चुपचाप भारत में दफ्तर खोल रही शेख हसीना की पार्टी? खुल गई पोल, यूनुस पर भड़के नेता
Advertisement
trendingNow12875986
Hindi Newsदुनिया

चुपचाप भारत में दफ्तर खोल रही शेख हसीना की पार्टी? खुल गई पोल, यूनुस पर भड़के नेता

Bangladesh Politics: बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर भारत के कोलकाता में पार्टी कार्यालय खोलने का आरोप लगाया गया है, जिसको लेकर अब पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 11, 2025, 01:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चुपचाप भारत में दफ्तर खोल रही शेख हसीना की पार्टी? खुल गई पोल, यूनुस पर भड़के नेता

Bangladesh News: बांग्लादेश की राजनीति में इन दिनों उथलपुथल मची है. वहीं अब वहां पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की  राजनीतिक पार्टी अवामी लीग पर भारत के कोलकाता में पार्टी ऑफिस खोलने का आरोप लगा है. इसको लेकर पार्टी ने सभी तरह की रिपोर्टों को खारिज किया है.  पार्टी ने इन खबरों को मोहम्मद युनुस की अंतरिम सरकार की ओर से फैलाया गया दुष्प्रचार बताया है. आवामी लीग ने सोमवार 11 अगस्त 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक बयान जारी कर इन रिपोर्टों पर गहरी चिंता जताईऔर कहा कि ये खबरें केवल अफवाहों पर आधारित हैं, जिनकी पुष्टि किसी विश्वसनीय प्राथमिक स्रोत से नहीं की गई है. 

झूठ फैला रहे यूनुस 
मामले को लेकर अवामी लीग ने युनुस सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया और कहा कि अवैध रूप से सत्ता पर काबिज यह सरकार निराधार अफवाहें फैलाकर जनता को भ्रमित कर रही है. पार्टी ने कहा,' एक ओर ये अवैध कब्जाधारी देशभर में अवामी लीग के कार्यालयों पर हमला कर रहे हैं और उन्हें लूट रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर झूठ फैला रहे हैं कि हमने कोलकाता में कार्यालय खोला है.'  

ये भी पढ़ें- भरी धूप शिमला बोर्डिंग स्कूल के 3 छात्र किडनैप, पुलिस ने 24 घंटे में किया रेस्क्यू

'हमारी राजनीति पूरी तरह से बांग्लादेश...'  
पार्टी ने स्पष्ट किया कि कोलकाता में कार्यालय खोलने का विचार असंभव है. अवामी लीग ने कहा,' हमारी राजनीति पूरी तरह से बांग्लादेश और उसके लोगों के लिए है. पार्टी की सभी गतिविधियां बांग्लादेश-केंद्रित हैं.' अवामी लीग ने यह भी दावा किया कि अंतरिम सरकार ने पार्टी के सभी अधिकार छीन लिए हैं और पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया है. साथ ही पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सामान्य राजनीतिक गतिविधियों का भी मौका नहीं दिया जा रहा है. पार्टी ने कहा कि वे जनता के समर्थन से राष्ट्र को इससे मुक्त कराएंगे और अपने कब्जाए गए कार्यालयों को वापस प्राप्त करेंगे.  

ये भी पढ़ें- बाहर से मजबूत और अंदर से खोखली है चीनी सेना, जिनपिंग की बढ़ी टेंशन, कैसे ताइवान से होगा मुकाबला

युनुस सरकार पर तीखा हमला 
बता दें कि शुक्रवार 8 अगस्त 2025 को अवामी लीग ने युनुस सरकार के सत्ता हथियाने की पहली वर्षगांठ पर तीखी आलोचना की थी. पार्टी ने इसे बांग्लादेश के संविधान का खुला उल्लंघन बताया और कहा कि यह दिन देश के लोकतांत्रिक संस्थानों और कानून व्यवस्था की सामूहिक असफलता का प्रतीक है. अवामी लीग ने इसे इतिहास का काला अध्याय बताते हुए जनता से लोकतंत्र की रक्षा के लिए सतर्क रहने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की.  

FAQ 
अवामी लीग पर क्या आरोप लगाया गया है?
अवामी लीग पर भारत के कोलकाता में पार्टी ऑफिस खोलने का आरोप लगाया गया है, जिसे पार्टी ने खारिज कर दिया है.

अवामी लीग की क्या मांग है?
अवामी लीग ने मांग की है कि यूनुस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और पार्टी के अधिकारों को बहाल करना चाहिए.

About the Author
author img
श्रुति कौल

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

क्या आवारा कुत्तों से हैं परेशान? अब मिलेगी राहत, SC ने जारी किए सख्त दिशानिर्देश
Supreme Court
क्या आवारा कुत्तों से हैं परेशान? अब मिलेगी राहत, SC ने जारी किए सख्त दिशानिर्देश
राहुल गांधी के हिरासत में लेते ही प्रदर्शन पर लग गया 'ब्रेक'! वीडियो में देखें हालात
Opposition march
राहुल गांधी के हिरासत में लेते ही प्रदर्शन पर लग गया 'ब्रेक'! वीडियो में देखें हालात
लोगों को कोसी से दिक्कत होगी, बिहार चुनाव के चश्मे से देखेंगे... ऐसा क्यों बोले PM
Narendra Modi
लोगों को कोसी से दिक्कत होगी, बिहार चुनाव के चश्मे से देखेंगे... ऐसा क्यों बोले PM
विपक्ष ने 300 सांसदों के साथ कौन सा बनाया मेगा प्लान, देश में मचेगा हाहाकार
India Block
विपक्ष ने 300 सांसदों के साथ कौन सा बनाया मेगा प्लान, देश में मचेगा हाहाकार
इस राज्य में सरकार लोगों को देने जा रही हथियार, लोगों का विरोध फिर भी सीएम नहीं माने
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma
इस राज्य में सरकार लोगों को देने जा रही हथियार, लोगों का विरोध फिर भी सीएम नहीं माने
ट्रंप के टैरिफ से निपटेंगे शशि थरूर? केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे प्लानिंग
Shashi Tharoor
ट्रंप के टैरिफ से निपटेंगे शशि थरूर? केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे प्लानिंग
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
operation sindoor
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
'INDIA' Alliance Protest LIVE: जैसे पड़ी नजर, टी शर्ट को ऊपर चढ़ाकर 'सिंघम' बने राहुल गांधी, प्रदर्शन के दौरान बेहोश हुईं सांसद का वीडियो देखें
#Breaking news
'INDIA' Alliance Protest LIVE: जैसे पड़ी नजर, टी शर्ट को ऊपर चढ़ाकर 'सिंघम' बने राहुल गांधी, प्रदर्शन के दौरान बेहोश हुईं सांसद का वीडियो देखें
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
operation sindoor
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
AIR INDIA
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
;