaster Mozammel Hussain banned burqa in classrooms, so pro-burqa people protested against the decision of the headmaster. Headmaster said he banned burqa in classrooms because unknown men & outsiders could wear burqa to enter classrooms. pic.twitter.com/hRqFbXp9CA

