हिंदुओं को पूजा से रोकने के लिए कट्टरपंथियों ने किया महापाप, बांग्लादेश से आया वीडियो

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की हालत बहुत खराब है. वे ठीक से पूजा-पाठ भी नहीं कर पा रहे हैं. बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की करतूत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. हिंदुओं को पूजा करने से रोकने के लिए इन कट्टरपंथियों ने महापाप कर डाला. इन्होंने आरी लेकर बरगद के पेड़ को ही काट दिया जो 200 साल पुराना बताया गया है.

इसी पेड़ के नीचे बैठकर हिंदू समुदाय के लोग पूजा-पाठ या अनुष्ठान किया करते थे. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दो लोग पेड़ की शाखाओं पर आरी चला रहे हैं और आसपास कई लोगों की भीड़ जमा है. बांग्लादेश के कट्टरपंथी चाहते थे कि हिंदू समुदाय के लोग यहां पूजा न करने पाएं.

BANGLADESH

This is a 200 year old banyan tree, here the minority Hindu community of Bangladesh comes and worships the tree,

That is why the Islamic terrorists of Bangladesh are cutting down this tree.

So that the Hindu community can no longer worship here.

Think about… pic.twitter.com/UgkYblFuLE

— Bapan. (@bapanbkv) May 6, 2025