चुपचाप भारत में दफ्तर खोल रही शेख हसीना की पार्टी? खुल गई पोल, यूनुस पर भड़के नेता

Bangladesh News: बांग्लादेश की राजनीति में इन दिनों उथलपुथल मची है. वहीं अब वहां पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की राजनीतिक पार्टी अवामी लीग पर भारत के कोलकाता में पार्टी ऑफिस खोलने का आरोप लगा है. इसको लेकर पार्टी ने सभी तरह की रिपोर्टों को खारिज किया है. पार्टी ने इन खबरों को मोहम्मद युनुस की अंतरिम सरकार की ओर से फैलाया गया दुष्प्रचार बताया है. आवामी लीग ने सोमवार 11 अगस्त 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक बयान जारी कर इन रिपोर्टों पर गहरी चिंता जताईऔर कहा कि ये खबरें केवल अफवाहों पर आधारित हैं, जिनकी पुष्टि किसी विश्वसनीय प्राथमिक स्रोत से नहीं की गई है.

झूठ फैला रहे यूनुस

मामले को लेकर अवामी लीग ने युनुस सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया और कहा कि अवैध रूप से सत्ता पर काबिज यह सरकार निराधार अफवाहें फैलाकर जनता को भ्रमित कर रही है. पार्टी ने कहा,' एक ओर ये अवैध कब्जाधारी देशभर में अवामी लीग के कार्यालयों पर हमला कर रहे हैं और उन्हें लूट रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर झूठ फैला रहे हैं कि हमने कोलकाता में कार्यालय खोला है.'

'हमारी राजनीति पूरी तरह से बांग्लादेश...'

पार्टी ने स्पष्ट किया कि कोलकाता में कार्यालय खोलने का विचार असंभव है. अवामी लीग ने कहा,' हमारी राजनीति पूरी तरह से बांग्लादेश और उसके लोगों के लिए है. पार्टी की सभी गतिविधियां बांग्लादेश-केंद्रित हैं.' अवामी लीग ने यह भी दावा किया कि अंतरिम सरकार ने पार्टी के सभी अधिकार छीन लिए हैं और पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया है. साथ ही पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सामान्य राजनीतिक गतिविधियों का भी मौका नहीं दिया जा रहा है. पार्टी ने कहा कि वे जनता के समर्थन से राष्ट्र को इससे मुक्त कराएंगे और अपने कब्जाए गए कार्यालयों को वापस प्राप्त करेंगे.

युनुस सरकार पर तीखा हमला

बता दें कि शुक्रवार 8 अगस्त 2025 को अवामी लीग ने युनुस सरकार के सत्ता हथियाने की पहली वर्षगांठ पर तीखी आलोचना की थी. पार्टी ने इसे बांग्लादेश के संविधान का खुला उल्लंघन बताया और कहा कि यह दिन देश के लोकतांत्रिक संस्थानों और कानून व्यवस्था की सामूहिक असफलता का प्रतीक है. अवामी लीग ने इसे इतिहास का काला अध्याय बताते हुए जनता से लोकतंत्र की रक्षा के लिए सतर्क रहने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की.

FAQ

अवामी लीग पर क्या आरोप लगाया गया है?

अवामी लीग पर भारत के कोलकाता में पार्टी ऑफिस खोलने का आरोप लगाया गया है, जिसे पार्टी ने खारिज कर दिया है.

अवामी लीग की क्या मांग है?

अवामी लीग ने मांग की है कि यूनुस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और पार्टी के अधिकारों को बहाल करना चाहिए.