Bangladesh violence: उस्मान हादी नहीं रहा...टीवी पर जैसे ही मुहम्मद यूनुस ने दी खबर, बांग्लादेश में होने लगी हिंसा, 5 प्वाइंट्स में समझते हैं पूरी कहानी

Bangladesh violence after Osman Hadi death: बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ ओस्मान हादी की सिंगापुर में मौत के बाद ढाका में बड़े प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. गुस्साए लोगों ने डेली स्टार और प्रोथोम आलो जैसे अखबारों के ऑफिस में आग लगा दी है. अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस ने शांति की अपील की और हत्यारों को सजा देने का वादा किया. देश में एक दिन का राजकीय शोक घोषित है. आइए जानते हैं पूरी कहानी.