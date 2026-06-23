Impact on India of Growing China-Bangladesh Relations: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद जब से सरहद पर तारबंदी का काम शुरू हुआ है, तब से बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार बिफरी हुई है. भारत को संदेश देने के लिए बांग्लादेश ने अब चाइना कार्ड खुलकर खेलना शुरू कर दिया है. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश अब चीन से J-10CE फाइटर जेट खरीदने वाला है. इसके लिए प्रधानमंत्री तारिक रहमान चीन की यात्रा पर पहुंचे हैं. इस यात्रा में वे चीन से 24 चीनी J-10CE मल्टी-रोल फाइटर जेट हासिल करने की योजना पर चर्चा करने वाले हैं. इसके साथ ही वे अब चीन के साथ रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने की तैयारी कर रहे हैं.
बांग्लादेश के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, दोनों मुल्कों के बीच इस डील के लिए बातचीत काफी पहले से चल रही थी. पिछले सप्ताह एक चीनी प्रतिनिधिमंडल ने भी इस डील को आगे बढ़ाने के लिए ढाका का दौरा किया था. अब इस पर फाइनल मुहर लगाने के लिए प्रधानमंत्री तारिक रहमान बीजिंग पहुंचे हैं. वहां पर वे चीन के विदेश और रक्षा मंत्रियों के साथ अलग-अलग बैठकें करके प्रस्तावित सौदे के प्रमुख बिंदुओं को अंतिम रूप देंगे.
मामले से जुड़े सीनियर अफसर ने बताया, हम उम्मीद करते हैं कि अगस्त तक फाइटर जेट खरीद समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे. इनमें से हर एक प्लेन की अनुमानित कीमत लगभग 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर (लगभग 340 करोड़ रुपये) होगी.
बांग्लादेश विदेश सचिव के मुताबिक, प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन यात्रा के दौरान कुल 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिनमें 15 एमओयू, दो समझौते, एक प्रोटोकॉल और एक एक्शन प्लान शामिल हैं. इस यात्रा से बांग्लादेश-चीन संबंधों को काफी ऊंचाई मिलने की उम्मीद है.
बांग्लादेश के विदेश सचिव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान तीस्ता परियोजना पर भी चर्चा होगी, हालांकि उन्होंने इस पर विस्तार से कुछ नहीं बताया. उन्होंने यह भी कहा कि इस यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चार प्रमुख पहलों पर चर्चा होगी और बांग्लादेश इन पहलों का स्वागत करेगा.
इसके अलावा बांग्लादेश और चीन के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की जाएगी. प्रधानमंत्री तारिक रहमान को विश्व आर्थिक मंच (WEF) के राष्ट्रपति और सीईओ की ओर से चीन के दालियान में आयोजित 17वीं न्यू चैंपियंस एनुअल मीटिंग में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है. इसे 'समर दावोस' के नाम से जाना जाता है.
यह प्रतिष्ठित वैश्विक शिखर सम्मेलन है, जिसमें दुनिया भर के सरकार प्रमुखों, नीति निर्माताओं, कारोबारी नेताओं और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को एक मंच पर लाता है. इसके अलावा कजाकिस्तान, मंगोलिया, वियतनाम और दक्षिण कोरिया समेत अन्य भाग लेने वाले देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों के साथ भी तारिक रहमान की बातचीत का कार्यक्रम बनाया जा रहा है. मेजबान देश चीन के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की भी तैयारी चल रही है.
चीन का J-10CE एक आधुनिक मल्टी-रोल फाइटर जेट है. वह फ्यूल भरने के बाद करीब 1,850 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकता है. यह जेट AESA रडार से लैस होता है और 6 हजार किलो तक हथियार ले जा सकता है. इस जेट में लंबी दूरी की PL-15. शॉर्ट रेंज वाली PL-10, PL-8 और एयर-टू-ग्राउंड मिसाइलें लगी होती हैं. इसके साथ ही उसमें पर एंटी-शिप मिसाइलें और प्रिसीजन गाइडेड बम शामिल हैं. यह जेट मैक 1.8 की हाई स्पीड से उड़ता है. बेहतर मैन्यूवरेबिलिटी और मल्टी-रोल क्षमता के कारण यह जेट प्रभावी हमला और डिफेंस आसानी से कर सकता है.
डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, अगर बांग्लादेश 20-24 J-10CE जेट हासिल कर लेता है तो भारत की पूर्वी सीमा पर सुरक्षा चुनौती बढ़ सकती है. चीन-पाकिस्तान-बांग्लादेश के बीच बढ़ते सामरिक तालमेल से भारत को दो मोर्चों के साथ ही तीसरे मोर्चे पर उलझने की आशंका भी हो सकती है. J-10CE की PL-15 मिसाइलें करीब 250 किमी तक मार कर सकती हैं, बॉर्डर के पास बने एयरबेस पर तैनात राफेल और सुखोई जैसे भारतीय एयरक्राफ्ट के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं. हालांकि बांग्लादेश की कुल एयर फोर्स अभी सीमित है, लेकिन उसकी ओर से आधुनिक चीनी जेट्स खरीदे जाने से यह क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ सकता है.
बांग्लादेश की यह बढ़ी हुई भारत की चुनौती बढ़ाएगी. यही वजह है कि भारत अपने पूर्वी थिएटर में अतिरिक्त राफेल, तेजस और S-400 जैसी एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर रहा है. वह अपने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत कर रहा है और इंटेलिजेंस लगातार बढ़ा रहा है. अपनी एयर पावर और मिसाइल डिफेंस को और आधुनिक बनाकर भारत भविष्य में किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार रहेगा.
तीस्ता नदी भारत के सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में विलीन हो जाती है. यह नदी दोनों देशों के लिए सिंचाई, मछली पालन और पेयजल का महत्वपूर्ण स्रोत है. दोनों देशों में इस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद है. खासकर दिसंबर से मई के बीच वाले सूखे मौसम में दोनों देशों को कितना पानी मिले. यह सवाल लंबे वक्त तक विवाद का केंद्र रहा है.
इस विवाद के निपटारे के लिए वर्ष दोनों देशों में 1983 में अस्थायी समझौता हुआ था. उसमें बांग्लादेश को 36% और भारत को 39% पानी देना तय किया गया था. इसके बाद 2011 में 37.5% पानी बांग्लादेश और 42.5% पानी भारत को दिए जाने पर सहमति बनी. लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध के कारण समझौता रुक गया.
चीन को इस विवाद में शामिल करके बांग्लादेश अब पानी के मुद्दे पर भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाना चाहता है, साथ ही स्वतंत्र रूप से नदी प्रबंधन क्षमता विकसित करना चाहता है. इससे बांग्लादेश को आर्थिक मदद, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और चीन के साथ सामरिक संबंध मजबूत करने का मौका मिलेगा. हालांकि, यह कदम भारत की चिंता बढ़ाता है क्योंकि परियोजना सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) के निकट है, जहां चीन की उपस्थिति सुरक्षा दृष्टि से संवेदनशील मानी जाती है. बांग्लादेश का लक्ष्य जल सुरक्षा हासिल करना और बहुपक्षीय सहयोग से भारत पर निर्भरता कम करना है, लेकिन सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ती है. जिसे भारत हर्गिज सहन नहीं करेगा. (ANI)