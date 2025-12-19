Osman Hadi कौन है? जिसकी मौत से जला बांग्लादेश, ढाका पहुंची लाश, हिंदुओं पर आई आफत

Advertisement
Bangladesh Violence: उस्मान हादी पर हमले की खबर के बाद से बांग्लादेश जल रहा है. हिंसा अपने चरम पर है. हिंसा के बाद अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया है. खासकर हिंदुओं को ढूंढ ढूंढकर मारा जा रहा है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 19, 2025, 07:15 PM IST
Bangladesh Unrest : बांग्लादेश में पिछले साल शेख हसीना की सत्ता को उखाड़ फेंकने वाले आंदोलन के युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की सिंगापुर में मौत हो गई. हादी पर हमले की खबर के बाद से बांग्लादेश जल रहा है. ढाका से आई खबर के मुताबिक उस्मान की लाश सिंगापुर से राजधानी पहुंच गई है. जहां उसके हजारों चाहने वाले उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं. युवाओं की हिंसा का खौफ राजधानी ढाका समेत पूरे देश में तारी है. सड़कों पर चारों ओर अशांति और उत्पात मचा है. मौत की खबर आते ही हालात बेकाबू हो गए हैं. उग्र प्रदर्शन में जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही. इसकी मार बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर पड़ी है, कैसे वहां अल्पसंख्यकों की शामत आई है और कौन था हादी आइए बताते हैं.

कौन था हादी?

हादी की सिंगापुर के एक अस्पताल में गुरुवार को मौत हो गई. वो पिछले सप्ताह ढाका में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इलाज के लिए उसे सिंगापुर ले जाया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया. हादी ‘इंकलाब मंच’ नामक छात्र संगठन का नेता था. शेख हसीना सरकार के मुखर आलोचक हादी को 12 दिसंबर को ढाका के एक मस्जिद से निकलते समय नकाबपोश हमलावरों ने गोली मार दी थी. अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने हादी की मौत को देश के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है.

भारत के खिलाफ आग उगलता था हादी

भारत विरोधी बयानबाजी करने वाले हादी के हत्यारों की लोकेशन का कोई पुख्ता सुराग अभी तक नहीं लग पाया है. वहीं उसके संगठन के लोग भारत को बिना किसी सबूत के बेबुनियाद अटकलों की बुनियाद पर बिला वजह टारगेट कर रहे हैं. हादी के संगठन से इतर बांग्लादेश की पार्टी एनसीपी, ढाका का ‘स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन’ (SAD)  जैसे संगठन भारत विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं. उनका आरोप है कि हादी पर हमला करने वाले आरोपी फरार होकर भारत पहुंचे हैं, उनका कहना है कि जब तक भारत हादी भाई के हत्यारों को वापस नहीं करता, तब तक बांग्लादेश में मौजूद भारतीय उच्चायोग बंद रहना चाहिए'.

ये भी पढ़ें- 'हिल जाएगा पूरा बांग्लादेश...,' हादी को शूट करने से पहले गर्लफ्रेंड से मारी शेखी, आरोपी फैसल को पहले से था हिंसा का अंदाजा?  

हिंदुओं की आई शामत

हादी की मौत के बाद भड़के कट्टरपंथी भारतीय दूतावासों समेत कई जगहों को टारगेट कर रहे हैं. 2025 के आखिर यानी दिसंबर में भड़की हिंसा में एक बार फिर से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है. हिंदुओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है.

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

