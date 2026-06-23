Impact on India of Growing China-Bangladesh Relations: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद जब से सरहद पर तारबंदी का काम शुरू हुआ है, तब से बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार बिफरी हुई है. भारत को संदेश देने के लिए बांग्लादेश ने अब चाइना कार्ड खुलकर खेलना शुरू कर दिया है. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश अब चीन से J-10CE फाइटर जेट खरीदने वाला है. इसके लिए प्रधानमंत्री तारिक रहमान चीन की यात्रा पर पहुंचे हैं. इस यात्रा में वे चीन से 24 चीनी J-10CE मल्टी-रोल फाइटर जेट हासिल करने की योजना पर चर्चा करने वाले हैं. इसके साथ ही वे अब चीन के साथ रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने की तैयारी कर रहे हैं.