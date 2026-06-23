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क्या भारत को घेरने की तैयारी है? बांग्लादेश ने चीन से मांगे 24 लड़ाकू विमान, J-10CE और तीस्ता कार्ड से बढ़ाएगा दबाव!

India-Bangladesh News in Hindi: क्या बांग्लादेश अब भारत को घेरने की तैयारी में है? चीन के दौरे पर बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान ने उससे 24 लड़ाकू विमान मांगे हैं. सवाल उठ रहा है कि क्या रहमान अब चीन के J-10CE फाइटर प्लेन और तीस्ता कार्ड के जरिए भारत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं!

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 23, 2026, 03:16 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:18 AM IST
क्या भारत को घेरने की तैयारी है? बांग्लादेश ने चीन से मांगे 24 लड़ाकू विमान, J-10CE और तीस्ता कार्ड से बढ़ाएगा दबाव!

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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