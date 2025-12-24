'खाने के पड़े लाले तो सुधारने लगे रिश्ते...', भारत से 50,000 टन चावल खरीदेगा बांग्लादेश, क्यों लिया फैसला?

Advertisement
Bangladesh News: बांग्लादेश में हुई हिंदू युवक की हत्या के बाद हालात खराब हो गए हैं, इसी बीच अंतरिम सरकार के फाइनेंस एडवाइजर सालेहुद्दीन अहमद ने रिश्ते सुधारने की पहल की है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 24, 2025, 10:58 AM IST
Mohammad Yunus: शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से ही एक बार भी वहां की स्थितियां सामान्य नहीं हुई है. अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने काफी हद तक हालात को सुधारने की कोशिश की, इसके बावजूद भी यहां के कई शहरों में आज भी हिंसा हो रही है. हिंदू युवक को पीट- पीटकर मौत के घाट उतार दिया गया, जिसे लेकर भूचाल मचा हुआ है, दोनों देशों के बीच तनाव भी बढ़ रहा है, इसी बीच बांग्लादेश सरकार ने रिश्तों को सुधारने की पहल की है. इसके तहत भारत से 50,000 टन चावल खरीदने का फैसला किया है. 

भारत से खरीदेगा चावल
बढ़ते हुए तनाव के बीच अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के फाइनेंस एडवाइजर सालेहुद्दीन अहमद ने कहा कि भारत के साथ डिप्लोमैटिक रिश्ते बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने खुद भी इस मुद्दे पर अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स से बात की और कहा कि अगर भारत से चावल इंपोर्ट करना वियतनाम या कहीं और से खरीदने से सस्ता है, तो भारत से मुख्य चावल खरीदना आर्थिक रूप से सही है. उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि आपसी रिश्ते और खराब नहीं होंगे और बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन चावल खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

नहीं चाहते हैं कड़वाहट
साथ ही साथ कहा कि भारत से चावल इंपोर्ट करना देश के लिए वियतनाम से चावल खरीदने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है, जो भारत का एक विकल्प है, जिसकी कीमत प्रति किलोग्राम BDT 10 (USD 0.082) ज्यादा होगी. फाइनेंस सलाहकार की यह टिप्पणी तब आई जब एनालिस्ट्स ने अनुमान लगाया कि ढाका-नई दिल्ली के रिश्ते बांग्लादेश की आजादी के बाद सबसे निचले स्तर पर हैं. इस पर अहमद ने कहा कि हालात इतने बुरे नहीं हुए हैं, बाहर से देखने पर ऐसा लग सकता है कि बहुत कुछ हो रहा है लेकिन कुछ बयान ऐसे हैं जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है. जब पूछा गया कि क्या कोई बाहरी ताकतें भारत विरोधी बयान दे रही हैं, तो अहमद ने जोर देकर कहा कि बाहर से कोई भी उकसावा दोनों देशों के हित में नहीं है, हम दोनों देशों के बीच कोई कड़वाहट नहीं चाहते हैं.

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ.

Bangladesh news

Trending news

