बांग्लादेश में फिर हिन्दू शख्स पर हमला, धारदार हथियार से वार के बाद लगाई आग; अल्पसंख्यकों का दुश्मन बने कट्टरपंथी

Bangladesh Hindu Violence: बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है. बीते किछ दिनों में वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या और मारपीट के मामले बढ़े हैं. अब हिंसा के मामले में एक और बांग्लादेशी हिंदू पर भीड़ ने हमला किया और उसे आग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. भीड़ ने व्यक्ति पर धारदार हथियारों से हमला किया.

धारदार हथियारों से पीटा

बता दें कि यह घटना बांग्लादेश के शरियतपुर जिले में 31 दिसंबर 2025 को हुई. पीड़ित की पहचान 50 साल के खोकन दास के रूप में हुई है. वह अपने घर लौट रहा था और तभी भीड़ ने उसे रोक लिया और धारदार हथियारों से उस पर हमला किया. खोकन दास को बार-बार पीटा गया और फिर उसे आग लगा दी. इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. खोकन दास पर यह हमला हाल ही में बांग्लादेशी हिंदुओं को निशाना बनाकर की गई हिंसक घटनाओं के बीच हुआ है. 24 दिसंबर 2025 को भी कालीमोहर यूनियन के हुसैनडांगा इलाके में 29 साल के हिंदू युवक अमृत मंडल की कथित तौर पर भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी.

हिंदुओं पर अत्याचार

बांग्लादेश में इससे पहले 24 दिसंबर 2025 को भी कालीमोहर यूनियन के हुसैनडांगा इलाके में 29 साल के हिंदू युवक अमृत मंडल की कथित तौर पर भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. वहीं इसके पहले 18 दिसंबर 2025 को मयमनसिंह के भालुका सबडिस्ट्रिक्ट में 25 साल के दीपू चंद्र दास की उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले एक मुस्लिम कर्मचारियों की ओर से लगाए गए ईशनिंदा के झूठे आरोपों के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. दीपू दास को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला और उसके शव को पेड़ से लटकाकर आग के हवाले किया.

एस जयशंकर की बांग्लादेश यात्रा

हिंसा का यह ताजा मामला भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के ढाका में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के एक दिन बाद हुई है. यहां उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के नेता तारिक रहमान को पीएम मोदी का शोक पत्र सौंपा था. बांग्लादेश ने जयशंकर की ढाका यात्रा के बाद भारत के साथ अपने संबंधों में एक नए चैप्टर की शुरुआत की उम्मीद जताई. भारत में बांग्लादेश के कमिशनर रियाज हामिदुल्लाह ने अपनो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा,' बांग्लादेश और भारत व्यावहारिकता और पारस्परिक निर्भरता से प्रेरित साझा हितों के आधार पर संबंधों में एक नया अध्याय लिखने के लिए उत्सुक हैं.ट